สภาเอสเอ็มอีนำคณะผู้ประกอบการหลายกลุ่มธุรกิจร่วมสะท้อน Voice of SMEs ไปยัง ธปท.

วันที่ 16 กันยายน 2568 คุณรมนต์อร บุญเรือง เลขาธิการสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาเอสเอ็มอี ผู้แทนภาคีเครือข่าย และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มธุรกิจต่างๆ เช่น อสังหาริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ ที่ปรึกษา ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ภาคการค้า ผู้ตรวจสอบและประเมิน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม แปรรูปโลหะ อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำ และพลังงานทดแทน เป็นต้น ให้ข้อมูลกับผู้แทนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำโดย ดร. จิตเกษม พรประพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจการเงินภูมิภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย และทีมงาน ในประเด็น “ภาวะธุรกิจและการเงินของธุรกิจ SMEs ในไตรมาสที่ 3-4/2568 และแนวโน้มปี 2569: สู้ต่ออย่างไร ท่ามกลางการแข่งขันในโลกใหม่” ณ TVA Hall สวนเสียงไผ่ สถาบันทิวา
ภาคีเครือข่ายที่เข้าร่วมให้ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย สหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon) สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน สมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIEAT) และสมาคมผู้ตรวจสอบมาตรฐานสากลด้านดิจิทัลและการบริหารข้อมูล
ในการหารือดังกล่าว คณะผู้ประกอบการได้ให้ภาพทิศทางและความท้าทายของธุรกิจใน sector ต่างๆ และมีข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. ด้านการประกอบธุรกิจ
- เสนอให้ภาครัฐรีบเข้ามาแก้ไขปัญหาด้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการใช้นอมินีจากต่างประเทศมาทุ่มตลาดไทย ก่อนที่ผู้ประกอบการ SMEs ไทยจะไม่สามารถประคับประคองธุรกิจต่อไปได้
- เสนอให้มีคณะกรรมการแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่งกำกับดูแลการประเมิน/แปลงมูลค่าสินทรัพย์ระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เป็นทุน โดยมีทั้งหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกันดำเนินการและตรวจสอบ
- เสนอให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาเรื่องการโกงภาษีอย่างเด็ดขาด
- เสนอให้ภาครัฐมีพิจารณาเรื่องกระบวนการเบิกจ่ายของหน่วยงานรัฐ (ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาล) ให้มีระยะเวลาการเบิกจ่ายให้สั้นที่สุด และไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
- เสนอให้ภาครัฐมีมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 เช่น มาตรการด้านภาษี ฯลฯ
- เสนอให้มีการพัฒนาทักษะแรงงาน ที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0
2. ด้านการเงิน
- เสนอให้มีการรนำโมเดลแบบบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเศไทย (IFCT) กลับมาใช้ใหม่
- เสนอให้มีมาตรการในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่ปกติจะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าธุรกิจรายใหญ่ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันด้านต้นทุนได้ในทางธุรกิจ
- เสนอให้มีการกำกับด้านเสถียรภาพของค่าเงินบาทไม่ให้ผันผวนมากนัก (บาทแข็ง) กระทบต่อภาคการส่งออก
นอกจากนี้ ยังมีการสะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะไม่กลับมาเหมือนเดิมเนื่องจากโลกที่เปลี่ยนไป เช่น ปัญหาราคาผลผลิตลำไยตกต่ำซึ่งสืบเนื่องมาจากล้งจีนไม่กลับมารับซื้อผลผลิตอีก เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ธปท. จะนำกลับไปสรุปในภาพรวมเรื่องภาวะและแนวโน้มธุรกิจและการเงินของธุรกิจ SMEs เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบายการเงิน รวมทั้งนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปสะท้อนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
