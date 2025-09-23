BTSขายหุ้นกู้ปลายเดือนนี้

‘บีทีเอส กรุ๊ปฯ’ พร้อมขายหุ้นกู้ 2 ชุด ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% และ 3.60% ต่อปี และเปิดให้นักลงทุนจองซื้อ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค.นี้ ขณะที่เครดิตเรทติ้งบริษัท BBB+ แนวโน้ม “คงที่”
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.40% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.60% ต่อปี ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน เปิดจองซื้อ 29-30 ก.ย. และ 1 ต.ค.นี้ ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 11 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, บล.เกียรตินาคินภัทร, บล.เมย์แบงก์, บล.หยวนต้า, บล.เอเซีย พลัส, บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) และบล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง
พร้อมตอกย้ำความน่าเชื่อถือด้วยอันดับเครดิตเรตติ้งระดับ Investment Grade “BBB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดยทริสเรตติ้งสะท้อนถึงพื้นฐานทางการเงินที่แข็งแกร่งจากการมีรายได้ค่าบริการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงที่สม่ำเสมอ และสถานะที่มั่นคงในธุรกิจสื่อโฆษณา งานนี้ “ชวดี รุ่งเรือง” ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน หรือ CFO บีทีเอส กรุ๊ปฯ เตรียมนำเงินทุนชำระคืนหนี้เดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงิน