ศึก Mazda U.S. College PREP 2025 วันแรกเดือด! หนุ่มเกาหลีใต้ขึ้นนำรุ่น High School

ศึก Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship 2025 ประเดิมวันแรกดุเดือด พาร์ค แจ มิน จากเกาหลีใต้ ทำได้ 7 อันเดอร์พาร์ 65 ขึ้นนำรุ่น High School ชาย ส่วน ฝ่ายหญิง เป็นของ ซู่ หนิงเหยา จาก จีน 2 อันเดอร์พาร์ 70 ด้านรุ่น Middle School ชาย ผู้นำเป็นของ ดุ๊ก คัง โด 3 อันเดอร์พาร์ 69 ผลงาน จาก เวียดนาม ส่วน ประเภทหญิงเป็นของสาวไทย ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน ผลงาน 2 อันเดอร์พาร์ 70
การแข่งขันกอล์ฟเยาวชน Mazda U.S. College PREP Thailand Junior Championship 2025 ระหว่างวันที่ 26–28 กันยายน 2568 ณ Siam Country Club Rolling Hills Pattaya ชลบุรี เพื่อค้นหานักกอล์ฟเยาวชนฝีมือดีจาก 20 ประเทศ รวม 124 คน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาท และสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน Junior World Cup Invitational 2026 ที่ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา โดย มาสด้า เซลส์ ประเทศไทย จับมือ The Agency College Recruit การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่ Middle School (ป.5–ม.2) และ High School (ม.3–ม.6) ทั้งชาย–หญิง โดยผู้ชนะเลิศ 4 คน จะได้รับตั๋วเครื่องบินไป–กลับ พร้อมโอกาสโชว์ฝีมือบนเวทีระดับโลก
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 25687 เป็นการแข่งขันในวันแรก ได้รับเกียรติจาก คุณ ภพนิพิฐ จิรวัฒนานนท์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและนวัตกรรมดิจิทัล บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬา สำหรับผลการแข่งขันในแต่ละรุ่นมีดังนี้
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทชาย
1. ดุ๊ก คัง โด (เวียดนาม) 3 อันเดอร์พาร์ 69
2. ภัคภาคิน เชษฐพงศ์พันธุ์ (ไทย) 1 อันเดอร์พาร์ 71
3. ณัฏฐนันท์ ตั้งสุณาวรรณ (ไทย) อีเว่นพาร์ 72
4. โคลเท่น ทราน บัตเลอร์ (สิงคโปร์) 3 โอเวอร์พาร์ 75
5. หลิว ซียู่ (จีน) 6 โอเวอร์พาร์ 78
5. หยาง เจค (เกาหลีใต้) 6 โอเวอร์พาร์ 78
รุ่น Middle School (ป.5–ม.2 )
ประเภทหญิง
1. ศิริกาญจน์ วิชย์โกวิทเทน (ไทย) 2 อันเดอร์พาร์ 70
2. แพรววนิต วรอภิญญาภรณ์ (ไทย) 1 โอเวอร์พาร์ 73
3. ลีเลียน บิเน็ต (ออสเตรเลีย) 3 โอเวอร์พาร์ 75
4. เอมี่ ซัน (สหรัฐฯ) 6 โอเวอร์พาร์ 78
5. พิชชานันท์ ตันติภาคย์ (ไทย) 9 โอเวอร์พาร์ 81
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทชาย
1. พาร์ค แจ มิน (เกาหลีใต้) 7 อันเดอร์พาร์ 65
2. เดวิด ชาร์ลส์ เซอร์เดเนีย (ฟิลิปปินส์) 6 อันเดอร์พาร์ 66
2. ธีรวุฒิ บุญสีออ (ไทย) 6 อันเดอร์พาร์ 66
4. ลิม แตยัง (เกาหลีใต้) 2 อันเดอร์พาร์ 70
4. เซีย ไคเฉิน (จีน) 2 อันเดอร์พาร์ 70
รุ่น High School (ม.3–ม.6 )
ประเภทหญิง
1. ซู่ หนิงเหยา (จีน) 2 อันเดอร์พาร์ 70
1. ไอริส เมห์รี มัสลู (ไทย) 2 อันเดอร์พาร์ 70
3. อี จียู (เกาหลีใต้) อีเว่นพาร์ 72
4. ตัน เบ๋า หนี (เวียดนาม) 1 โอเวอร์พาร์ 73
4. นูร์ บาตริสเยีย บินติ อับดุล กานี (มาเลเซีย) 1 โอเวอร์พาร์ 73
4. ธัญจิรา อิสสระพล (ไทย) 1 โอเวอร์พาร์ 73
4. อันห์ เล เหงียน มินห์ (เวียดนาม) 1 โอเวอร์พาร์ 73
สำหรับ กิจกรรม US College Coaches Webinar ยังคงจัดอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันนี้ –วันที่ 5 ต.ค. 2568 เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ปกครองพบปะโค้ชกอล์ฟมหาวิทยาลัยชั้นนำจากสหรัฐฯ กว่า 72 ท่าน ครอบคลุม NCAA Division I–III, NAIA และ Junior College เป็นเวทีสร้างแรงบันดาลใจและเครือข่ายสู่อนาคต