"เชน ค็อปแลน" ผู้ก่อตั้ง Polymarket ขึ้นแท่นเศรษฐีอายุน้อยที่สุดในโลก

จากจุดเริ่มต้นที่ถูกเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้าน สู่การถูกจัดอันดับเป็นเศรษฐีพันล้านด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเอง เชน ค็อปแลน ผู้ก่อตั้ง Polymarket กลายเป็น “เศรษฐีอายุน้อยที่สุดในโลก” หลัง Intercontinental Exchange ประเมินมูลค่าบริษัทพุ่งแตะ 9 พันล้านดอลลาร์ สะท้อนการกลับมาของคลื่นฟินเทคยุคใหม่ที่ผสานระหว่างบล็อกเชนกับตลาดทุนดั้งเดิม
รายงานจาก Bloomberg ระบุว่า เชน ค็อปแลน (Shayne Coplan) ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Polymarket วัยเพียง 27 ปี ได้ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง “เศรษฐีพันล้านที่สร้างตัวเองอายุน้อยที่สุดในโลก” หลังจากบริษัทของเขาได้รับการประเมินมูลค่าแตะ 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก Intercontinental Exchange (ICE) ซึ่งเข้าลงทุนใน Polymarket มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์
“เทคโนโลยีใหม่ต้องจับมือกับยักษ์ใหญ่เดิม” ค็อปแลน เปิดเกมเชื่อมโลกการเงินยุคใหม่
เชน ค็อปแลน ให้สัมภาษณ์ในแถลงการณ์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมว่า “การผนึกกำลังระหว่างขนาดธุรกิจและความน่าเชื่อถือของ ICE กับความเข้าใจผู้บริโภคของ Polymarket จะช่วยสร้างผลิตภัณฑ์ระดับโลกสำหรับนักลงทุนยุคใหม่ได้จริง”
เขายังเสริมว่า “การปลดล็อกศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่อย่างการโทเคนไนซ์ (Tokenization) จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้นำตลาดดั้งเดิมและนักนวัตกรรมรุ่นใหม่ เรารู้สึกตื่นเต้นอย่างยิ่งที่จะได้สร้างอนาคตร่วมกัน”
จาก “การบุกค้นของ FBI” สู่การถูกล้างข้อกล่าวหา จุดพลิกเส้นทางชีวิตของผู้ก่อตั้ง Polymarket
ความสำเร็จล่าสุดของ Polymarket เกิดขึ้นเพียงหนึ่งปีหลังจากที่สำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐฯ (FBI) บุกค้นบ้านของ Coplan ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมืองต่อแพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์แบบกระจายศูนย์ (decentralized prediction market)
ในเดือนสิงหาคม 2567 กลุ่มสมาชิกรัฐสภาสังกัดพรรคเดโมแครต ได้ส่งหนังสือถึง คณะกรรมาธิการกำกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (CFTC) เรียกร้องให้แบนตลาดพนันทางการเมือง โดยระบุว่า “การเดิมพันผลการเลือกตั้งเป็นการบ่อนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของกระบวนการประชาธิปไตย” พร้อมเตือนว่าการเปิดให้มหาเศรษฐีสามารถเดิมพันผลเลือกตั้ง ขณะบริจาคให้ผู้สมัครรายเดียวกัน จะยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบการเมือง
อย่างไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม 2568 หน่วยงานรัฐบาลกลางได้ส่งหนังสือแจ้ง เชน ค็อปแลน ว่าได้ ปิดการสอบสวนโดยไม่พบความผิดหลังจากเขาให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการ
โดยต่อมา เชน ค็อปแลน โพสต์ข้อความบน X (Twitter เดิม) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ระบุว่า “หลังจากให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เราได้รับการยืนยันว่าไม่มีความผิด ความยุติธรรมได้ปรากฏแล้ว ขอพระเจ้าอวยพรอเมริกา”
สัญญาณการเปลี่ยนขั้วสู่เศรษฐกิจฟินเทคยุคใหม่
การที่เชน ค็อปแลน ได้รับสถานะเศรษฐีพันล้านในปี 2568 สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของอุตสาหกรรมการเงินยุคใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ได้เป็นเพียงกระแสอีกต่อไป แต่กำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบตลาดทุนทั่วโลก
การลงทุนจาก ICE ใน Polymarket ยังเป็นสัญญาณของการหลอมรวมระหว่าง “สถาบันการเงินระดับโลก” กับ “เทคโนโลยีคริปโต” ซึ่งในอดีตแทบจะอยู่คนละฟากฝั่ง นี่คือการขยับตัวของภาคการเงินดั้งเดิมที่ต้องการเข้าครอบครองเทคโนโลยีใหม่ ก่อนที่สตาร์ทอัพจะกลืนอำนาจในอนาคต
ขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า การเติบโตของ Polymarket เป็นตัวอย่างชัดเจนของแนวโน้ม “ตลาดคาดการณ์เชิงโทเคน” (Tokenized Prediction Market) ที่จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ของการลงทุนและเก็งกำไรทางเศรษฐกิจในอนาคต และ ค็อปแลน เองก็เป็นสัญลักษณ์ของยุคใหม่ที่เส้นแบ่งระหว่าง “ฟินเทค” และ “คริปโต” เริ่มขยับเข้าใกล้มากขึ้นทุกที