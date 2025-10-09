KH Academy ผนึก บล. - บลจ. เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 4

สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ผนึกกำลังกับบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำของประเทศไทย เปิดหลักสูตร Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 4 มุ่งปูพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกฝนทักษะและสัมผัสขั้นตอนการปฏิบัติงานในสายวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อบ่มเพาะเยาวชนไทยเติบโตสู่การเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพแห่งตลาดทุนไทยในอนาคต โดยได้มีการจัดงานเปิดตัวหลักสูตรฯ อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 ณ KH Academy Ratchathewi Campus
ในงานได้รับเกียรติจากนายบูรพา สงวนวงศ์ รองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และผู้บริหารสถาบัน KH Academy ให้การต้อนรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ที่เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ชีวิตจาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขนิษ พุกกะเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เป็นวิทยากร จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ ESG (Environment, Social, Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยวิทยากรคือ คุณวชิรวิทย์ พุทธชัย นักวิเคราะห์ ฝ่ายจัดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
นอกจากนี้ หลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 4 ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Tisco) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (Finnomena) รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอด
ทั้ง 12 คลาส รวมระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 พ.ย. 2565 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund หรือ CMDF)
สำหรับสถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และอีกหลากหลายองค์กร
ในงานได้รับเกียรติจากนายบูรพา สงวนวงศ์ รองผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจ และผู้บริหารสถาบัน KH Academy ให้การต้อนรับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4 ที่เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ชีวิตจาก 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก่อนเข้าสู่กิจกรรมปฐมนิเทศ โดยภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านการเงินให้แก่ผู้เข้าอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ขนิษ พุกกะเวส อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIC) เป็นวิทยากร จากนั้นในภาคบ่ายเป็นการบรรยายในหัวข้อ ESG (Environment, Social, Governance) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั่งยืนด้วยการคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยวิทยากรคือ คุณวชิรวิทย์ พุทธชัย นักวิเคราะห์ ฝ่ายจัดการลงทุนเพื่อความยั่งยืน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
นอกจากนี้ หลักสูตร Prep for Fund Manager รุ่นที่ 4 ยังได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (Tisco) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (KAsset) บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขาย หน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด (Finnomena) รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุนให้แก่ผู้เข้าอบรมตลอด
ทั้ง 12 คลาส รวมระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 4 – 13 พ.ย. 2565 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Thailand Capital Market Development Fund หรือ CMDF)
สำหรับสถาบัน KH Academy ก่อตั้งขึ้นเพื่อสานต่อพันธกิจของ “ข่าวหุ้นธุรกิจ” ในการบ่มเพาะนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่สู่เส้นทางวิชาชีพด้านการเงินการลงทุนโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนผู้สนับสนุน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) , บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด , บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) , บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด , บริษัท เมดีซ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) , ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (KTB) และอีกหลากหลายองค์กร