หุ้นแกว่งไซด์เวย์ ขาดปัจจัยใหม่หนุนทั้งในและต่างประเทศ

นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามาหลังรับรู้ปัจจัยการประชุมคณะกกรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไปแล้วเมื่อวาน ซึ่งยังคงดอกเบี้ยต่อ ซึ่งอาจจะผิดคาดจากที่ตลาดคาดว่ามีโอกาสลดดอกเบี้ยในการประชุมเมื่อวานนี้ไปบ้าง
ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีแรงหนุนเข้ามาบ้างในกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ที่ยังได้อานิสงส์จากข่าวการลงทุน AI ในต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ ซึ่งอาจจะช่วยหนุนดัชนีได้บ้าง ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
โดยให้แนวต้าน 1,310 จุด แนวรับ 1,290 จุด