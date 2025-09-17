หุ้นแกว่งไซด์เวย์ จับตาสัญญาณเฟดลดดอกเบี้ยต่อ-หน้าตา ครม.ใหม่

นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่าแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีแกว่ง Sideway โดยคืนนี้นักลงทุนรอติดตามผลการประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยตลาดปรับขึ้นมาในระดับหนึ่งจากคาดการณ์เฟดจะมีมติลดดอกเบี้ย 0.25% ลงมาที่ระดับ 4.00-4.25% ซึ่งคาดว่าจะออกมาตามคาด
อย่างไรก็ตามต้องจับตาสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ของ Dot Plot ซึ่งเดิมส่งสัญญาณช่วงถัดไปอาจลดดอกเบี้ยไม่มาก หากมีการส่งสัญญาณโอกาสลดดอกเบี้ยเพิ่มมากกว่าเดิม อาจเป็นแรงหนุนตลาดได้ ขณะเดียวกันต้องติดตามถ้อยแถลงของนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด เพื่อประเมินทิศทางดอกเบี้ยในช่วงถัดไป
สำหรับปัจจัยในประเทศเย็นวานนี้ ได้มีการทูลเกล้าฯรายชื่อ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ซึ่งจะได้เห็นความชัดเจนหน้าตาของครม. รวมทั้งมาตรการระยะสั้นที่จะประกาศออกมา
อย่างไรก็ตามตลาดเก็งกำไรจากทั้งประเด็นการลดดอกเบี้ย รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ไปแล้ว ประกอบกับช่วงปลายสัปดาห์ FTSE มีการปรับหุ้นคำนวณดัชนีฯ ซึ่งส่วนใหญ่มีการปรับออกราว 2 พันล้านบาท ตลาดจึงอาจไม่ปรับตัวขึ้นแรงต่อ และแนะนำกลยุทธ์ "ย่อตัวสะสม" อย่างไรก็ตาม หาก Dot Plot ออกมาดีกว่าคาด หรือส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยมากขึ้น ก็อาจช่วยลดแรงเทขายได้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,290 จุดและแนวต้าน 1,320 จุด