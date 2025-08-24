คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2568 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
งานยุ่ง มีบางเรื่องที่จะยังมิอาจจับต้นชนปลายได้ถูก รู้สึกห่วงหน้าพะวงหลังมากเป็นพิเศษ การตัดสินใจที่ไม่เด็็ดขาดทำให้ต้องพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย อาจเกิดจากการหมกมุ่นกับความคิดของตนจนเกินไปก็เป็นได้ การสื่อสารและการถ่ายทอดที่ไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งก็ทำให้ความต้องการที่ได้รับมาดูเหมือนว่าจะผิดเพี้ยนไปพึงระวังให้มากด้วย จำเป็นต้องค้นคว้าและศึกษาข้อมูลให้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่มีทฤษฎีใดที่ตายตัวบางสิ่งต้องลองทำก่อนจึงจะรู้ได้ ท่านจะเจอสถานการณ์ที่ทำให้มุมมองบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิง จะถูกเพื่อนร่วมงานบางคนเอาเปรียบกินแรงด้วยเหตุผลบางประการโดยที่คุณมิอาจพูดอะไรได้ ปัญหาเรื้อรังบางอย่างยิ่งแก้ก็ยิ่งยุ่ง ผลของการเจรจาอาจไม่เป็นอยางที่หวัง มิควรหยิ่งที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์แก่กล้ากว่า มีเกณฑ์เดินทางปุบปับ
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป โชคยังดีที่หมุนทัน การลงทุนต้องชิงไหวชิงพริบ ระวังเจอรายจ่ายแบบมัดมือชกหรือทำสิ่งของมีค่าตกหล่นหายโดยไม่รู้ตัว เจองบซ่อมบานปลาย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด คนที่ถูกใจส่วนใหญ่มีเจ้าของ ส่วนคนมีคู่ ประหยัดคำพูดหรือมุกต่างๆไว้บ้างก็จะดีมิใช่น้อย สังเกตอารมณ์คนข้างๆมั่ง
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
ขืนร่ำไรอยู่ก็คงจะไม่การ คิดทุกเรื่องอย่างรอบคอบแต่ก็อย่าให้นานนัก มีสิ่งใหม่ๆรอให้คุณได้เรียนรู้อีกมากมายอีกทั้งภารกิจก็จะเยอะ ต้องทำแข่งกับเวลาที่กระชั้นเข้ามาทุกขณะ จะได้รับข่าวดีเรื่องของตำแหน่ง ความโดดเด่นในทักษะเฉพาะทางทำให้คุณได้รับเกียรติยศชื่อเสียงเพิ่มขึ้นหรือได้รับโอกาสในแบบที่มิเคยคาดคิดว่าจะได้มาก่อน จะได้รับข้อเสนอที่มิอาจจะปฏิเสธได้ลง มีความสามารถจัดการในสิ่งที่ใครๆคิดว่ายากได้อย่างเหลือเชื่อด้วยวีธีการที่แยบยล ช่วงนี้บทที่จะได้อะไรก็มักจะได้มาง่ายๆ แม้จะเจอกับอะไรที่ดูเหมือนว่ากลับตาลปัตรจากที่คิดไว้แต่ก็เป็นไปในทางที่ให้คุณซะมากกว่า สิ่งที่ร้องขอได้รับการสนองตอบที่เร็วทันใจ การเจรจาใดๆได้ผลเป็นที่น่าพอใจหรือสมประโยชน์ทั้งสองฝ่าย แต่ก็อย่าได้ประมาทและทำอะไรที่ข้ามหน้าข้ามตาผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงล่ะ ระวังอุบัติเหตุด้วย
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดีแม้ส่วนใหญ่จะมาจากน้ำพักน้ำแรง แต่ก็ยังพอที่จะมีโชคลาภจากการลงทุนอยู่บ้าง แต่ระวังจะตัดสินใจพลาดทำให้ต้องสิ้นเปลืองไปโดยใช่เหตุ ต้องคุมงบให้ดีอย่าให้ต้องบานปลายไป
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ช่างเลือกช่างติ คนที่เข้ามาเป็นต้องกระเจิงไปหมด ส่วนคนมีคู่ ควรต้องทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ซะเพื่อซื้อความสบายใจ
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
จังหวะไม่ดีและสถานการณ์ต่างๆไม่ค่อยๆจะเป็นใจให้ขยับทำอะไรได้มากนัก เจออุปสรรคที่ทำให้ต้องเหนื่อยสองต่อตลอด หลายสิ่งต้องเป็นไปอย่างครึ่งๆกลางๆดูท่าว่าคงจะสำเร็จไม่ง่ายนัก ต้องใช้ความหนักแน่นและอดทนอย่างแรง มีสิทธิ์ที่จะต้องรับเละหลายอย่างรวมถึงบริวารก็ยังก่อเรื่องให้ต้องร้อนใจอยู่เนืองๆ แต่การเปลี่ยนผ่านของบางสิ่งบางอย่างในช่วงกลางสัปดาห์ไปจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนว่าจะได้ยกภูเขาออกจากอก แม้จะยังทำหน้าที่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนักแต่ความกดดันก็จะน้อยและได้หลุดพ้นจากอิทธิพลบางอย่างที่ครอบงำอยู่ ส่วนการจัดการเรื่องสำคัญหรือภารกิจลับจำเป็นที่คุณต้องปลีกวิเวกเป็นการชั่วคราว ควรหลีกเลี่ยงการโต้ตอบแบบต่อความยาวสาวความยืดและความเสี่ยงทุกรูปแบบด้วย อย่าหาเรื่องให้เปลืองตัวโดยไม่จำเป็น จะไม่ค่อยได้อยู่กับที่
ด้านการเงิน อู้ฟู่ มีโชคลาภ สนุกกับการจับจ่ายใช้สอย กำลังซื้อสูง แม้ภาระจะยังเยอะแต่ก็คงได้เวลาที่จะโละของเก่าและปรับลุคตัวเองแล้ว ส่วนสิ่งของอันใดที่ถูกหยิบยืมไปจะมิได้กลับคืนมาในสภาพเดิมต้องทำใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนที่คบหาดูใจกันอยู่ รอจังหวะเปิดตัว ส่วนคนมีคู่ แฟนคุณเซ้นส์แรง รู้ทุกครั้งที่คุณพลั้งนอกลู่นอกทาง
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
งานชุกจะเรียกว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นก็ว่าได้ ลำดับความสำคัญให้ดีด้วยล่ะ ดูเหมือนจะมีภาษีมากกว่าผู้อื่นในหลายๆเรื่อง จะได้รับการพิจารณาความดีความชอบหรือได้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันมาก่อน หลายสิ่งที่ทำประสบความสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมาย ได้แรงบันดาลใจหรือไอเดียใหม่ๆจากการเดินทาง มีโอกาสได้ปลดปล่อยศักยภาพหรือความสามารถบางอย่างที่ซุกซ่อนไว้ให้หลายคนได้ทึ่ง จะได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจจากการใช้ปฏิภาณไหวพริบทั้งกับการแก้ปัญหาและการเจรจาต่างๆ มีความยืดหยุ่นสำหรับการทำงานร่วม งานที่ต้องใช้คำพูดและภาษาต่างประเทศค่อนข้างเวิร์ค ส่วนเรื่องที่ทำให้หงุดหงิดใจก็มีบ้างแต่มิควรเอามาเป็นอารมณ์ และก็อย่าได้ย่ามใจหรือประมาทเป็นอันขาด มีคนที่พยายามจะแข่งขันและเอาชนะคุณอยู่
ด้านการเงิน เริ่มที่จะดึงมือเบาๆ รายรับไม่เข้าเป้า ที่สำคัญต้องระวังอย่าให้ภูมิต้านทานต่อความต้องการต่ำก็แล้วกันเดี๋ยวกระเป๋าจะฉีกไปซะก่อนจะกระเทือนถึงสภาพคล่องซะเปล่าๆ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เนื้อหอม มีคนมาพันพัวเยอะ มีรักเผื่อเลือก ส่วนคนมีคู่ บางเรื่องพูดไปก็เปล่าประโยชน์สู้นิ่งไว้จะดีกว่า
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
สถานการณ์ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากการเปลี่ยนแปลงที่มาเยือน ยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาและปรับปรุ่งอยู่เรื่อยๆ ต้องรีบตกผลึกความคิดให้ทันต่อเหตุการณ์ บางเรื่องถ้ามัวแต่กังวลจนไม่เป็นอันทำอะไรก็มิช่วยให้สิ่งต่างดีขึ้นมาได้ ใช้ความรู้และความเข้าใจที่มีทำทุกสิ่งในความรับผิดชอบให้ออกมาดีที่สุดก็พอ ความช่วยเหลือใดๆแม้ว่าจะเป็นไปแบบมีข้อแม้หรือข้อแลกเปลี่ยนถ้าจำเป็นก็ต้องยอมรับคงมิใช่อะไรที่เหลือบ่ากว่าแรงหรอก ควรที่จะต้องใจเย็นและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนให้มากไว้ โฟกัสที่งานตนและงดเม้าท์มอยหรือแสดงความคิดเห็นโดยที่มิได้รับการร้องขอ เป็นช่วงที่ต้องทั้งบุ๋นและบู๊ ระวังปัญหาแทรกซ้อน การติดต่อประสานงานหรือการเรียกใช้ข้อมูลจะมีความขลุกขลักจำเป็นต้องควบคุมอารมณ์ด้วย มีเหตุให้ต้องเดินทางปุบปับ
ด้านการเงิน ไหลเวียนสะดวก มีรายรับจากหลากหลายช่องทาง แต่ต้องหมดเปลืองไปกับเรื่องเดินทาง จะมีเหตุให้เสียเงินเกี่ยวกับสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจหรือเพื่อตัดความรำคาญบางประการ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีคนจับคู่ให้ ที่สำคัญคือเป็นคนถูกใจคุณซะด้วย ส่วนคนมีคู่ การใช้ธรมะเข้าข่มใจจะช่วยคุณได้หลายเรื่องมาก
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ความคิดลื่นไหลไอเดียบรรเจิด ทางสะดวกไม่ว่าจะทำการใดก็มักจะได้รับความอื้อเฟื้อและสนองตอบในเรื่องที่ต้องการ ความคิดอ่านถูกต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้เครดิตเพิ่มจากผู้ใหญ่ อยากจะขอหรือนำเสนออะไรก็อย่าได้รีรอ การสังคมและที่ได้พบปะกับบุคคลมากหน้าหลายตาจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพการงานของคุณในระยะยาว แต่กับบางเรื่องอาจจะต้องเพิ่มความมีศิลปะเข้าไปให้มากขึ้น ความมีเสน่ห์ของคุณสามารถที่จะโน้มน้าวให้ใครๆคล้อยตามได้ไม่ยากอยู่แล้ว สถานการณ์ค่อนข้างเอื้อให้คุณประสบความสำเร็จพร้อมกันทุกๆทาง มีโอกาสได้แชร์ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ จะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่เห็นทีว่าจะไม่นำมาพิจารณาทบทวนคิดก็คงจะไม่ได้แต่อาจจะเป็นอะไรที่ไกลตัวอยู่สักหน่อยซึ่งก็คงไม่ยากต่อการเรียนรู้หรอก
ด้านการเงิน หมุนเวียนคล่อง มีผู้ใหญ่ช่วยซัพพอร์ตอีกแรง มีโชคลาภ มีลู่ทางหารายได้เสริมเพิ่มอีก ได้ของขวัญของฝากจากต่างถิ่น แต่ก็จะเจอภาษีสังคมหลายงานพอสมควร อย่าเพิ่มหนี้โดยไม่จำเป็น
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด กระปรี้กระเปร่าเมื่อมีคนเข้ามาเพ่นพ่านในหัวใจ เจอคนที่ตาถึงเข้าจนได้ ส่วนคนมีคู่ ได้เวลาสวีท เป็นจังหวะที่จะได้เพิ่มทายาท
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
