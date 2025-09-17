ภาษีทำส่งออกญี่ปุ่นสหรัฐฯ ลดลง 14% เดือนที่ 5​ ดุลการค้าหดตัว 50.5%

ส่งออกญี่ปุ่นไปสหรัฐฯ ร่วง 14% ในเดือนสิงหาคม ติดลบเดือนที่ 5 จากภาษีรถยนต์ ส่งผลดุลการค้าหดตัว 50.5% แม้ตกลงลดภาษีเหลือ 15% แล้ว นักวิเคราะห์กังวลกระทบเศรษฐกิจญี่ปุ่น
โตเกียว (17 ก.ย.) - ข้อมูลของรัฐบาลระบุว่า การส่งออกของญี่ปุ่นไปยังสหรัฐฯ ในเดือนสิงหาคมลดลง 13.8% จากปีก่อนหน้า เหลือ 1.39 ล้านล้านเยน (9.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน เนื่องจากยอดส่งออกรถยนต์ลดลงท่ามกลางมาตรการภาษีที่สูงขึ้น
กระทรวงการคลังระบุในรายงานเบื้องต้นว่า ดุลการค้ากับสหรัฐฯ หดตัวลง 50.5% เหลือ 3.24 แสนล้านเยน โดยได้รับแรงกดดันจากการส่งออกรถยนต์ที่ลดลง 28.4% ขณะที่การนำเข้าเพิ่มขึ้น 11.6% เหลือ 1.06 ล้านล้านเยน
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ 25% เป็น 27.5% ในเดือนเมษายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภาษีนำเข้าที่เข้มงวดของเขา กรุงโตเกียวและวอชิงตันตกลงกันในเดือนกรกฎาคมที่จะลดอัตราภาษีลงเหลือ 15% โดยการลดภาษีจะมีผลบังคับใช้ในวันอังคาร
ปริมาณการส่งออกรถยนต์ไปยังสหรัฐอเมริกาลดลงจากที่ลดลง 10.1% ในเดือนกรกฎาคม โดยปริมาณการขนส่งรถยนต์ของญี่ปุ่นไปยังประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกลดลง 9.5% ในเดือนสิงหาคม
ในบรรดาการขนส่งอื่นๆ ไปยังสหรัฐอเมริกา เครื่องจักรก่อสร้างลดลง 26.1% และอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ลดลง 38.9%
“การขึ้นราคา (เพื่อชดเชยต้นทุนภาษีนำเข้า) อาจเริ่มส่งผลกระทบต่อยอดขายของผู้ผลิตรถยนต์อย่างค่อยเป็นค่อยไป” ทาเคชิ มินามิ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสถาบันวิจัยโนรินชูคิน กล่าว
“แม้จะมีภาษีนำเข้า 15% แต่รายได้ของบริษัทต่างๆ ก็จะแย่ลง และเศรษฐกิจญี่ปุ่นจะได้รับแรงกดดัน หากเป็นอุปสรรคต่อการขึ้นค่าแรงและการพัฒนาเชิงบวกอื่นๆ” มินามิกล่าว
ในระดับโลก ญี่ปุ่นติดลบในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แต่การขาดดุลการค้าลดลง 65.9% เหลือ 2.425 แสนล้านเยน เนื่องจากการนำเข้าลดลงจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงและการส่งออกจากตะวันออกกลางที่ลดลง
การส่งออกโดยรวมลดลง 0.1% เหลือ 8.43 ล้านล้านเยน นับเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่ลดลง ขณะที่การนำเข้าลดลง 5.2% เหลือ 8.67 ล้านล้านเยน ลดลงเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน
เมื่อพิจารณาตามภูมิภาค ญี่ปุ่นยังคงติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 53 โดยมีการขาดดุล 4.257 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้น 12.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
การส่งออกไปยังจีนลดลง 0.5% เหลือ 1.5 ล้านล้านเยน ขณะที่การนำเข้าจากจีนเพิ่มขึ้น 2.1% เหลือ 1.93 ล้านล้านเยน
ดุลการค้าของญี่ปุ่นกับประเทศอื่นๆ ในเอเชีย รวมถึงจีน เพิ่มขึ้น 25.3% สู่ระดับ 545,500 ล้านเยน
ดุลการค้ากับสหภาพยุโรปอยู่ที่ 121,000 ล้านเยน ยังคงอยู่ในภาวะขาดทุนเป็นเดือนที่ 19 ติดต่อกัน