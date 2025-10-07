มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องปีที่ 33 ยืนหยัดสร้างวิศวกรคุณภาพสู่สังคม

มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย และบริษัทในกลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย เดินหน้าสานต่อพันธกิจเพื่อสังคมด้วยความมุ่งมั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ล่าสุดได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีต่อเนื่องเป็นปีที่ 33 รวมมูลค่า 1,500,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 35 คน จาก 7 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยความตั้งใจดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการศึกษาที่เท่าเทียม และตอกย้ำบทบาทขององค์กรที่ไม่เพียงมุ่งมั่นด้านธุรกิจ แต่ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมควบคู่กันไป
นายชินจิ เทะระทานิ รองประธานกรรมการมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย เผยว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 33 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย มุ่งมั่นสานต่อการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และในปีนี้ เรายังได้ขยายความร่วมมือไปยัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาเข้าถึงการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น เพราะเราเชื่อว่าทุนการศึกษาไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนด้านการเงินเท่านั้น แต่ยังเป็นการร่วมสร้างรากฐานของสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน เราตระหนักดีว่านิสิตนักศึกษาคือกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมในอนาคต และสิ่งที่เราหวังจะส่งต่อคือโอกาสในการเรียนรู้ การเติบโต และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับผู้อื่น เพราะในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนรุ่นใหม่คือพลังสำคัญที่จะร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใส และมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น”
โดย นางสาวกัลยรักษ์ พงษ์มาลา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรม อุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยสำหรับการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และจะนำทุนการศึกษาในครั้งนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง และถ้ามีโอกาสจะนำไปพัฒนาสังคมและประเทศให้ดียิ่งขึ้น”
นายพิชญุตม์ มาศเจริญ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำหรับการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยเป็นการมอบโอกาสดี ๆ ให้กับสังคม ให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสโฟกัสในการศึกษา ลดความกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการศึกษา เมื่อลดความกังวลก็ทำให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้น พอได้ทำงานก็จะมีทักษะในการทำงานที่ดี เป็นบุคลากรที่ดี และหากมีโอกาสจะนำโอกาสไปพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น ขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ และจะนำไปใช้ประโยชน์ให้ดีที่สุดครับ”
“ผมขอขอบคุณมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ผมเชื่อว่าการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้จะไม่เพียงแค่ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน แต่จะเป็นแรงบันดาลใจและแรงผลักดันให้ผมศึกษาและตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้ เมื่อจบไปผมสนใจที่จะศึกษาต่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิศวกรรมอุตสาหการ และสถิติ” นายพุทธินันท์ วันชม นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าว
สำหรับ นายณัฐภูมิ คำเอก นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “ผมรู้สึกซาบซึ้ง และขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ในครั้งนี้ ทุนนี้ไม่เพียงเป็นแรงสนับสนุนทางการเงิน แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจที่ผลักดันให้ผมมุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ ผมตระหนักถึงคุณค่าของโอกาสที่ได้รับ และจะใช้ความรู้ ความสามารถเชิงวิศวกรรมที่มีในการสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและสังคมอย่างเต็มกำลัง เมื่อมีโอกาสผมจะสานต่อเจตนารมณ์ของทุนนี้ด้วยการส่งต่อโอกาสให้กับผู้อื่น สนับสนุนการเรียนรู้ และร่วมพัฒนาสังคมรอบตัวให้ดีขึ้นครับ”
นายกิตติธัช บุตรแสน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง “ในการรับทุนการศึกษาในครั้งนี้ ผมขอขอบคุณมูลนิธิ มิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทยที่มอบโอกาสให้ เนื่องจากที่บ้านต้องการการสนับสนุนเรื่องการเงินมาก ๆ หลังจากได้ข่าวการรับสมัครจึงรีบยื่นขอเข้ารับการสนับสนุน ผมจะนำทุนไปใช้ในการศึกษาเพื่อส่งเสริมอนาคตของผมให้ดียิ่งขึ้นครับ”
นายจิรัฏฐ์ สืบสุนทร นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึงความรู้สึกว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับทุนจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ทุนในส่วนนี้จะถูกนำไปใช้ด้านการศึกษาให้พัฒนาได้ดียิ่งขึ้น เมื่อจบแล้วอยากทำงานด้านวิศวกรรมอุตสาหการ ถ้าในอนาคตผมมีโอกาสก็จะทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และหวังว่าจะมีโครงการดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นในอนาคต”
ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายศุภโชค พงสุวรรณคีรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “ผมรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย สำหรับทุนการศึกษานี้เรียกได้ว่าเป็นทุนที่จะมาช่วยครอบครัวผมได้อย่างมากเลยครับ ในอนาคตผมอยากนำความรู้ความสามารถไปใช้ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบเกี่ยวกับระบบความร้อน และพลังงานที่ใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครับ”
การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้สะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของมูลนิธิมิตซูบิชิ อิเล็คทริคไทย ที่มุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้แนวคิด “Changes for the Better” ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืน