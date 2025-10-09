หุ้นปิดบวก 9.07 จุดได้แรงซื้อ DELTA-กลุ่มโรงไฟฟ้าหนุน แนวโน้มพรุ่งนี้อาจพักตัว

SET ปิดวันนี้ที่ 1,313.99 เพิ่มขึ้น 9.07 จุด (+0.70%) มูลค่าซื้อขาย 43,145.38 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำจุดต่ำสุด 1,309.01 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,317.88 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 188 หลักทรัพย์ ลดลง 219 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 240 หลักทรัพย์
นายภูวดล ภูสอดเงิน ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้เคลื่อนไหวแดนบวก จากการปรับขึ้นของ DELTA ตามตลาดหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ และการเติบโตของ AI นอกจากนี้ ยังมีการอัพเกรดจากโบรกต่างประเทศที่มองว่า DELTA เป็นหนึ่งในตัวแทนหุ้นฝั่งอาเซียนด้วย
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าปรับตัวขึ้นต่อหลังมีสัญญาณรีบาวด์เมื่อวานนี้ ปัจจัยหนุนมาจากหุ้นโรงไฟฟ้าที่มีการลงทุนในสหรัฐฯ อาทิ BPP BCPG EGCO ขึ้นมาได้แรง หลังเจนเซน หวง ซีอีโอของ NVDIA พูดถึงคอขวดของการพัฒนา AI ที่อยู่ที่พลังงานไฟฟ้าอาจจะเพิ่มขึ้นมาไม่ทัน ทำให้ตลาดมีการเก็งกำไรเรื่องค่าไฟในอนาคตเพิ่ม นอกจากนี้ ปัจจัยในประเทศ นโยบายของภาครัฐสนับสนุนการลงทุนด้านพลังงานสะอาด โดยเฉพาะโซลาร์ภาคประชาชน และผลักดัน Direct PPA ให้เกิดขึ้นจริง ซึ่งเป็นบวกกับหุ้นใหญ่ในกลุ่มโรงไฟฟ้าและนิคมอุตสาหกรรม เช่น GULF BGRIM WHAUP
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้คาดตลาดอาจพักตัว โดยคาดว่านักลงทุนจะเริ่มหมุนมาที่กลุ่มธนาคาร ซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่พักฐานมาก่อนหน้านี้ ชอบ KTB มากที่สุด รวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยวเก็งมาตรการกระตุ้นที่จะนำเข้าคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัปดาห์หน้า ชอบ AOT AAV ERW โดยให้กรอบแนวรับ 1,300 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 4,396.09 ล้านบาท ปิดที่ 197.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 2,095.94 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท ลดลง 0.20 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,800.47 ล้านบาท ปิดที่ 298.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,684.94 ล้านบาท ปิดที่ 45.25 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,584.49 ล้านบาท ปิดที่ 11.50 บาท ลดลง 1.40 บาท