THE POWER BAND 2025 รอบโซนนิ่งแสดงสด บุกขอนแก่น ปั้นฝันคนดนตรีสู่เส้นทางมืออาชีพ

ทั้งนี้ รอบโซนนิ่งแสดงสด สนามที่ 1 จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าประกวดส่งคลิปออดิชันมาเป็นจำนวนมาก โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกวงดนตรียอดฝีมือที่มีความสามารถโดดเด่น จำนวน 13 วงสุดท้าย ที่ผ่านเข้าสู่รอบโซนนิ่งแสดงสดสนามแรก เพื่อไปประลองฝีมือแสดงสดแบบจัดเต็ม! ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมดนตรีไทย ได้แก่ คุณกฤษติกร พรสาธิต (ติ๊ก วง Playground) ผู้บริหารค่าย Home Run Music, คุณไพสิฐ คำกลั่น Music Director ค่าย Melodic Corner และคุณวิโรจน์ สถาปนาวัตร (J-Pap - วง Infinity) อาจารย์พิเศษสาขาดนตรีสมัยนิยม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล โดยวงที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้รับโอกาสในการเข้าร่วม THE POWER BAND MUSIC CAMP เพื่อเรียนรู้เทคนิคทางดนตรีต่าง ๆ จากมิวสิกกูรูระดับประเทศ และสามารถต่อยอดความฝันในการร่วมทำซิงเกิลกับโปรดิวเซอร์มืออาชีพ พร้อมโอกาสในการร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีระดับประเทศ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาทรุ่นมัธยมศึกษา สุดยอดวงดนตรีระดับมัธยมฯ (High School Class) จำนวน 4 วง ได้แก่ วง FUSION ISLAND โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร, วง SISWEET โรงเรียนศรีสุวิช จ.ชลบุรี, วง MOOMA สังกัดอิสระ จ.นครราชสีมา และวงสกลพัฒน์ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จ.สกลนครรุ่นบุคคลทั่วไป เส้นทางสู่ศิลปินมืออาชีพ (Professional Class : Road to Artist) มีจำนวน 3 วง ได้แก่ วง Long Black กรุงเทพมหานคร, วง PUPPY LOVE กรุงเทพมหานคร และวง SUNTOY จ.มหาสารคามนอกจากนี้ ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินไอดอล อาทิ อิ้งค์-วรันธร เปานิล, 4EVE, PiXXiE รวมถึง PINGPING PANPAN (ปิ๊งปิ๊ง-ปันปัน) และ KRYPTONYTE 2 ศิลปินที่เคยผ่านเวทีประกวด THE POWER BAND มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรี และความสนุกสนานไปกับจังหวะดนตรีหลากสไตล์อย่ารอช้า โอกาสมาถึงแล้ว! สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมประกวด สนามแข่งขันที่ 2-4 ได้ที่ www.music.mahidol.ac.th/thepowerband และ เฟซบุ๊ก: thepowerband.mahidol ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2568 โดยรอบโซนนิ่งแสดงสดครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2568 ที่จังหวัดเชียงใหม่, 2 สิงหาคม 2568 ที่จังหวัดภูเก็ต และ 6-7 กันยายน 2568 ที่กรุงเทพมหานคร มาร่วมส่งพลังเชียร์กันว่าทีมไหนจะได้แจ้งเกิดบนเวที THE POWER BAND 2025 SEASON 5 การประกวดวงดนตรีสากลประจำปี 2568 ไม่แน่ว่าศิลปินหน้าใหม่คนต่อไปอาจเป็นคุณ