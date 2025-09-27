หนุ่มเกาหลีใต้ นำรุ่น High School ศึก Mazda U.S. College PREP Junior Golf 2025

จบรอบสอง ศึกกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ดุ๊ก คัง โด จากเวียดนาม และ ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน สาวไทย ยังคงนำในรุ่น Middle School ชาย-หญิง ส่วน พาร์ค แจ มิน จากเกาหลีใต้ และ ซู่ หนิงเหยา (จีน) นำจ่าฝูง รุ่น High School ขณะที่นักกอล์ฟไทย ธีรวุฒิ บุญสีออ และ ธัญจิรา อิสสระพล ไล่ตามอย่างสูสี เมื่อวันที่ 27 ก.ย. ที่ผ่านมา
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Junior Golf Championship 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568 ณ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya ชลบุรี เพื่อค้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Middle School (ป.5–ม.2) และ High School (ม.3–ม.6) ทั้งชาย–หญิง โดยผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมโอกาสโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก
สำหรับในวันแรกนั้น ได้รับเกียรติจาก คุณ ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท Mazda Sales (ประเทศไทย) จำกัด และคุณ ภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา
ผลการแข่งขัน รอบสอง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2568 มีผลการแข่งขันดังนี้
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทชาย
1. ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) 5 อันเดอร์พาร์ 139
2. ณัฏฐนันท์ ตั้งสุณาวรรณ (ไทย) 3 อันเดอร์พาร์ 141
3. ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ (ไทย) 3 โอเวอร์พาร์ 147
3. โคลเท่น ทราน บัตเลอร์ (สิงคโปร์) 3 โอเวอร์พาร์ 147
5. หลิว ซียู่ (จีน) 5 โอเวอร์พาร์ 149
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทหญิง
1. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน (ไทย) 4 อันเดอร์พาร์ 140
2. เอมี่ ซัน (สหรัฐฯ) 4 โอเวอร์พาร์ 148
3. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ (ไทย) 7 โอเวอร์พาร์ 151
4. ลีเลียน บิเน็ต (ออสเตรเลีย) 8 โอเวอร์พาร์ 152
5. พิชชานันท์ ตันติภาคย์ (ไทย) 11 โอเวอร์พาร์ 155
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทชาย
1. พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) 11 อันเดอร์พาร์ 133
2. ธีรวุฒิ บุญสีออ (ไทย) 8 อันเดอร์พาร์ 136
3. เซีย ไคเฉิน (จีน) 7 อันเดอร์พาร์ 137
4. เดวิด ชาร์ลส์ เซอร์เดเนีย (ฟิลิปปินส์) 6 อันเดอร์พาร์ 138
4. คิม โดยุน (เกาหลีใต้) 6 อันเดอร์พาร์ 138
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทหญิง
1. ซู่ หนิงเหยา (จีน) 3 อันเดอร์พาร์ 141
2. ธัญจิรา อิสสระพล (ไทย) 1 อันเดอร์พาร์ 143
2. ไอริส เมห์รี มัสลู (ไทย) 1 อันเดอร์พาร์ 143
4. คิม กาวิน (เกาหลีใต้) อีเว่นพาร์ 144
4. ขวัญชนก บุญจันทร์ (ไทย) อีเว่นพาร์ 144
4. อันห์ เล เหงียน มินห์ (เวียดนาม) อีเว่นพาร์ 144