บ้านปูออกหุ้นกู้3ชุด-ดอกเบี้ย 3.10–3.60%-คาดเสนอขาย22 – 24 กันยายน นี้

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (BANPU)ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลาย เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) จำนวน 3 ชุด ผ่าน 7 สถาบันการเงินชั้นนำ โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้งที่ระดับ “A+” แนวโน้ม “คงที่” เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2568 โดยมีวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้เพื่อชำระคืนหนี้ตราสารหนี้ และ ชำระคืนหนี้เงินกู้
ทั้งนี้ เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปจำนวน 3 ชุด คือ หุ้นกู้ชุดที่ 1 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง 3.10 – 3.30% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 รุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง 3.20 – 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 3 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราผลตอบแทนคงที่ระหว่าง 3.40 – 3.60% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนบริษัทจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 22 – 24 กันยายน พ.ศ. 2568
โดยผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาทผ่าน 7 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายสินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บ้านปูดำเนินธุรกิจพลังงานที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ควบคู่ไปกับกระแสเงินสดที่มั่นคง ทั้งนี้ บ้านปูเดินหน้าขยายการเติบโตตามกลยุทธ์ “Energy Symphonics” โดยมุ่งเน้นบริหารพอร์ตโฟลิโออย่างมีประสิทธิภาพ (Portfolio Optimization) ปรับโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อลดต้นทุน (Operations & Cost Excellence) นำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจพลังงาน ตลอดจนบริหารโครงสร้างเงินทุน (Rebalanced Capital Structure) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาว เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทฯ และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างยั่งยืน