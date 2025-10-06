จับปชช.เป็นตัวประกัน!รบ.ทรัมป์ขู่จะเริ่มปลดลูกจ้างรัฐจำนวนมาก ถ้าเจรจายุติล็อคดาวน์กับเดโมแครตไม่คืบ

รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ จะเริ่มปลดลูกจ้างรัฐบาลจำนวนมาก ถ้าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ พิจารณาแล้วว่าการเจรจากับสมาชิกสภาคองเกรสจากพรรคเดโมแครต เพื่อยุติการล็อคดาวน์หน่วยงานรัฐบาลบางส่วน "ไม่มีความคืบหน้าไปไหน" จากคำเตือนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทำเนียบขาวในวันอาทิตย์(5ต.ค.)
ในขณะที่การล็อคดาวน์ลากยาวเข้าสู่วันที่ 5 แล้ว เควิน แฮสเซตต์ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติของทำเนียบขาว ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นเอ็นว่า เขายังมองเห็นโอกาสที่เดโมแครตจะยอมอ่อนข้อ หลีกเลี่ยงการชัตดาวน์ที่ก่อความเสียหายและการปลดลูกจ้างภาครัฐ ที่มีคำขู่มาจาก รัสเซลล์ วอห์ท ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและงบประมาณของทำเนียบขาว
"ประธานาธิบดีทรัมป์ และ รัสส์ วอห์ท กำลังจัดระเบียบสิ่งต่างๆและเตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการ ถ้าพวกเขาจำเป็นต้องทำ แต่หวังว่าพวกเขาคงไม่มีความจำเป็น" แฮสเซตต์กล่าว
"ถ้าประธานาธิบดีตัดสินแล้วว่าการเจรจาไม่มีความคืบหน้าไปไหนโดยสิ้นเชิง เมื่อนั้นก็จะมีการเริ่มปลดลูกจ้าง แต่ผมคิดว่าทุกคนยังคงหวังว่าเมื่อเราได้เริ่มต้นใหม่ในต้นสัปดาห์หน้า เราจะสามารถทำให้เดโมแครตเห็นว่า มีแค่สามัญสำนึกของพวกเขาเท่านั้นที่จะหลีกเลี่ยงการปลดลูกจ้างรัฐดังกล่าว"
ทรัมป์ เมื่อวันอาทิตย์(5ต.ค.) ให้คำจำกัดความความเป็นไปได้ของการปลดลูกจ้างรัฐจำนวนมาก ว่าเป็น "การปลดโดยเดโมแครต" บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า "ทุกคนที่ถูกปลด เป็นเพราะเดโมแครต"
จนถึงตอนนี้ยังไม่พบเห็นสัญญาณที่เป็นรูปธรรมในการเจรจาระหว่างพวกผู้นำสภาคองเกรส นับตั้งแต่ ทรัมป์ พบปะกับพวกเขาในสัปดาห์ที่แล้ว การชัตดาวน์เริ่มขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม หรือวันแรกของปีงบประมาณ 2026 หลังจากวุฒิสภาจากเดโมแครตปฏิเสธมาตรการเงินทุนระยะสั้น ที่จะช่วยให้หน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกลางยังคงปฏิบัติงานต่อไปได้จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน
พวกสมาชิกพรรคเดโมแครต เรียกร้องให้ขยายเครดิตภาษีเบี้ยประกันภัยอย่างถาวร เพื่อกระตุ้นให้ชาวอเมริกาซื้อประกันสุขภาพเอกชนผ่านกฎหมายปฏิรูปการดูแลสุขภาพ(Affordable Care Act) และขอคำรับประกันว่าทำเนียบขาวจะไม่พยายามยกเลิกการใช้จ่ายแต่เพียงฝ่ายเดียวที่เห็นพ้องกันในข้อตกลงใดๆ
จอห์น ทูน จากรีพับลิกัน ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภา บอกว่าเขามีความตั้งใจจัดการกับความกังวลของฝ่ายเดโมแครต แต่ลำดับแรกทางเดโมแครตจำเป็นต้องเห็นพ้องกลับมาเปิดหน่วยงานรัฐบาลก่อน
