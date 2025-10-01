ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่! 2 วงดนตรีสุดเจ๋ง! ‘Dr.Jull’ และ ‘สกลพัฒน์’ คว้าแชมป์เวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ไปครอง

การเดินทางของเหล่านักดนตรีผู้เปี่ยมไปด้วยความฝันและแรงผลักดันในการก้าวสู่เส้นทางศิลปินได้เริ่มต้นอย่างเข้มข้น ดุเดือด และทรงพลัง ตลอดระยะเวลากว่า 5 เดือนที่ผ่านมา พวกเขาได้ฝ่าฟันบททดสอบทั้งด้านทักษะและความมุ่งมั่น จนมาถึงช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอย นั่นก็คือรอบชิงชนะเลิศบนเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ซึ่งวันนี้ถือได้ว่าเป็นบทสรุปอันยิ่งใหญ่ของการแข่งขันในปีนี้แล้ว
เป็นระยะเวลา 5 ปี แล้วที่ THE POWER BAND ได้จัดเวทีประกวดวงดนตรีสากลขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดพื้นที่และโอกาสให้กับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสามารถด้านดนตรี ได้มาโชว์ศักยภาพ พร้อมทั้งถ่ายทอดพลังและเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริง เพื่อก้าวเข้าสู่เส้นทางศิลปินมืออาชีพอย่างมั่นคง
จัดขึ้นโดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล จับมือกับพันธมิตรอุตสาหกรรมดนตรี 8 ค่ายเพลงชั้นนำ ได้แก่ Muzik Move, Smallroom, LOVEiS Entertainment, What The Duck, Warner Music Thailand, XOXO Entertainment, YUPP! Entertainment และ Universal Music Thailand พร้อมด้วยพันธมิตรที่มาร่วมสนับสนุนพลังทางดนตรี ได้แก่ Singha Corporation, T-POP STAGE, The Guitar Mag, Yamaha Music Thailand และ Multiply by Eight จัดการประกวด THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การแข่งขันวงดนตรีสากลครั้งใหญ่ประจำปี 2568 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Music Creates More Possibilities พลังดนตรี เป็นไปได้ไม่สิ้นสุด” ชิงรางวัลกว่า 2 ล้านบาท นอกจากนี้ผู้ชนะยังได้ทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ และโอกาสร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศอีกด้วย
นายธีรชาติ ธนสารกิจ รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวถึงโครงการ THE POWER BAND ว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาส เพราะมองว่าการได้รับโอกาสที่ดีจะเป็นบันไดก้าวแรกสู่ความสำเร็จ ทำให้ตลอดระยะเวลา 5 ปี คิง เพาเวอร์ มุ่งมั่นส่งเสริมศักยภาพคนไทยทางด้านดนตรีอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ THE POWER BAND ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนไทยทั่วประเทศมากขึ้นทุกปี
“ผมมองว่าเวที THE POWER BAND ไม่ใช่แค่การประกวดดนตรี แต่เป็นเวทีแห่งโอกาส เป็นพื้นที่บ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ เป็นจุดกำเนิดให้กับศิลปินหน้าใหม่ ที่สำคัญยังเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับดนตรีของเราให้ก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่ง ผมอยากชื่นชมน้อง ๆ ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ผมได้ดูการแข่งขันแต่ละทีม สัมผัสได้ถึงพลังและความสามารถของทุกท่าน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าในปีนี้ความสามารถได้พัฒนามากขึ้น เรียกได้ว่ามีความสามารถทัดเทียมกับระดับสากล บางคนหรือบางวงที่พลาดโอกาสในซีซั่นก่อน ๆ ก็ได้กลับเข้ามาแข่งขันอีกครั้ง ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ชัดเจนว่าพลังดนตรีเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดจริง ๆ ครับ”
นอกจากนี้ นายธีรชาติ ยังได้กล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวทีแห่งนี้ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจนถึงวันนี้มีวงดนตรีที่เข้าร่วมประกวดแล้ว 1,148 วง ซึ่งเป็นตัวเลขที่สะท้อนถึงความสำเร็จและเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถ เก็บเกี่ยวประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่การเป็นมืออาชีพต่อไป อีกทั้งยังมีนักดนตรีที่ฉายแววโดดเด่นจากเวที THE POWER BAND ถูกดึงตัวไปปั้นเป็นศิลปินมืออาชีพ มีเมล็ดพันธุ์ทางดนตรีอีกจำนวนมากที่ได้ต่อยอดจากเวทีนี้สู่การทำงานจริงในอุตสาหกรรมดนตรี เช่น นักดนตรีแบ็คอัพ นักแต่งเพลง เป็นต้น ซึ่งทุกเรื่องราวความสำเร็จของผู้เข้าประกวดจะเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้นักดนตรีรุ่นใหม่ต่อไป
“THE POWER BAND ได้รับความสนใจจากผู้คนในแวดวงดนตรี เปรียบเสมือนเวทีแห่งโอกาสที่ให้คนดนตรีได้แสดงศักยภาพ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนความรู้ และช่วยสานฝันให้เป็นจริง นอกจากนี้ THE POWER BAND ยังเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันดาวดวงใหม่ให้ก้าวไปสู่วงการดนตรีไม่ว่าจะเป็นวง Kryptonyte และ วง PINGPING PANPAN (ปิ๊งปิ๊ง-ปันปัน) ซึ่งผมหวังว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นวงดนตรีหรือว่านักดนตรีใหม่ ๆ จากเวที THE POWER BAND โลดแล่นไปในวงการดนตรีมากยิ่งขึ้นไปอีก”
“สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับทุกวงที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ร่วมเดินทางมาถึงจุดนี้ ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นเดินทางพัฒนาตัวเองต่อไปด้วยความตั้งใจจริง เพราะว่าทุกสิ่งสามารถเป็นไปได้สำหรับทุกคน” รองประธานเจ้าหน้าที่สายงานภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัทคิง เพาเวอร์ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
ด้าน ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงโครงการ THE POWER BAND ว่า ความสามารถของศิลปินไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ซึ่งถือเป็นโอกาสให้กับศิลปินไทยในรุ่นต่อไปได้กล้าฝันและพัฒนาไปสู่ระดับโลก ดังนั้น เด็กไทยจึงต้องการพื้นที่แสดงความสามารถทางดนตรีอย่างไร้ขีดจำกัด เวที THE POWER BAND จึงเป็นทางเลือกอันดับต้น ๆ ที่สร้างโอกาสสู่การเป็นศิลปินมืออาชีพ ซึ่งมีความเข้มข้นขึ้นทุก ๆ ปี
“ผมมองว่าการจัดประกวดของ THE POWER BAND ดีขึ้นมาก ๆ ในทุก ๆ ปี เป็นการแข่งขันที่มหัศจรรย์ เป็นสนามการแข่งขันที่เปิดโอกาส เปิดพื้นที่ให้ทุกคนได้โชว์ความสามารถ ทางผู้จัดเองก็เห็นถึงความสามารถของเด็กที่พัฒนาทักษะทางด้านตรีและเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ The Power Band Music Camp แคมป์ดนตรีที่สร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้กับเด็ก ๆ ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยจะมีมิวสิกกูรูระดับประเทศ รวมไปถึงศิลปินที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้และข้อมูลทางดนตรีเชิงลึก ถือเป็นการสร้างเครือข่ายทางดนตรีที่จะเป็นจุดพลิกโฉมอุตสาหกรรมเพลงของไทยอย่างสร้างสรรค์ในอนาคต”
“การที่คุณได้มาเหยียบเวทีนี้ ผมคิดว่าทุกคนเป็นผู้ชนะแล้ว วันนี้ถือเป็นวันที่เริ่มต้นของทุกคน ดนตรีสามารถสร้าง Possibilities ได้มากมาย น้อง ๆ ทุกคนมีความฝัน ดังนั้นอย่าให้จบเพียงแค่วันนี้ เราต้องเดินทางต่อไปเรื่อย ๆ อุปสรรคไม่ใช่กำแพง อุปสรรคคือสะพาน เราจะเก่งขึ้นทุกครั้งที่ได้ข้ามสะพานนั้นครับ”
โดยในรอบชิงชนะเลิศในปีนี้ มีวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบทั้งสิ้น 29 วง แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) จำนวน 17 วง และรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) จำนวน 12 วง
ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศรุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) ได้แก่ วงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมร่วมทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ 1 เพลงกับค่าย Muzix Move
จอมขวัญ – ปุณยวีร์ ดวงพลอย หนึ่งในตัวแทนจากวง สกลพัฒน์ ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจอย่างมาก ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด
“ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณทางคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จัดรายการดี ๆ แบบนี้ให้กับเยาวชนไทยและคนไทยหลายคนได้มาแสดงความสามารถและโชว์ศักยภาพด้านดนตรี ทำให้เห็นว่าคนไทยมีฝีมือไม่แพ้ชาติใดในโลก ขอบคุณคุณครูทุก ๆ ท่าน ขอบคุณผู้ปกครอง ที่เหนื่อยอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะทุกข์หรือสุข ขอบคุณคุณครูเจษฎา งอยจันทร์ศรี ถ้าไม่มีคุณครูก็อาจจะไม่มีพวกเราในวันนี้ ซึ่งวันนี้ไม่ว่าคุณครูจะอยู่ที่ไหน คุณครูยังจะอยู่ในใจของพวกเราเสมอ ขอบคุณหลาย ๆ ฝ่ายที่สนับสนุนค่ะ”
“ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมาพวกเราได้ทั้งมิตรภาพ ได้ความรู้จากการที่ได้เข้าแคมป์ ได้เรียนรู้นอกสถานที่ ได้อะไรกลับไปมากมาย จริง ๆ ต้องบอกว่าการเตรียมตัวรอบชิงชนะเลิศถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกัน เพราะทุกวงล้วนแล้วแต่ฝีมือสูสีกันหมดเลย ซึ่งคณะกรรมการก็บอกว่าแต่ละปีทุกวงมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น เราก็ต้องพยายามแอ็กทีฟตัวเอง”
น้อง ๆ จากวงสกลพัฒน์ยังได้ฝากไปถึงผู้ที่อยากจะมาประกวดในซีซั่นต่อไปอีกว่า อยากให้ทุกคนได้มาลองทำดู เพราะการได้ลงมือทำถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ
“อยากฝากถึงน้อง ๆ เพื่อน ๆ หลาย ๆ คนที่คิดว่าจะมาประกวดเวทีนี้ดีไหม หรือจะมาแข่งขันดีไหม ก็อยากบอกว่าให้มาลองดู ลองทำดูก่อน เพราะความล้มเหลว 1 ครั้ง ไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มเหลวตลอดไป แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ อย่างพวกเราปีนี้ก็เป็นปีที่ 3 แล้วเหมือนกัน ซึ่งปีแรกเราไม่ได้รางวัลอะไรเลย ปีที่แล้วเราได้รางวัลชมเชย เราก็เริ่มจากความผิดพลาดเหมือนกัน ซึ่งก็กลายเป็นแรงผลักดันให้พวกเราพัฒนาและได้แชมป์ในวันนี้”
ด้านผู้ชนะเลิศรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) ได้แก่ วง Dr.Jull จ.นครปฐม ซึ่งจะได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมร่วมทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ 1 เพลงกับค่าย Muzix Move เช่นเดียวกัน
ข้าวหอม – พนัชกร ภิรมย์ ตัวแทนจาก วง Dr.Jull ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด THE POWER BAND 2025 SEASON 5 ได้กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่า ดีใจที่ได้แชมป์มาในวันนี้ เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้มีการเตรียมตัวกันหนักมาก การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้รับประสบการณ์ดี ๆ อย่างเต็มเปี่ยม
“พวกเราขอขอบคุณทางโครงการ The Power Band ขอบคุณคิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย ขอบคุณวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ขอบคุณผู้ปกครอง ขอบคุณเพื่อน ๆ ในวงทุกคนที่คอยสนับสนุนกันมาตลอด ถ้าไม่มีพวกเขาก็คงไม่มีพวกเราในวันนี้ การแข่งขันครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ดี ๆ ไปอย่างเต็มเปี่ยม วันนี้เราได้แสดงตัวตนในสิ่งที่เราชอบและรักออกมาอย่างเต็มที่ อยากฝากถึงคนที่จะมาในซีซั่นหน้าว่า ทำให้เต็มที่ ถ้าเรามีความสุข คนดูก็จะมีความสุขไปด้วยค่ะ หลังจากนี้พวกเราคาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จสูงสุดไปด้วยกัน ถ้ามีโอกาสอยากให้ทุกคนรอเชียร์ค่ะ”
สำหรับการประกวด THE POWER BAND 2025 SEASON 5 รุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) ผู้ที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Dr.Jull จ.นครปฐม ได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมร่วมทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ 1 เพลงกับค่าย Muzix Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Bob-Off White กรุงเทพฯ ได้รับโล่และเงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วง COCAIN กรุงเทพฯ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วง Satellite Kiss กรุงเทพฯ และ วง PUPPY LOVE กรุงเทพฯ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัล Best Composition Award : เพลง Luxury Girl วง PUPPY LOVE กรุงเทพมหานคร
รางวัล Outstanding Player : นิตา ใบสมุทร ร้องนำ วง Bob Off-White กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 30,000 บาท
รุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง สกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนคร ได้รับถ้วยรางวัลอันทรงเกียรติ THE POWER BAND 2025 SEASON 5 และเงินรางวัล 150,000 บาท พร้อมร่วมทำเพลงและมิวสิกวิดีโอ 1 เพลงกับค่าย Muzix Move
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วง Super Natural โรงเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จ.สุโขทัย ได้รับโล่และเงินรางวัล 80,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วง Hidden Track โรงเรียนศรีษะเกษวิทยาลัย จ.ศรีษะเกษ ได้รับโล่และเงินรางวัล 50,000 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ วง OZONE โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต และวง FUSION ISLAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท
รางวัล Best Creative Music Award : ได้แก่ วง Super Natural วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย จ.สุโขทัย
รางวัล Outstanding Player : นรภัทร อภัยจิตต์ กีตาร์ วง MOOMA สังกัดอิสระ จ.นครราชสีมา
รางวัล Outstanding Player : รัตติกานต์ อำลอย ร้องนำ วง OZONE โรงเรียนดนตรียามาฮ่า นครภูเก็ต จ.ภูเก็ต ซึ่งจะได้รับโล่รางวัลและเงินรางวัล 30,000 บาท
