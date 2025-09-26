“เรียล สมาร์ท” ยกระดับองค์กร สู่ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ พัฒนาเทคโนโลยี บุคคลากร และ AI ตั้งเป้ารายได้-กำไรเติบโต 30%

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง, นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รมว.พาณิชย์, นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รมว.พลังงาน, นายวรภัค ธันยาวงษ์ รมช.คลัง พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ร่วมแสดงความยินดีกับ บมจ. เรียล สมาร์ท ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์ม Data Technology แบบครบวงจร (ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ “REAL25”) เนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายวันแรกใน LiVEx วันที่ 25 กันยายน 2568 โดยมี ภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เรียล สมาร์ท ร่วมในพิธี
บริษัทเรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) ประกาศการยกระดับองค์กรก้าวสำคัญ พร้อมนำบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ วันนี้ (25 ก.ย.) ในชื่อ “REAL25” มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากรด้านดาต้า เทค และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สู่ผู้นำด้านเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tech) ตั้งเป้ารายได้-กำไรเติบโต 30% ต่อปี
นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การพัฒนาด้านเทคโนโลยี ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในประเทศไทยมีความก้าวหน้าและเติบโตต่อเนื่องในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tech) ต่อเนื่องเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมยกระดับองค์กรโดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศไทย ในฐานะหนึ่งในผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ที่ได้เตรียมความพร้อมภายในองค์กรเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เชนจ์ ในวันนี้
เป้าหมายการระดมทุน วงเงิน 36 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินทุนจำนวน 25 ล้านบาทนำมาใช้ในการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ พัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการให้บริการ (Software as a Service หรือ SaaS) และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อขยายตลาดและเพิ่มความสามารถในการขยายฐานลูกค้าและสร้างรายได้ ส่วนเงินทุนจำนวน 11 ล้านบาท จะนำมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร ลงทุนโครงสร้างทีมที่มีความสามารถทั้งวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมข้อมูล และ การออกแบบธุรกิจ
“การระดมทุนครั้งนี้ เป็นการระดมทุนโดยมีนักลงทุนเฉพาะเจาะจง ที่สนใจเข้ามาร่วมทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจร่วมกับบริษัทในระยะยาวในสัดส่วน 5% ของทุนจดทะเบียน และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะมีสัดส่วนการถือหุ้นปรับลดลงจาก 100% มาอยู่ที่ 95%”
ปัจจุบันโครงสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย นายภูกิจ ดิศธรานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วน 45.6% นายอุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล 22.08% นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ 16.8% หลังจากการเสนอขายหุ้นให้กับนักลงทุนกลุ่มใหม่ สัดส่วนการถือครองหุ้นของ นายภูกิจ ดิศธรานนท์ จะลงมาอยู่ที่ 43.32% นายอุกฤษฏ์ ตั้งสืบกุล จะลงมาอยู่ที่ 20.98% นายรุ่งโรจน์ โชคงามวงศ์ ลงมาอยู่ที่ 15.96%และ ผู้ลงทุนใหม่ถือหุ้นในสัดส่วน 5%
ตั้งเป้ารายได้-กำไรเติบโต 30% ต่อปี
นายภูกิจ กล่าวว่า การระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทยกระดับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรองรับการขยายฐานสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชียในอนาคต โดยจะนำไปใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี บุคลากร เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และแพลตฟอร์มต่างๆ การพัฒนาเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Tech) รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 30 อุตสาหกรรมที่ใช้บริการ ทั้งภาคพลังงาน ธุรกิจบริการ สถาบันการเงิน อสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก โรงพยาบาล และ หน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าหมายรายได้และกำไรเติบโตไม่น้อยกว่า 30% ต่อ ปี ต่อเนื่องตามแผนธุรกิจ 5 ปี พร้อมกับมีแผนที่จะขยายการให้บริการไปในระดับภูมิภาค เรามีเป้าหมายที่จะเป็น Data Tech ในระดับภูมิภาคเอเชีย
