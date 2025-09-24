โนโวกราตซ์ ฟันธง! กฎหมายคริปโตสหรัฐฯ ปลดล็อกคลื่นนักลงทุนใหม่ อาจทำลาย “วัฏจักร 4 ปี” ที่คนเคยเชื่อ

ไมค์ โนโวกราตซ์ ซีอีโอ Galaxy Digital ประกาศชัด การผ่าน 2 กฎหมายคริปโตในสหรัฐฯ คือ GENIUS Act และ CLARITY Act จะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในตลาด สะเทือนความเชื่อเดิมเรื่องวัฏจักรราคา 4 ปีตาม Bitcoin Halving พร้อมคาดการณ์ว่านักลงทุนยุคใหม่จะไม่เทขายแบบเดิมอีกต่อไป ขณะที่ฝั่งการเมืองยังเสี่ยงโดนถล่มจากประเด็นตระกูลทรัมป์-เดโมแครต แต่เจ้าตัวมองว่านี่คือคลื่นใหญ่ที่ใครก็หยุดไม่อยู่
ไมค์ โนโวกราตซ์ ซีอีโอใหญ่ของ Galaxy Digital จุดไฟตลาดคริปโตอีกครั้ง หลังให้สัมภาษณ์กับ Bloomberg ว่า สหรัฐฯ กำลังเปิดฉาก “ยุคใหม่” ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการผ่านกฎหมาย 2 ฉบับสำคัญ ได้แก่ GENIUS Act ที่ควบคุมเสถียรภาพของสเตเบิลคอยน์ และ CLARITY Act ที่กำหนดอำนาจกำกับดูแลของหน่วยงานด้านการเงินต่อคริปโต
“นี่มันเรื่องใหญ่จริงๆ กฎหมายสองฉบับนี้เหมือนเสาหลักที่จะปลดล็อกนักลงทุนกลุ่มใหม่จำนวนมหาศาล” โนโวกราตซ์ย้ำ พร้อมท้าทายความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า ตลาดคริปโตต้องเดินตามวัฏจักร 4 ปีตามรอบ Bitcoin Halving
ที่ผ่านมา นักลงทุนมักมองว่าตลาดจะเข้าสู่จุดพีกหลังการ Halving และตามด้วยการเทขายเหมือนปี 2017 และ 2021 แต่โนโวกราตซ์เชื่อว่ารอบนี้ต่างออกไป เพราะสภาพแวดล้อมใหม่เปิดกว้างกว่าเดิม ทั้งการใช้สเตเบิลคอยน์ที่ถูกกฎหมายบน iPhone และในโซเชียลแอป “คุณจะได้เห็นการเข้าร่วมครั้งใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน” เขากล่าว
"CLARITY Act" คือ “ขบวนรถไฟที่ไม่มีใครหยุดได้”
เสียงสนับสนุนยังมาจากฝั่ง ไบรอัน อาร์มสตรอง ซีอีโอ Coinbase ที่ประกาศว่ามั่นใจ CLARITY Act ต้องผ่านแน่นอน โดยเปรียบเทียบว่า “นี่คือขบวนรถไฟที่ออกจากสถานีแล้ว ไม่มีใครหยุดได้” ขณะที่ ฟรานซ์ ฮิลล์ ตัวแทนสภาคองเกรสก็ยืนยันว่า กฎหมายนี้อาจมีความชัดเจนภายในเดือนตุลาคมหรือพฤศจิกายนนี้
การเมืองสหรัฐฯ เดโมแครตอาจขวาง จับตาคลื่นระลอกใหม่
โนโวกราตซ์ยอมรับว่า ฝ่ายเดโมแครตอาจฉวยโอกาสเล่นงานประเด็นครอบครัวทรัมป์ที่พัวพันกับคริปโต โดยตีความว่าเป็นการ “หากิน” แต่เขามั่นใจว่า สุดท้ายเดโมแครตจำนวนไม่น้อยเห็นคุณค่าของคริปโต และจะไม่เสี่ยงเป็น “ศัตรูคริปโต” เหมือนช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งก่อน
จีน-เฮย์ กดดันราคาทำตลาดผันผวน
แม้กฎหมายจะเป็นแสงสว่าง แต่ตลาดยังเผชิญแรงขายหนัก ล่าสุดมีการล้างเลเวอเรจครั้งใหญ่ สูญเงินกว่า 200,000 ล้านดอลลาร์จากตลาดสปอต โนโวกราตซ์โทษแรงขายจากนักขุดจีนรายใหญ่ และคอมเมนต์เชิงลบของ อาร์เธอร์ เฮย์ ที่ขายโทเคน HYPE ทั้งพอร์ตเพื่อวางมัดจำซื้อ Ferrari จนราคาดิ่งกว่า 23% ในสัปดาห์เดียว
“ผมมองว่านี่แค่การย่อตัว ไม่ใช่การจบเกม” โนโวกราตซ์ทิ้งท้าย พร้อมชี้ว่า ไม่มีใครห้ามลูกหลานนักการเมืองหรือผู้มีอำนาจไม่ให้ทำธุรกิจได้