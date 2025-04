Teibto ร่วมเสวนา "Industry 4.0 Platform" เจาะลึกสิทธิประโยชน์สู่การยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่ยุคดิจิทัล

บริษัท เท็บโต จำกัด (Teibto Co., Ltd.) นำโดย นางอภิษฎา เดมีย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เข้าร่วมเสวนาในงาน Industry 4.0 Platform ภายใต้หัวข้อ "สิทธิประโยชน์ในการเจาะตลาดดิจิทัล และยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0" จัดโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ Software Park Thailand ณ โซน SCBX NEXT TECH ศูนย์การค้าสยามพารากอนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และแนวทางการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital Transformation อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำช่องทางการเข้าถึงตลาดภาครัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารจัดการภาษี และการประยุกต์ใช้บริการ System Integrator (SI) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับโรงงานสู่รูปแบบอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ การเข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ Teibto ในการผลักดันธุรกิจไทยสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์จริงที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม