บิทคอยน์ร่วงต่ำ $109,000 นักลงทุนจับตาออปชันส์มูลค่า $22,000 ล้านใกล้ครบกำหนดกดดันซ้ำ

ราคาบิทคอยน์ดิ่งแตะจุดต่ำสุดในรอบกว่า 3 สัปดาห์ หลุดระดับ $109,000 กระตุ้นการชำระบัญชีสถานะ Long กว่า $275 ล้าน นักลงทุนกำลังลุ้นออปชันส์บิตคอยน์ที่จะหมดอายุวันศุกร์นี้ มูลค่าแตะ $22,000 ล้าน ซึ่งอาจเป็นตัวแปรสำคัญต่อทิศทางราคาในระยะสั้น
บิทคอยน์ร่วงลงแตะ $108,700 จุดต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ กวาดการชำระบัญชีสถานะ Long ของนักลงทุนเลเวอเรจไปกว่า $275 ล้าน เหตุการณ์นี้ทำให้ตลาดจับตามองการครบกำหนดออปชันส์บิตคอยน์ปลายเดือนในวันศุกร์ มูลค่ารวมสูงถึง $22,000 ล้าน ว่าจะกลายเป็นแรงกดดันต่อเนื่องหรือกลับเป็นปัจจัยหนุนให้ราคาฟื้นตัว
กลยุทธ์นักลงทุนแตกต่าง แบ่งขั้วตามแพลตฟอร์ม
ข้อมูลจาก Binance ชี้ว่า เทรดเดอร์รายใหญ่ทยอยลดสถานะ Long ในวันอังคารและพุธ ทำให้สัดส่วน Long-to-Short ลดลงเหลือเพียง 1.7 เท่า ต่ำสุดในรอบกว่า 30 วัน ก่อนจะดีดกลับเล็กน้อยเป็น 1.9 เท่าเมื่อราคาดิ่งต่ำกว่า $112,000 ขณะที่ฝั่ง OKX นักลงทุนรายใหญ่และ Market Maker เลือกเปิด Long หนักหน่วงในช่วงเดียวกัน ดันอัตราส่วน Long-to-Short พุ่งแตะ 4.2 เท่า สูงสุดในรอบสองสัปดาห์ แต่ราคาที่หลุด $109,000 กลับทำให้ต้องเร่งลดเลเวอเรจและขาดทุน
แรงกดดันจาก Put Options เสี่ยงฉุดตลาด
การหมดอายุออปชันส์วันศุกร์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ โดยสัญญา Put ที่ตั้งเป้าในช่วง $95,000–$110,000 มีแนวโน้มได้เปรียบ หากราคายังไม่สามารถฟื้นกลับเหนือ $110,000 ได้ทันเวลา คาดว่ามูลค่าความได้เปรียบของฝั่ง Put จะสูงถึง $1,000 ล้าน อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์บางส่วนมองว่าแรงขายอาจผ่อนคลายหลังการหมดอายุ เนื่องจากตลาดอนุพันธ์บิตคอยน์ยังคงแสดงความแข็งแกร่ง ทั้งอัตราดอกเบี้ยกองทุนและ Open Interest ที่ทรงตัว
อนุพันธ์และ ETF สะท้อนสัญญาณผสม
ข้อมูลจาก CoinGlass ระบุว่า Open Interest ของฟิวเจอร์สบิทคอยน์ยังแข็งแกร่งที่ $79,000 ล้าน ลดลงเพียง 3% ในสองวันที่ผ่านมา ส่วนพรีเมียมฟิวเจอร์สสองเดือนยังยืนที่ 5% อยู่ในกรอบกลางระหว่าง 5–10% บ่งชี้ว่าตลาดยังไม่เอนเอียงไปทางใดทางหนึ่ง ขณะที่ฝั่ง ETF บิทคอยน์บันทึกเงินไหลเข้า $241 ล้านในวันพุธ เสริมความเชื่อมั่นเชิงบวกเล็กน้อย แม้ยังถูกบดบังด้วยความกังวลด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยเฉพาะตลาดแรงงานและการแถลงของประธาน Fed ที่ย้ำถึงความเสี่ยงภาวะชะลอตัว
แรงกดดันการเมืองสหรัฐฯ และเสถียรภาพ Stablecoin จีน
อีกปัจจัยที่กดดันตลาดคือความเสี่ยงการปิดหน่วยงานรัฐสหรัฐฯ หลังมีบันทึกจากทำเนียบขาวส่งสัญญาณให้หน่วยงานเตรียมรับมือหากงบประมาณสะดุดใน 1 ต.ค. สถานการณ์นี้ยิ่งเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
ในอีกมุมหนึ่ง ความต้องการ Stablecoin ในจีนสะท้อนสภาวะตลาด นักลงทุนมักผลักดันราคาสตาร์เบิลคอยน์สูงกว่าค่าเงินดอลลาร์ราว 2% เมื่อมีแรงซื้อเข้มแข็ง แต่ปัจจุบัน Tether (USDT) ในจีนซื้อขายที่พรีเมียมเพียง 0.3% สะท้อนบรรยากาศตลาดที่เป็นกลาง ไม่ตื่นตระหนกเกินไป และยังเปิดโอกาสให้นักลงทุนบางส่วนใช้จังหวะราคาย่อเข้าเก็บเพิ่ม
ตลาดบิทคอยน์กำลังเผชิญบททดสอบจิตวิทยา
ภาพรวมชี้ชัดว่าการหมดอายุออปชันส์ปลายเดือนนี้จะเป็นตัวเร่งสำคัญกำหนดทิศทางระยะสั้น หากราคาฟื้นกลับเหนือ $110,000 ได้ทันเวลา ฝั่งกระทิงอาจพลิกสถานการณ์กลับมาได้ แต่หากหลุดแนวรับสำคัญ การได้เปรียบของฝั่งหมีอาจกดดันราคาลึกลงกว่าเดิม การเคลื่อนไหวในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เกมการเงิน แต่ยังเป็นการทดสอบความเชื่อมั่นของตลาดโลกต่อบิตคอยน์ในฐานะสินทรัพย์เสี่ยงที่กำลังถูกจับตาอย่างใกล้ชิด