หุ้นปิดเช้าบวก 7.32 จุดรับแรงหนุนจาก DELTA ตามหุ้นเทคสหรัฐ ดันกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์วิ่งขึ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,312.24 จุด เพิ่มขึ้น 7.32 จุด (+0.56%) มูลค่าซื้อขายราว 24,296.51 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,316.05 จุด และต่ำสุด 1,309.01 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นได้แรงหนุนหลักจากหุ้น DELTA วิ่งขึ้นต่อเนื่องตาม Sentiment หุ้นเทคโนโลยีสหรัฐที่เด้งแรง ทำให้มีแรงเก็งกำไรในหุ้นตัวอื่นในกลุ่มด้วย อย่างไรก็ตามราคาหุ้น DELTA ถือว่าแพงแล้ว P/E 120 เท่า ขณะที่การปรับขึ้นต่อเนื่องตามหุ้นเทคฯสหรัฐ อาจมีความเสี่ยงจากแรงขายทำกำไรได้ อย่างไรก็ตาม แนะติดตามผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/68 ของ DELTA ด้วย
ขณะเดียวกันเมื่อวานที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบี้ย พร้อมส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยระยะถัดไปฟื้นตัวได้หลังภาคการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น และนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ทั้งนี้ จากมติคงอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้หุ้นกลุ่มธนาคารปรับขึ้นมาเมื่อวานนี้ แต่วันนี้ย่อตัว ขณะที่กลุ่มไฟแนนซ์ยังถูกแรงขายออกมากดดันอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังเคลื่อนไหวในแดนบวก โดยให้กรอบแนวรับ 1,305 จุด และแนวต้าน 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,043.72 ล้านบาท ปิดที่ 198.00 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,352.86 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท ลดลง 0.20 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 981.38 ล้านบาท ปิดที่ 213.00 บาท ลดลง 5.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 894.79 ล้านบาท ปิดที่ 296.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 820.09 ล้านบาท ปิดที่ 129.00 บาท ลดลง 0.50 บาท