เร่งเครื่องไม่ขึ้น การงานและสิ่งที่ต้องจัดการเดินหน้าไปไม่ถึงไหน บางทีประสบการณ์ที่มียังมิได้กล้าแข็งพอที่จะโบยบินได้ด้วยตนเอง ตกตะกอนความคิดได้ไม่ทันต่อสถานการณ์ทำให้เดือดร้อนถึงใครๆเข้าจนได้ไม่มากก็น้อย ระวังการใช้อคติหรือทิฐิจะยิ่งทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ มิควรที่จะคิดเองเออเองไปซะทุกเรื่อง ควรต้องมองทุกสิ่งตามความเป็นจริงมิฉะนั้นอาจจะไปทิศผิดทางได้ ศึกษาในข้อมูลให้เข้าใจก่อนที่จะลงมือ ความขัดข้องที่ต้องเผชิญทำให้ไม่สามารถดำเนินการแบบม้วนเดียวจบได้ ความช่วยเหลือก็เป็นไปอย่างกระท่อนกระแท่น ระวังคำพูดที่จะก่อให้เกิดเรื่องหมางใจกันเพราะจะมีแต่เสียกับเสียเพียงอย่างเดียวหรืออย่างน้อยก็ทำให้เสียบรรยากาศไปเลย การปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติต่อสิ่งต่างๆใหม่ก็น่าที่จะทำให้อะไรๆดีขึ้นได้นะ
ด้านการเงิน ค่อนข้างผันผวน แต่ละรายการจ่ายควรต้องมีลิมิตคิดคำนวณให้ดีก่อน ข้าวของเครื่องใช้ที่ชำรุดคุ้มที่จะซ่อมหรือไม่ต้องตรึกตรอง ระวังขโมยขึ้นบ้านหรือถูกรื้อค้นทรัพย์สินภายในรถ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส มีคู่แข่งตลอดเลย ส่วนคนมีคู่ ระวังการใช้น้ำเสียงที่ประชดประชันจะทำให้เรื่องไม่เป็นต้องกลายเป็นเรื่องไป
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
มือคงเป็นระวิงสักเล็กน้อย จะทำการใดมักจะมีปัญหาหรือแม้แต่การเจรจาก็ตามทีที่มักจะเจออุปสรรคแต่สุดท้ายก็จะเป็นไปอย่างที่ต้องการได้จนแล้วจนรอดด้วยความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของตน เป็นความสำเร็จที่ต้องลงทุนลงแรงและฟันฝ่า จะมีผู้ที่เล็งเห็นคุณค่าในตัวคุณเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว รับมือกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบอย่างมีสติ ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการต่อกร มิควรที่จะงัดข้อหรือโต้เถียงกับผู้ใดโดยไม่จำเป็น เงื่อนไขที่เพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปทำให้ต้องเหนื่อยมากตามไปด้วย บางท่านอาจจะเพิ่มความท้ายด้วยการทำอะไรที่นอกกรอบแต่ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ก็เป็นได้ ในบางเรื่องกว่าจะได้คำตอบก็คงต้องรอหน่อยคิดซะว่าเป็นช่วงของการทดสอบความอดทน พยายามปลีกตัวออกจากการจับกลุ่มตั้งวงนินทาไม่ว่าจะเกี่ยวกับใครหรือไม่ก็ตามเพราะอย่างน้อยก็จะก่อให้กิดความเข้าใจผิดได้
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้จากหลายแหล่งแม้ว่าแต่ละที่จะมิได้มากมายอะไร หนี้สินเพิ่มแต่ก็เกิดจากการแปรเปลี่ยนเป็นทรัพย์สิน สามารถที่จะเก็บออมเพื่อการก่อร่างสร้างตัวได้ซึ่งก็ต้องรู้จักที่จะยับยั้งชั่งใจกับสิ่งที่ล่อตาล่อใจด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีการคบหากับใครบางคนแต่ยังมิอาจเปิดเผยให้ผู้อื่นล่วงรู้ได้ ส่วนคนมีคู่ ดูแลกันดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ปัญหากระทบกระทั่งแบบลิ้นกับฟันเป็นเรื่องธรรมดา
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
หลายสิ่งหลายอย่างพัลวัลพัลเก มีหลายเรื่องที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่สบโอกาสสักที ปัญหาเข้ามาถี่ยิบ งานใดที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็คงต้องเพิ่มความใส่ใจให้มากเป็นพิเศษ มิอาจที่จะออกโรงแทนใครได้ตลอดจำเป็นต้องปล่อยให้รับผิดชอบกันเองมั่งแล้ว ช่วงนี้ความกดดันที่แบกรับอยู่ก็มากพออยู่แล้ว มิควรหาเหาใส่หัวเพิ่ม สำหรับท่านที่มีประสบการณ์กล้าแข็งก็คงจะสอบผ่านโจทย์หินหรือความท้าทายไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งแม้ว่าจะถูกบีบมิให้จัดการในแบบฉบับตัวองก็ตาม การเจรจาหรือนัดหมายจะมีความขลุกขลักไม่เป็นไปตามแผน จะเจอสถานการณ์ที่ยากต่อการคาดเดาคงต้องใช้วิธีตามน้ำไปก่อน มิควรที่จะหักด้ามพร้าด้วยเข่า หลีกเลี่ยงการมีปากเสียง เมื่อความไม่ได้ดั่งใจบังเกิดก็ควรต้องเก็บอาการ อย่าทำอะไรที่ผลสุดท้ายจะต้องกลืนน้ำลายตนเอง ระวังอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน หาเงินเก่งแต่อยู่ได้ไม่ค่อยทน ที่สำคัญอย่าใช้เงินผิดประเภทก็แล้วกัน ระวังจะเสียผลประโยชน์จากความหลงลืมหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เจอความล่าช้าที่ส่งผลกระทบต่อเครดิต
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่ามองใครเพียงแค่เปลือกนอก ระวังเจอปัญหาจากการคบซ้อนล่ะ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ปะทะคารมกันน่าจะหนีพ้นเรื่องของความหึงหวง ควรต้องใจเย็นและหนักแน่นให้มากกว่าเดิม
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
อุปสรรคยังคงทยอยเข้ามาเป็นระยะ จำเป็นต้องพักเรื่องที่คิดไม่ตกหรือเบรกเรื่องที่ดูท่าว่าจะไปได้ไม่ตลอดรอดฝั่งไว้ก่อน ให้ความสำคัญกับงานที่กองอยู่ตรงหน้าก่อน ความไม่ราบรื่นและไม่แน่นอนของสถานการณ์เกิดขึ้นได้เสมอ จะได้รับข้อมูลหรือข่าวสารบางอย่างที่ทำให้ตาสว่างหรือถึงบางอ้อจนแทบไม่อยากจะเชื่อหูตัวเอง แต่กับในบางภารกิจที่ยากเกินบรรยายคุณก็สามารถจัดการให้ลงตัวจนได้ในที่สุดจึงมิควรที่จะรีบตีตนไปก่อนไข้ ถึงคราวที่เข้าตาจนจะมีผู้ที่หยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ทันเวลาพอดี ระวังการแตกคอที่เกิดมาจากแนวคิดหรือความคิดความเห็นที่ไม่สอดคล้องต้องกันไม่ว่าจะกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วน ใช้เหตุผลให้มากกว่าอารมณ์ มิควรเพิ่มความเสี่ยงให้กับตนเองหรือเพาะศัตรูเพิ่มโดยไม่จำเป็น ระวังปัญหาสุขภาพและอุบัติเหตุ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ จะมีเงินก้อนโตเข้ามาหมุนในมือแต่คงต้องจัดสรรด้วยความรัดกุม อย่าได้ตกหลุมพรางคำพูดใครง่ายๆ พยายามรักษาเครดิตไว้ให้ดี ควรมีสำรองเผื่อฉุกเฉินต่างหากด้วย มีโชคลาภ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะทั้งโสดแท้และเทียม อย่าให้ความลุ่มหลงบังตาก็แล้วกัน ส่วนคนมีคู่ ความเข้าใจผิดถ้าไม่เคลียร์ก็จะกลายเป็นเรื่องบานปลายไปกันใหญ่ได้
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ตกอยู่ในสภาวการณ์ที่มิอาจนิ่งนอนใจได้แม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นบ้างแล้วก็ตาม การที่จะจัดการทุกสิ่งอย่างให้ลุล่วงมิใช่ว่าจะเป็นไปโดยง่ายโดยเฉพาะมีข้อจำกัดเรื่องของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง จะถูกจ้ำจี้จ้ำไชหรือตามจิกจนแทบมิได้หยุดพักหายใจ บางทีก็อาจจะมีเจ้านายเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้ตัว หากมีความอดทนอดกลั้นไม่มากพอก็มีสิทธิ์ที่จะฟิวส์ขาดได้ ความโกลาหลเนื่องจากความรีบเร่งจะมีเข้ามาเป็นระยะจึงควรต้องตั้งสติและรับมืออย่างชาญฉลาด รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางไว้ดีที่สุด การทำงานร่วมย่อมมีความคิดเห็นที่ต่างกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ต้องไม่เอาอารมณ์ตนเป็นใหญ่ ฟังให้เยอะพูดให้น้อยดีที่สุด ท่านจะถูกผู้ใหญ่ดึงตัวไปช่วยงานเฉพาะกิจที่สำคัญบางอย่าง ระวังอุบัติเหตุจากการใช้ของมีคมหรือเครื่องมือเครื่องจักร
ด้านการเงิน ค่อนข้างที่จะรั่วไหลจากการจับจ่ายที่ไม่บันยะบันยัง ระวังอาการจมไม่ลง มีรายการค่าซ่อมและบำรุงรักษาข้าวของเครื่องใช้จ่อคิวอยู่อีก งดตามกระแสแฟชั่น ใช้บัตรเครดิตด้วยความระมัดระวัง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ช่วงนี้หัวใจอาจเต้นไม่เป็นระส่ำ เจอคนที่เร้าใจในระยะประชิดทำเอาตั้งตัวแทบไม่ติด ส่วนคนมีคู่ ว่าไงว่าตามกัน เป็นคู่คิดที่ดีของกันและกัน
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
กิจการงานต่างๆที่ทำล้วนมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ ในบางสิ่งก็ประสบผลสำเร็จอย่างเหนือความคาดหมายด้วยซ้ำ เรื่องที่คิดวิตกว่าจะเป็นไปไม่ได้กลับกลายเป็นในทางตรงข้าม มีวาทศิลป์ในการเจรจาและโน้มน้าวจึงทำให้มีแนวร่วมที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นโอกาสดีที่จะได้เริ่มต้นบทบาทหน้าที่ใหม่แค่อาจจะยากตรงที่มีมาตรฐานเดิมและศักดิ์ศรีค้ำคออยู่ด้วยเท่านั้น อาจจะต้องเดินสายเป็นว่าเล่น จำเป็นต้องลุยให้เสร็จทั้งงานราษฎร์งานหลวงที่พร้อมใจกันมาโดยมิได้นัดหมายซึ่งก็ต้องลำดับความสำคัญให้ดีด้วย ผลงานที่สรรสร้างมาด้วยความวิริยะอุตสาหะจะทำให้ได้รับการโปรโมทหรือมีสิทธิ์ที่จะได้เข้ารับรางวัล จะได้รับข้อเสนอบางอย่างที่คุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มแต่ก็ควรที่จะต้องดูข้อผูกพันในระยะยาวด้วย ระวังปัญหาสุขภาพเนื่องจากโหมงานหนัก
ด้านการเงิน รับเยอะก็จ่ายแยะ ต้องคอยประคับประคองไว้สิ่งใดที่มิได้มีความจำเป็นจริงๆก็อย่าเพิ่งรีบซื้อหามาตุนไว้ ยังมิควรหาภาระเพิ่ม ความไม่รอบคอบจะทำให้ต้องเสียหายหลายต่อจึงมิควรที่จะใจเร็วด่วนได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีสิทธิ์ที่จะตกหลุมรักจากความอาทรและความมีน้ำใจไมตรีของใครบางคนที่มีมาอย่างยาวนาน ส่วนคนมีคู่ หมั่นดูแลจิตใจกันหน่อย