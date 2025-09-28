มนุษย์เงินเดือนส่องด่วน! พอร์ตประกันสังคม ถือ 19 หุ้นบิ๊กแสนล้าน ปี 68 ตัวไหนพุ่ง-พัง!

สำนักงานประกันสังคม จัดเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับต้นๆ เมื่อส่องไปที่พอร์ตลงทุนในบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ ที่บริษัทที่มีมาร์เก็ตแคปเกิน 1 แสนล้านบาท มีอยู่ 28 หลักทรัพย์โดยสำนักงานประกันสังคมเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในหุ้นบิ๊กแคปแสนล้านมากถึง 19 หลักทรัพย์ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 เป็นบวก 8 หลักทรัพย์ และเป็นลบ 11 หลักทรัพย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ก.ย.68)
1.PTT บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 949,719.63 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ 518,212,480 หุ้น (1.81% วันปิดสมุด 7/3/2568) มูลค่า 1.72 หมื่นล้านบาท,PTT มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +4.72%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 33.25 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 34.75/27.00 บาท,ค่า P/E 13.36 เท่า
2.บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 271,200.00 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับที่ 3 ถือ 66,431,450 หุ้น (5.54% วันปิดสมุด 14/8/2568) มูลค่า 1.50 หมื่นล้านบาท ,SCC มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +34.52%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ 0.00%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 226.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 246.00/124.50 บาท,ค่า P/E 14.55 เท่า
3.SCB บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 427,622.63 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 5 ถือ 107,760,900 หุ้น (3.20% วันปิดสมุด 3/9/2568)มูลค่า 1.36 หมื่นล้านบาท,SCB มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +8.09%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.79%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 127.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 133.00/108.50 บาท,ค่าP/E 8.92 เท่า
4.CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 428,943.09 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 3ถือ 283,316,600 หุ้น (3.15% วันปิดสมุด 07/05/2568)มูลค่า 1.35 หมื่นล้านบาท,CPALL มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่-14.35 %,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -0.52%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 47.75 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52 สัปดาห์ 68.00/41.50 บาท,ค่า P/E 15.71 เท่า
5.ADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 862,520.82 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 9 ถือ 44,936,600 หุ้น (1.51% วันปิดสมุด 20/8/2568)มูลค่า 1.3 หมื่นล้านบาท ,ADVANC มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +1.05%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -1.36%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 290.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 309.00/258.00 บาท,ค่า P/E 21.77 เท่า
6.KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 393,308.38 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ78,434,100หุ้น(3.31% วันปิดสมุด11/09/2568)มูลค่า 1.30 หมื่นล้านบาท,KBANKมีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +6.75%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.91%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 166.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 173.00/145.00 บาท,ค่าP/E 8.07 เท่า
7.BBL ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 282,508.75 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับที่ 3 ถือ 82,148,040 หุ้น (4.30% วันปิดสมุด 11/9/2568)มูลค่า 1.21 หมื่นล้านบาท ,BBL มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -1.99%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.34%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 148.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 161.50/131.00 บาท,ค่าP/E 5.97 เท่า
8.BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 325,786.04 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ 563,169,640 หุ้น (3.54% วันปิดสมุด10/92568)มูลค่า 1.15 หมื่นล้านบาท ,BDMS มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -16.33%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -0.97%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 20.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 30.75/19.80 บาท,ค่า P/E 19.85 เท่า
9.AOTบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 560,713.73 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 4 ถือ 196,115,520 หุ้น (1.37% วันปิดสมุด 6/12/2567)มูลค่า 7.69 พันล้านบาท ,AOT มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -34.03%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ +0.64%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 39.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 65.00/26.75 บาท,ค่า P/E 30.25 เท่า
10.CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 252,450.00 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 3ถือ 121,731,500 หุ้น (2.71% วันปิดสมุด 18/3/2568) มูลค่า 6.85 พันล้านบาท ,CPN มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -1.32%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่0.00%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 56.25 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 68.75/41.00 บาท,ค่า P/E 15.25 เท่า
11.PTTEP บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 468,458.28 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับที่ 7 ถือ 49,643,077 หุ้น (1.25% วันปิดสมุด 13/8/2568) มูลค่า 5.85 พันล้านบาท,PTTEP มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -0.84%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +2.61%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 118.00 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 137.50/93.00 บาท,ค่า P/E 7.07 เท่า
12.CPF บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 186,634.57 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ 232,297,700 หุ้น (2.76% วันปิดสมุด 1/9/2568)มูลค่า 5.16 พันล้านบาท,CPF มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -2.63%,ผลตอบแทนราคา 5 วันอยู่ที่ -4.31%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 22.20 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 26.50/19.80 บาท,ค่า P/E 6.02 เท่า
13.MINT บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 132,677.46 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 8 ถือ 187,751,038 หุ้น (3.31% วันปิดสมุด 2/9/2568)มูลค่า 4.39 พันล้านบาท,MINT มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -10.00%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่-1.68%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 23.40 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 29.50/21.70บาท,ค่าP/E 18.22 เท่า
14.BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 139,516.23 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 8 ถือ 24,051,200 หุ้น(3.03% วันปิดสมุด 15/8/2568)มูลค่า 4.22 พันล้านบาท,BH มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -12.03%,ผลตอบแทนราคา 5วันอยู่ที่ -3.04%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 175.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 280.00/130.00 บาท,ค่า P/E 18.75 เท่า
15.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป132,078.90 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 4 ถือ 148,747,666 หุ้น (2.47% วันปิดสมุด 7/ 5/2568) มูลค่า 3.25 พันล้านบาท ,CRC มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -35.59%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -2.23%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 21.90 บาท,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 21.90 บาท,ค่า P/E 16.96 เท่า
16.GPSC บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 109,969.45 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ 54,739,895 หุ้น (1.94% วันปิดสมุด 9/9/2568)มูลค่า 2.13 พันล้านบาท,มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +1.96%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -4.29%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 39.00 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 49.75/22.40 บาท,ค่า P/E 22.31 เท่า
17.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 125,765.96 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 6 ถือ 89,817,300หุ้น (1.60% วันปิดสมุด 28/8/2568)มูลค่า 2.01 พันล้านบาท ,IVLมีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -10.04%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -3.03%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 22.40 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.50/16.90 บาท,ค่า P/E 163.86 เท่า
18.PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 118,357.29 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคม ถือลำดับที่ 5 ถือ 61,026,751 หุ้น (1.35% วันปิดสมุด 4/3/2568) มูลค่า 1.60 พันล้านบาท ,PTTGC มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +7.58%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -4.55%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 26.25 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 31.25/14.20 บาท,ค่า P/E - เท่า
19.OR บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) มาร์เก็ตแคป 174,000.00 ล้านบาท,สำนักงานประกันสังคมถือลำดับที่ 7 ถือ 68,257,211 หุ้น (0.57% วันปิดสมุด 5/9/2568)มูลค่า 989 ล้านบาท,OR มีอัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ +9.02%,ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ +5.07%,ราคา ณ 26 ก.ย.68 ปิด 14.50 บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ52สัปดาห์ 17.80/10.10 บาท,ค่า P/E 21.74 เท่า