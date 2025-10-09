FPI เข้าร่วมโครงการ “JUMP+” เสริมศักยภาพองค์กร สู่การเติบโตยั่งยืน

"ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ " เดินหน้าทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มรูปแบบ เข้าร่วมโครงการ “JUMP+” ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขัน วางรากฐานสู่องค์กรอัจฉริยะ Smart Factory และ Data-Driven Organization รองรับการเติบโตระยะยาวอย่างยั่งยืน
นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) (FPI) เปิดเผยว่า การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ FPI ในการต่อยอดยุทธศาสตร์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่คุณค่าทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ไปจนถึงกระบวนการวิเคราะห์และตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรในระยะยาว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
“การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ เป็นก้าวสำคัญของ FPI ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart Factory และ Data-Driven Organization ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาองค์กรในยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเป็นส่วนหนึ่งของการวางรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว”
ภายใต้โครงการ JUMP+ บริษัทที่เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพันธมิตรในหลายมิติ ทั้งการสนับสนุนเงินทุนและคำปรึกษาทางธุรกิจจากกองทุน CMDF การจัดทำแผนธุรกิจระยะ 3 ปี (2569–2571) โดยมีที่ปรึกษาเฉพาะด้านให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ตลอดจนกิจกรรมเสริมศักยภาพ เช่น Roadshow และ Opportunity Day พิเศษ เพื่อเพิ่มการมองเห็นในตลาดทุนและสร้างโอกาสในการเข้าถึงนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
โครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมการพัฒนาองค์กรตาม 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ การเติบโต (Growth) เพื่อเสริมสร้างการเติบโตและเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียน ธรรมาภิบาล (Governance) เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการให้เทียบเท่าสากล และ ความยั่งยืน (Green) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการก๊าซเรือนกระจก ซึ่งทั้งหมดนี้สอดรับกับแนวนโยบายหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความยั่งยืน พร้อมยกระดับมาตรฐานธรรมาภิบาล และส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับ FPI การเข้าร่วมโครงการ JUMP+ สอดคล้องโดยตรงกับนโยบายที่มุ่งยกระดับองค์กรสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร ผ่านการผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับแนวทางการบริหารที่ยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างธุรกิจและสังคมอย่างสมดุล
โครงการ JUMP+ จะเป็นกลไกสำคัญในการต่อยอดศักยภาพของ FPI ไปอีกขั้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และธรรมาภิบาล โดยบริษัทจะใช้โครงการนี้เป็นโอกาสในการวางรากฐานองค์กรสู่อนาคตที่มีความโปร่งใส (Transparency) มีความแข็งแกร่งเชิงโครงสร้าง (Structural Robustness) และมีความคล่องตัวเชิงกลยุทธ์ (Strategic Agility) พร้อมสำหรับต่อการแข่งขันในระดับสากล ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวมได้อย่างแท้จริง