สำหรับผลดำเนินงาน ปี 2567 บริษัท เรียล สมาร์ท จำกัด (มหาชน) มีรายได้รวม 197.95 ล้านบาท ลดลง 13.32% เมื่อเทียบกับปี 2566 ที่มีรายได้รวม 228.37 ล้านบาท และ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ 37.34 ล้านบาท ในปี 2567 เทียบกับกำไรสุทธิ 19.43 ล้านบาท ในปี 2566 ในขณะที่บริษัทมีสัดส่วนหนี้ต่อทุน(D/E Ratio) 1.65:1 เมื่อระดมทุนใหม่ จะทำให้สัดส่วน D/E Ratio ลงมาอยู่ที่ 1.05: 1
“ผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปี 2567 มาจากการขยายการลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์ม และด้านเทคโนโลยี ต่อเนื่อง หลังจากการระดมทุนครั้งนี้ ผลดำเนินงานในปี 2568-2572 จะมีอัตราการเติบโตและดำเนินธุรกิจได้ตามแผนที่วางไว้ โดยพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI (Market for Alternative Investment) ภายในปี 2570” ภูกิจ กล่าว
คาดปี 2573 ตลาด AI มีมูลค่ากว่า 114,000 ล้านบาท
จากการคาดการณ์ของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ระบุว่า มูลค่าตลาดของ AI Revolution ในประเทศไทยจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 114,000 ล้านบาท ในปี 2573 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ ประมาณว่าในส่วนของ Data Analytics Software มีมูลค่าตลาด 92,000 ล้านบาท ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น(Compound Annual Growth Rate : CAGR) อยู่ที่ 18.3% ในปี 2568 และ ยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
แนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องดังกล่าว บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโตได้ในทิศทางเดียวกันจากข้อได้เปรียบของบริษัทที่เป็นเจ้าของเทคโนโลยี Data Tech ที่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีการจดลิขสิทธิ์ใน 14 นวัตกรรม และอยู่ระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี และ แพลตฟอร์มที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงลึกจาก Data Tech
ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ปัจจุบันประกอบด้วย 5 ผลิตภัณฑ์ และ 5 บริการ ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์
1.Real Vision เป็น AI Data Platform สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ เพื่อการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
2.Real Listening ซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลใน โซเชียลมีเดีย แบบเรียลไทม์
3.Real Smart + Application แอพพลิเคชั่น สำหรับผู้บริหารและนักการตลาดช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค เพื่อนำไปต่อยอดในการพัฒนาสินค้าและบริการของลูกค้า
4.Real Protection เป็นระบบปกป้องแบรนด์ จากภัยคุกคามในโลกออนไลน์
5. Real Engagement ระบบบริหารจัดการการสื่อสาร และดูแลลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดีย
ด้านบริการ ประกอบด้วย
1.Real Monitoring บริการเฝ้าระวังและมอนิเตอร์ข้อมูลบนโซเชียลมีเดีย
2.Real Data Analytics บริการวิเคราะห์ข้อมูลออนไลน์เชิงลึก เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้เครื่องมือ AI และ Machine Learning ประมวลผลข้อมูล
3.Real Digital Agency บริการด้านการตลาดดิจิทัล ครบวงจรกภายใต้การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Marketing)
4.Real Contact Center บริการศูนย์บริการครบวงจร พร้อมระบบ AI ช่วยสนับสนุนการทำงาน
5.Real Crisis Management บริการบริหารจัดการในภาวะวิกฤต ออนไลน์ครบวงจร
บริษัท เรียลสมาร์ท จำกัด(มหาชน) ก่อตั้งในปี 2558 โดยนายภูกิจ ดิศธรานนท์ ด้วยทุนจดทะเบียน 12.987 ล้านบาท ในการประกอบธุรกิจด้าน Data Tech และ เป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล AI และ แพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสินค้าและบริการ และ ลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของภาคธุรกิจ ทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ และ ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก โดยได้นำบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ เสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 1.71 ล้านหุ้น ราคาหุ้น 21.13 บาท โดยมีหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