หุ้นปิดเช้าลบ 8.54 จุดลงมาทดสอบ 1,300 จุด บอนด์ยีลด์เด้ง-ดอลลาร์แข็ง แรงขายกลุ่มปิโตรฯกดดัน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,300.32 จุด ลดลง 8.54 จุด (-0.65%) มูลค่าซื้อขายราว 19,373 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับฐาน โดยมีระดับสูงสุด 1,313.40 จุด และต่ำสุด 1,298.68 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับฐานลงมาทดสอบระดับ 1,300 จุด ด้วยปริมาณการซื้อขายเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนรอปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน หลังการเปิดเผยผลประกอบการกลุ่มธนาคารยังรอติดตามกลุ่ม Real Sector และภาพรวมกำไรทั้งตลาด
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศระยะสั้นถูกกดดันจากสัญญาณดอกเบี้ยสหรัฐในเดือน ธ.ค. ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเหนือระดับ 4% ดอลลาร์แข็งค่ากดดันสินทรัพย์เสี่ยงปรับฐาน
เช้านี้ตลาดหุ้นไทยถูกดดันจากการปรับตัวลงต่อเนื่องของหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี เนื่องจากสเปรดยังไม่โดดเด่น ราคาขายผลิตภัณฑ์ยังลงต่อ ขณะที่ต้นทุนแนฟทาปรับตัวขึ้นมาสอดคล้องกับราคาน้ำมันกดดันสเปรดปิโตรฯ
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนลบต่อไป ให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด หากหลุดลงไปอาจเกิด Panic sell ให้แนวรับถัดไป 1,280 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,369.66 ล้านบาท ปิดที่ 186.00 บาท ลดลง 1.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,316.82 ล้านบาท ปิดที่ 27.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,066.70 ล้านบาท ปิดที่ 300.00 บาท ลดลง 2.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 980.70 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 770.01 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท ลดลง 0.40 บาท