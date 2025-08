ทรุ้มพ์ฟ เปิดวิสัยทัศน์ ‘TRUMPF NEXT’ ยกระดับการแปรรูปโลหะแผ่นสู่ยุคอัจฉริยะ ดันไทยเป็นศูนย์กลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทรุ้มพ์ฟ (TRUMPF) ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการแปรรูปโลหะแผ่น เผยทิศทางธุรกิจภายใต้แนวคิด “TRUMPF NEXT: The Future of Sheet Metal Processing” มุ่งยกระดับนวัตกรรมและโซลูชันการผลิตสู่อนาคต พร้อมวางตำแหน่งประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองรับอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง อาทิ Semiconductor และ Data Center เผยกลยุทธ์ Go-to-Partner จากผู้ผลิตเครื่องจักรสู่พันธมิตรนวัตกรรมครบวงจรนายสเตฟาน เมเยอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่าย Machine Tools ของ TRUMPF เผยว่า อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะยังเป็นหนึ่งในภาคการผลิตที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ทรุ้มพ์ฟ ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและโซลูชัน รวมถึงเดินหน้าขยายบทบาทในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต ทั้งนี้ บริษัทยังเป็นผู้นำด้านให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับทุกกระบวนการผลิตแปรรูปโลหะแผ่น ตั้งแต่เครื่องจักรเฉพาะทาง ไปจนถึงระบบ Smart Factory พร้อม Digital Ecosystem อัจฉริยะ ที่ช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกนายเดชา เลิศวิไลศักดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ทรุ้มพ์ฟ เลือกประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ Customer Center แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเหตุผลด้านศักยภาพทางการผลิต ความหลากหลายของอุตสาหกรรม และโอกาสในการเติบโตของไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่ของภูมิภาคแม้ภายใต้ผลกระทบของสงครามการค้า Customer Center แห่งนี้พร้อมจัดแสดงเครื่องจักรไฮเอนด์ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการแปรรูปโลหะแผ่น ไม่ว่าจะเป็นการตัดเลเซอร์ การพับ การเจาะ การเชื่อม และโซลูชัน Smart Factory ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ที่มองหาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงที่มีประสิทธิภาพเดินหน้าโฟกัสตลาดเฉพาะทาง: Semiconductor & Data CenterTRUMPF มุ่งตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง เช่น Semiconductor และ Data Center ด้วยเทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ และมอบความแม่นยำในระดับสูง รองรับโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนและการผลิตขั้นสูงในทุกรูปแบบไฮไลต์ผลิตภัณฑ์: TruLaser 1030 fiberTRUMPF ยังได้เปิดตัว TruLaser 1030 fiber กับ TruFiber ไฟเบอร์เลเซอร์ระดับไฮเอนด์ เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่นและทรงพลัง เป็นเครื่องจักรเลเซอร์ 2 มิติที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับธุรกิจ SME หรือผู้ผลิตรุ่นใหม่ ที่ต้องการเข้าสู่โลกของการตัดโลหะด้วยเลเซอร์คุณภาพสูง ที่คุ้มค่าและสามารถให้ผลตอบแทนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยจุดเด่น• คุณภาพและประสิทธิภาพระดับ TRUMPF: มอบผลลัพธ์การตัดที่ยอดเยี่ยมด้วยเลเซอร์โซลิดสเตท(solid-state laser) ที่แข็งแรงทนทาน ออกแบบมาให้มีกำลังสูงและใช้งานได้ยาวนาน• ใช้งานง่ายและเริ่มต้นได้อย่างรวดเร็ว: ด้วยการควบคุมแบบ Touchpoint และฟังก์ชันอัจฉริยะมากมายทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเรียนรู้และเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีประสบการณ์มาก่อน• ​คุ้มค่าแม้ระดับการใช้งานต่ำ: ด้วยต้นทุนการติดตั้งที่สมเหตุสมผล ให้ความคุ้มค่าด้านการลงทุนที่ยอดเยี่ยม แม้มีการใช้งานในระดับต่ำถึงปานกลาง• ​ความแม่นยำสูงและคุณภาพการตัดยอดเยี่ยม: รองรับวัสดุที่หลากหลายทั้งเหล็กกล้า สเตนเลส อะลูมิเนียม ทองเหลือง และทองแดง ด้วยความแม่นยำสูงและขอบตัดที่เรียบเนียนด้วยเทคโนโลยี BrightLine fiber ลดการกระเด็นของสะเก็ด และช่วยแยกชิ้นงานได้ง่ายขึ้น• ​ความปลอดภัยสูงสุด: ด้วยตัวเครื่องที่แข็งแรงทนทานและมีโครงสร้างป้องกันที่ปิดสนิท รวมถึงระบบป้องกันลำแสง (beam guard) ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดระหว่างการทำงาน• พร้อมรองรับระบบอัตโนมัติ: ด้วยอินเทอร์เฟซที่สะดวกและฟังก์ชันที่หลากหลาย ทำให้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดายทรุ้มพ์ฟ (TRUMPF) มองเห็นโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมโลก และพร้อมเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบเกี่ยวกับ TRUMPFTRUMPF เป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นสูงที่ให้บริการโซลูชันด้านการผลิตในสาขาเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีเลเซอร์ โดยขับเคลื่อนการเชื่อมต่อแบบดิจิทัลในภาคการผลิตผ่านการให้คำปรึกษา ผลิตภัณฑ์แพลตฟอร์ม และซอฟต์แวร์TRUMPF เป็นผู้นำทั้งด้านเทคโนโลยีและตลาดในกลุ่มเครื่องจักรแปรรูปโลหะแผ่นและเลเซอร์อุตสาหกรรมในปีงบประมาณ 2024/25 TRUMPF มีพนักงาน 17,750 คน และมียอดขายรวม 4.3 พันล้านยูโร (ตัวเลขเบื้องต้น) ปัจจุบัน TRUMPF มีบริษัทในเครือประมาณ 90 แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกประเทศในยุโรป รวมถึงอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และเอเชีย โดยมีโรงงานผลิตในเยอรมนี ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ โปแลนด์ สาธารณรัฐเช็ก สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และจีนดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRUMPF ได้ที่ www.trumpf.com ​