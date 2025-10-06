ASPS ชี้ SET ลุ้นรับอานิสงส์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดีดแรง 4% รับนายกฯ หญิงคนแรก-ไทยลุ้นลดดอกเบี้ยหนุน

บล.เอเซีย พลัส (ASPS) เปิดเผยบทวิเคราะห์ระบุว่า วันศุกร์ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกบางดัชนีในกรอบ -0.3% ถึง +0.7% โดยนับตั้งแต่ต้นเดือนต.ค. ตลาดยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง +0.5%MTD ถึง +1.6%MTD สะท้อนว่า Government Shutdown สหรัฐฯ ที่ยืดเยื้อเข้าสู่วันที่ 6 ยังไม่ส่งแรงกระแทกต่อบรรยากาศการลงทุนมากนัก เนื่องจากตลาดยังคงเชื่อมั่นในแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงของธนารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างไรก็ตาม การปิดหน่วยงานรัฐบาลอาจกระทบความเชื่อมั่นในระยะสั้น และกดดันให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ขณะที่ผลสำรวจจาก Polymarket ชี้ว่า กว่า 70% ของนักลงทุนคาดว่าสหรัฐฯ จะอยู่ในภาวะ Shutdown อย่างน้อยถึง 15 ต.ค. 68 ด้านราคาน้ำมันมีโอกาส รีบาวด์ระยะสั้น จากแรงหนุนของดอลลาร์ที่อ่อนค่า และการที่ OPEC+ มีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตเพียงเล็กน้อยที่ 137,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน
สัญญาณเด่นจากต่างประเทศ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นกลับมาร้อนแรง หลังจาก Sanae Takaichi ชนะเลือกตั้งหัวหน้าพรรค LDP และเตรียมขึ้นเป็น นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของญี่ปุ่น โดยนโยบายหลักของเธอมุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และเพิ่มการบริโภค พร้อมบริหารหนี้สาธารณะอย่างรอบคอบ เช้าวันนี้ดัชนี Nikkei พุ่งแรงกว่า 4% รับข่าวเชิงบวกดังกล่าว ขณะเดียวกันค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ซึ่งหนุนกลุ่มส่งออกโดยตรง แนะเก็งกำไรหุ้นส่งออกญี่ปุ่น SONY80, TOYOTA80, JAPAN10001
โฟกัสประเทศไทย วันนี้ตลาดในประเทศจับตา ตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปเดือนก.ย. 68 ที่ Bloomberg คาดติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 ที่ -0.6%YoY จากราคาน้ำมันและพลังงานที่ปรับตัวลง รวมถึงอุปสงค์ในประเทศที่ยังอ่อนแรง ทิศทางเศรษฐกิจในประเทศที่ชะลอตัว ทำให้ตลาดคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) (8 ต.ค. 68) จะพิจารณาลดดอกเบี้ยนโยบายเหลือ 1.25% จาก 1.50% โดยมีนักเศรษฐศาสตร์ 16 จาก 21 คน เห็นพ้องว่าถึงเวลาผ่อนคลายเพิ่มเติม
ด้านกลยุทธ์การลงทุน สภาพคล่องส่วนเกินในระบบยังหนุนให้ตลาดโลก โดยเฉพาะ ญี่ปุ่นและไทย มีโอกาสเดินหน้าต่อ แต่การไหลของเงินทุนต่างชาติเริ่มเอนมาที่หุ้นที่มี Free Float ต่ำ ซึ่งตอบสนองเร็วและแรง กลยุทธ์แนะนำ: หุ้น Free Float ต่ำ: DELTA, AOT, TRUE, BA, MTC, WHAUP, SAPPE หุ้นบาทอ่อน: CPF, SAPPE, MINT, ERW หุ้นย่อแรงน่าสะสม: CK, PLANB หุ้นพลังงาน: PTTEP, PTT