ไม่ซื้อ DELTA....รอบนี้ไม่ได้ตังค์ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ชั่วโมงนี้ หุ้นที่จะร้อนแรง ทะยานสร้างจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลเป็นรายวัน ให้ผลตอบแทนไม่น้อยหน้าทองคำหรือบิทคอยท์ มีเพียงหุ้น "บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA " เพียงตัวเดียวเท่านั้น
เพราะตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา เดินหน้าเป็นขาขึ้นโดยตลอด เป็นหัวขบวนที่ปลุกให้หุ้นในกลุ่มชินส่วนอีเลคโทรนิคส์กลับสู่ความคึกคัก และเป็นหุ้นที่นำดัชนี ฯ พุ่งขึ้นทะลุแนวต้านสำคัญ ตีฝ่าขึ้นมายืนเหนือ 1300 จุดอีกครั้ง โดยปิดเมื่อวันอังคารที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา ในระดับ 1305.24 จุด เพิ่มขึ้น 19.60 จุด ขณะที่หุ้น DELTA ปิดที่ 189.50 จุด เพิ่มขึ้น 10.50 จุด และเป็นจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์
แรงหนุนให้มีการไล่ซื้อ DELTA ในรอบนี้ เกิดจากปริมาณความต้องการชิ้นส่วนอีเลคโทรนิคส์ในตลาดโลกมีแนวโน้มเติบโตสูง และผลประกอบการบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอีเลคโทรนิคส์ยักษ์ใหญ่ของโลกมีผลประกอบการดี รวมทั้งบริษัทแม่ของ DELTA ที่ไต้หวัน กระตุ้นให้มีแรงซื้อไหลเข้ามาในหุ้น DELTA แม้ราคาจะอยู่ในเกณฑ์ที่แพง จนนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่แนะนำให้ขายหุ้นทำกำไรก็ตาม
ค่า พี/อี เรโช DELTA พุ่งทะลุ 130 เท่าไปแล้ว มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปขยับไปที่ 2.36 ล้านล้านบาท หรือมีสัดส่วน 14.33% ของมาร์เก็ตแคปรวมของตลาดซึ่งมีจำนวน 16.46 ล้าน ๆ บาท
แต่เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ออกกฎเกณฑ์ กำหนดให้หุ้นทุกบริษัท มีน้ำหนักในการคำนวณดัชนี ฯ ไม่เกิน 10% ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 DELTA จึงมีน้ำหนักในการคำนวณดัชนี ฯ เพียง 10% ทั้งที่น้ำหนักการคำนวณดัชนี ฯ อยู่ที่ 14.33%
10%ในการคำนวณดัชนี ฯ ของหุ้น DELTA จะเท่ากับดัชนี ฯ 130.52 จุด การขึ้นลงของราคาหุ้น DELTA ทุก 1 บาท จะมีผลต่อการขึ่นลงของดัชนี ฯ ประมาณ 0.7 จุด
เมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา DELTA ปิดที่ 143 บาท ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง จนปิดล่าสุดที่ 189.50 บาท โดยในรอบ 1 เดือนปรับตัวขึ้น 46.50 บาท หรือ 32.51%
ถ้าตัดหุ้น DELTA ออกจากการคำนวณดัชนี ฯ วันนี้ดัชนี ฯ หุ้นอาจเคลื่อนไหวอยู่แถวประมาณ 1270 จุด เท่านั้น เพราะ DELTA เพียงตัวเดียว ดึงดัชนี ฯ ขึ้นมาประมาณ 30 จุด
แต่คำถามสำคัญของนักลงทุนคือ ต่อจากนี้หุ้น DELTA จะไปไหน แนวโน้มเดินหน้าต่อหรือไม่ เพราะราคามาไกลสุดกู่ อยู่ในระดับที่สูงมากจนไม่น่าเสี่ยงเข้าไปซื้อ
ตัวแปรสำคัญที่อาจมีผลต่อหุ้น DELTA คือ หุ้นกู้แปลงสภาพวงเงินประมาณ 1.83 หมื่นล้านบาท ที่ออกโดย DELTA บริษัทแม่ที่ไต้หวัน เมื่อเดือนมกราคมปี 2567 มีอายุ 5 ปี โดยจะเริ่มแปลงสภาพได้ในปี 2570
ถ้าผู้ถือหุ้นกู้ DELTA ไต้หวัน นำหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้น DELTA ไทยทั้งหมด จะมีหุ้น DELTA ถูกแปลงสภาพจำนวนประมาณ 98 ล้านหุ้น กำหนดราคาแปลงสภาพที่ประมาณ 1487.50 บาท
แต่ราคา DELTA ล่าสุดปิดที่ 189.50 บาท ซึ่งถือว่าจูงใจในการแปลงสภาพในระดับหนึ่งแล้ว และถ้าราคาทะยานขึ้นต่อไป ยิ่งจูงใจให้ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพของ DELTA ไต้หวัน นำหุ้นกู้มาแปลงสภาพมากยิ่งขึ้น
หุ้นกู้แปลงสภาพของ DELTA ไต้หวัน อาจเป็นแรงกดดันทำให้ราคาหุ้น DELTA ไทย ไม่ขยับขึ้นอย่างร้อนแรง แต่ใครจะรู้ได้ เพราะแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า
หุ้น DELTA แพงแสนแพง แต่ราคากลับขยับขึ้นมาสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นรายวัน และไม่รู้ว่าจะพุ่งต่อไปถึงระดับไหน
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแน่นอน ช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ใครที่ไม่ซื้อหุ้น DELTA รอบนี้ไม่ได้กำไรงาม ๆ ใครไม่มีหุ้น DELTA ไม่ได้สตางค์