“การบินไทย” หมดแรงไปต่อ / สุนันท์ ศรีจันทรา

ตั้งแต่กลับเข้ามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ หุ้นบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ครองความเป็นหุ้นที่ร้อนแรงที่สุด มูลค่าซื้อขายหุ้นสูงสุดติดอันดับหนึ่งต่อเนื่อง แต่ราคาหุ้นเริ่มแผ่วลงแล้ว และกำลังปรับฐานลงสู่จุดที่เหมาะสม
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์หลายสำนัก ดาหน้าออกมาส่งเสียงเตือนนักลงทุนว่า ราคาหุ้น THAI ถูกลากขึ้นมาไกลเกินไป และแพงเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน จึงไม่แนะนำให้นักลงทุนเข้าไปซื้อ เพราะเพดานขาขึ้นจำกัด และมีแรงกดดันจากแรงขายของเจ้าหนี้ THAI ที่แปลงหนี้เป็นหุ้น ซึ่งจะสามารถขายหุ้นออกมาได้วนอีก 5 เดือนเศษข้างหน้า
เจ้าหนี้บริษัท การบินไทย ทั้งเจ้าหนี้สถาบันการเงิน และเจ้าหนี้หุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์และบริษัทประกันต่าง ๆ จำนวนรวมกว่า 20 แห่ง ได้แปลงหนี้เป็นหุ้นในราคาต้นทุนประมาณ 2.60 บาท และมีข้อกำหนดห้ามขายหุ้นระยะเวลา 6 เดือน นับจากหุ้น THAI เข้าซื้อขายวันที่ 4 สิงหาคมที่ผ่านมา
หุ้นที่ห้ามขาย จะครบกำหนดขายได้ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเชื่อว่า ทั้งธนาคาร นักลงทุนสถาบัน บริษัทประกัน และสหกรณ์ต่าง ๆ นั่งนับวันที่จะขายหุ้น THAI เพราะราคาขึ้นมาสูงมาก จูงใจให้ขาย โดยมีกำไรหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับราคาหุ้นที่เกิดจากการแปลงหนี้
หุ้น THAI เคยลงไปต่ำสุดที่ 8.55 บาท ระหว่างการซื้อขายเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ก่อนจะขยับขึ้นมาปิดที่ 10.50 บาท หลังจากนั้นขยับขึ้นต่อเนื่อง จนขึ้นไปสูงสุดเกือบแตะที่ราคา 20 บาท และเริ่มมีเสียงเตือนถึงราคาที่ร้อนแรงมากเกินไป ทำให้ราคาอ่อนตัวลง
ล่าสุดวันที่ 20 สิงหาคม ลงมาปิดที่ 13.50 บาท แต่นักสิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ก็ยังไม่แนะนำให้ช้อนซื้อ มีเพียงคำแนะนำให้ถือเท่านั้น
ปัญหาฟรีโฟลทต่ำ หรือสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนรายย่อยน้อยมาก โดยประเมินกันว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนกว่า 1 แสนราย ถือหุ้น THAI รวมกันในสัดส่วนไม่เกิน 10% ของทุนจดทะเบียน ทำให้ราคาหุ้นเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรง และราคาหุ้นเกินปัจจัยพื้นฐาน เช่นเดียวกับกรณีหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA
การที่หุ้น THAI ซื้อขายอย่างคึกคัก ตลอด 11 วันทำการที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ เข้ามาตะลุมบอนเก็บหุ้น โดยมีนักลงทุนรายย่อยในประเทศเข้าร่วมผสมโรงเก็งกำไร ราคาหุ้นที่วิ่งเตลิดไปไกล น่าจะเป็นแรงซื้อของต่างชาติมากกว่า เพราะมีแรงซื้อหุ้น THAI สุทธิแทบทุกวัน
นักลงทุนที่ติดดอยหุ้น THAI ในรอบนี้ จึงน่าจะเป็นต่างชาติ ซึ่งคงพร้อมจะถือหุ้นไว้ยาว เพียงแต่ราคาระดับ 19 บาทเศษ หรือราคาสูงสุดในรอบนี้ คงไม่ได้เห็นกันอีกนาน
เพราะแรงกดดันจากหุ้นที่เกิดจากการแปลงหนี้ จำนวนรวมนับหมื่นล้านหุ้น ซึ่งบรรดาสถาบันการเงิน บริษัทประกัน และสหกรณ์ต่างๆถือไว้ และกำลังนับถอยหลัง รอวันเวลาเทขายทำกำไร ได้กลายเป็นกรอบที่จำกัดเพดานการขึ้นของหุ้น THAI
นักลงทุนที่ปล่อยหุ้น THAI ออกไปแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาทะยานขึ้นอย่างร้อนแรง เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง และไม่ควรรีบร้อนกลับมาเก็บหุ้นหรือช้อนหุ้นคืน เพราะในสายตานักวิเคราะห์หลักทรัพย์เห็นว่า ราคายังแพงอยู่ ยังอยู่ในข่วงการปรับฐานลงอยู่
ถ้าหุ้น THAI ถอยลงมาแถว 10 บาทต้น ๆ อาจเป็นจุดที่น่าสนใจเข้าไปลุยเก็บ