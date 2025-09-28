ศิริกาญจน์ ผงาดแชมป์รุ่น Middle School กอล์ฟมาสด้า 2025 คว้าโควตาไปอเมริกา ลุยศึกใหญ่ต้นปีหน้า

ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ศึกกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ได้ 4 นักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งคว้าแชมป์และตั๋วไปโชว์ฝีมือบนเวทีโลก ในต้นปีหน้า โดยศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน นักกอล์ฟเยาวชนหญิงไทย สวิงเฉียบซิวแชมป์ รุ่น Middle School ,ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) แชมป์ชาย รุ่น Middle School และ ซู่ หนิงเหยา (จีน) แชมป์หญิง รุ่น High School ส่วน พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) นำม้วนเดียวจบ คว้าแชมป์ชาย รุ่น High Schoo เมื่อวันที่ 28 ก.ย. ที่ผ่านมา
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568 ณ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya ชลบุรี เพื่อค้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Middle School (ป.5–ม.2) และ High School (ม.3–ม.6) ทั้งชาย–หญิง โดยผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมโอกาสโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2568 เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก คุณ ภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา และมอบรางวัลความสำเร็จให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กล่าวว่า "วันนี้เยาวชนทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่า การที่เชื่อมั่นในความฝันและมุมานะพยายามเพื่อก้าวเดินตามเส้นทางของตนเองเพื่อคว้าความสำเร็จคือสิ่งที่เป็นไปได้สำหรับทุกคน เพราะทุกคนมีศักยภาพที่เต็มเปี่ยมอยู่ในตนเอง วันนี้มาสด้าขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกท่านที่จะเข้าร่วมการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ระดับสากล ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้คว้าชัยชนะและนำชื่อเสียงกลับมาสู่ประเทศไทยได้สำเร็จต่อไป"
สำหรับผู้ชนะในแต่ละรุ่นมีดังนี้ รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทชาย
1. ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) อีเว่นพาร์ 216 (69-70-77)
2. โคลเท่น ทราน บัตเลอร์ (สิงคโปร์) 5 โอเวอร์พาร์ 221 (75-72-74)
3. ณัฏฐนันท์ ตั้งสุณาวรรณ(ไทย) 6 โอเวอร์พาร์ 222 (72-69-81)
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทหญิง
1. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน (ไทย) อีเว่นพาร์ 216 (70-70-76)
2. เอมี่ ซัน (สหรัฐฯ) 8 โอเวอร์พาร์ 224 (78-70-76)
3. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ (ไทย) 10 โอเวอร์พาร์ 226 (73-78-75)
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทชาย
1. พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) 10 อันเดอร์พาร์ 206 (65-68-73)
2. เซีย ไคเฉิน (จีน) 9 อันเดอร์พาร์ 207 (70-67-70)
2. ธีรวุฒิ บุญสีออ (ไทย) 9 อันเดอร์พาร์ 207 (66-70-71)
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทหญิง
1. ซู่ หนิงเหยา (จีน) 5 อันเดอร์พาร์ 211 (70-71-70)
2. ธัญจิรา อิสสระพล (ไทย) 4 อันเดอร์พาร์ 212 (73-70-69)
3. ไอริส เมห์รี มัสลู (ไทย) 1 โอเวอร์พาร์ 217 (70-73-74)
3. ขวัญชนก บุญจันทร์ (ไทย) 1 โอเวอร์พาร์ 217 (75-69-73)