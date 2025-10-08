CPFTHเคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2 รุ่นที่ 2.54%และ3.23%-จองซื้อระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 ตุลาคมนี้

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (CPFTH)กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ หุ้นกู้อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.54% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.23% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่หุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A” เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2568 สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางธุรกิจของ CPFTH ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรรายใหญ่ในประเทศไทย ประเภทสัตว์บก อีกทั้งยังเป็นบริษัทที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม CPF นอกจากนี้ ด้วยลักษณะธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจของประเทศ หุ้นกู้ CPFTH จึงเป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว
ทางด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้มั่นใจว่า หุ้นกู้ CPFTH ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคงจากบริษัทชั้นนำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร รวมทั้งมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง หุ้นกู้ CPFTH จึงเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยกิจการที่มีความมั่นคง และน่าเชื่อถือ
สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 17 และ 20 - 21 ตุลาคม 2568 ผ่าน 9 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ,ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง