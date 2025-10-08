หุ้นปิดลบ 0.32 จุดชะลอความร้อนแรง ตัดขายหุ้นไฟแนนซ์ผิดหวัง กนง.-เจอ SCC ถ่วง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,304.92 จุด ลดลง 0.32 จุด (-0.02%) มูลค่าซื้อขาย 37,346.56 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอความร้อนแรงหลังวานนี้พุ่งขึ้นมามาก โดย DELTA ยังคงเป็นหุ้นนำตลาดแม้วันนี้แผ่วลง ขณะที่ SCC เผชิญแรงขายหลังโบรกฯระบุธุรกิจปิโตรเคมีส่อเค้าฟื้นยาก อีกทั้ง กนง.มีมติคงอัตราดอกเบี้ยส่งผลให้มีแรงขายกลุ่มไฟแนนซ์ แต่ได้กลุ่มแบงก์ช่วยพยุง แนวโน้มพรุ่งนี้ติดตามชัดดาวน์สหรัฐ ให้แนวรับ 1,300 จุด หากยืนไม่ไหวให้แนวรับถัดไปที่ 1,292 จุด แนวต้านที่ 1,314 และ 1,320 จุด
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยทำจุดสูงสุด 1,314.07 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,303.48 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 157 หลักทรัพย์ ลดลง 289 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 201 หลักทรัพย์
นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.ไอร่า กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ชะลอความร้อนแรง หลังจากวานนี้พุ่งขึ้นตามแรงซื้อหุ้น DELTA และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ แต่วันนี้ DELTA พยายามไปต่อแต่สุดท้ายแผ่วลงมาบ้าง ประกอบกับ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไม่ได้ปรับลดดอกเบี้ยอย่างที่ตลาดคาดหวัง ทำให้มีแรงขายกลุ่มไฟแนนซ์ แต่ยังได้กลุ่มแบงก์พยุงไว้
นอกจากนี้หุ้น SCC เผชิญแรงขายออกมาในช่วงบ่ายหลังจากการประชุมนักวิเคราะห์ เนื่องจากผู้บริหารระบุส่วนต่างสเปรดปิโตรเคมีลดลง โดยรวมดัชนี SET ขึ้นทดสอบ 1,314 จุด ทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 1,312 จุด แต่ยังยืนไม่อยู่
แนวโน้มในวันพรุ่งนี้ ต้องติดตามปัจจัยต่างประเทศ โดยเฉพาะกรณีหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯยังคงถูกชัตดาวน์ และยังไม่มีปัจจัยใหม่ พร้อมให้แนวรับที่ 1,300 จุด หากยืนไม่ไหวให้แนวรับถัดไปที่ 1,292 จุด ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 1,314 และ 1,320 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 3,593.13 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,599.81 ล้านบาท ปิดที่ 25.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 1,573.22 ล้านบาท ปิดที่ 129.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 1,189.88 ล้านบาท ปิดที่ 48.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,150.07 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง