“นิพนธ์” เผยลูกสาวปัดรับเก้าอี้ รมต.เหตุหาคนดูแลธุรกิจไม่ได้ ย้ำไม่ส่งใครแทน

“นิพนธ์” แจงลูกสาวปฏิเสธเก้าอี้รัฐมนตรั เหตุธุรกิจเติบโต หาคนดูแลไม่ได้ ย้ำไม่มีส่งใครแทน
วันที่ 13 กันยายน 2568 นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นางสาวนิธิยา บุญญามณี บุตรสาว ปฏิเสธการเข้าร่วมคณะรัฐมนตรี ของนายอนุทิน ชาญวีรกูล ในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ว่า เรื่องนี้ตนได้กราบเรียนนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ไปแล้ว โดยให้เหตุผลว่าธุรกิจทางบ้านกำลังขยายการผลิต ไม่สามารถหาใครดูแลธุรกิจมาทดแทนได้ จึงตัดสินใจในวินาทีสุดท้าย ไม่เช่นนั้นจะกระทบกับธุรกิจ
ส่วนการจะเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามารับตำแหน่งแทนนั้น นายนิพนธ์ ระบุว่า ไม่มี ซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการตอบกลับแต่อย่างใด และอยากให้ทุกฝ่ายได้สบายใจ