TIDLOR เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3 ปี ที่ 2.70%

"ติดล้อ โฮลดิ้งส์ " เคาะอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ปี ที่2.70 % ชูเรทติ้ง "A+" คาดเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. นี้
บริษัท ติดล้อ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่2.70% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเป็นหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดยมีผู้ค้ำประกันคือ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด(มหาชน) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน ด้วยมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2568 นี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 6 ราย ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปชำระคืนตราสารหนี้เดิมของบริษัทในกลุ่มที่ครบกำหนดไถ่ถอน (Refinance) โดยการออกเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ถือเป็นการเสนอขายครั้งแรกของบริษัทหลังจากมีการปรับโครงสร้างธุรกิจไปในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา โดยหุ้นกู้ที่ออกจะได้รับการค้ำประกันโดย บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัท หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งหลังการปรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยเฉพาะบริษัทย่อยหลัก อย่าง บมจ. เงินติดล้อ ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำทั้งในธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถและธุรกิจนายหน้าประกันภัย นอกจากนี้ TIDLOR ยังมีธนาคารกรุงศรีฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 6 แห่งได้แก่
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ทุกสาขา หและรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรจำกัด (มหาชน) และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทรจำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทรจำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ทั้งนี้ บมจ. ติดล้อ โฮลดิ้งส์ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรที่ระดับ "A+" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จาก บริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เนื่องมาจากกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดี สร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีพื้นฐานองค์กร