MONEY EXPO 2025 UDONTHANI เปิดคึก

งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 MONEY EXPO 2025 UDONTHANI จัดขึ้นอย่างคึกคัก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ธนาคาร-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. ขนโปรโมชั่นสุดร้อนแรงมอบให้พี่น้องชาวอุดรธานีและภาคอีสานตอนบน สินเชื่อบ้านดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน, NPA ทำเลเด่นลดสูงสุด 70%, สินเชื่อ SME วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท ซื้อประกันในงานรับ iPhone16 Pro Max / Samsung Galaxy S25
เปิดฉากอย่างเป็นทางการสำหรับ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 MONEY EXPO 2025 UDONTHANI โดยมี ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นประธานพิธีเปิดงาน ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 10.19 น. ณ เวทีพิธีเปิด ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร พร้อมด้วยนายธนาคาร นักธุรกิจ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานคับคั่ง
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 MONEYEXPO 2025 UDONTHANI ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นวันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร จังหวัดอุดรธานีภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยมีธนาคาร สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทประกัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรแก่ประชาชนชาวอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ กองทุน ประกัน ฝ
พร้อมด้วยโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือนแรก (ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี) NPA ทำเลเด่น ลดราคาสูงสุด 70% ทรัพย์มือสอง ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี นาน 2 ปีแรก เงินหมุนเวียนธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท เฉพาะในงานเท่านั้น ซื้อประกันบำนาญ รับเงินคืน 8% ทุกปี ผ่อน 0% นาน 6 เดือน สมัคร/ชำระเบี้ยประกันในงาน รับทองคำแท่ง iPhone16 Pro max Samsung Galaxy S25 (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) สลากออมทรัพย์ที่ให้สิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
โปรโมชั่นรวมดีลสุดคุ้ม ครบที่เดียว!
กู้บ้านดอกเบี้ยพิเศษ ประกัน-ลงทุน เพิ่มความมั่งคั่ง
โปรโมชั่นสินเชื่อบ้าน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อบ้านกรุงศรี ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สินเชื่อบ้าน 72 ปี ธอส. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 0.72% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.72% ต่อปี (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA) ผ่อนสบายนาน 72 เดือน, สินเชื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 เดือนแรก 0.89% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.99% ต่อปี (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA),
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 0.99% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.89% ต่อปี (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA), สินเชื่อบ้านสวัสดิการ ธอส. ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.30% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.90% ต่อปี (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA), สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 2.50% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.20% ต่อปี (กรณีทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ MRTA / MLTA) ธนาคารออมสิน สินเชื่อเคหะ Refinance กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก กู้เพิ่มเติม (Re-Plus) ดอกเบี้ย 4.49% นาน 3 ปี กรณีไม่ทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ วงเงินกู้ต่ำกว่า 1.50 ล้านบาท ดอกเบี้ย 2.05% นาน 1 ปี วงเงินกู้ตั้งแต่ 1.50 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0.50% นาน 3 เดือนแรก กู้เพิ่มเติม (Re-Plus) ดอกเบี้ย 4.99% นาน 3 ปี ธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.35-5.46% ต่อปี สินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.63-6.92% ต่อปี
โปรโมชั่นทรัพย์ NPA / บ้านมือสอง : ธนาคารออมสิน NPA ลดราคาพิเศษทั่วประเทศ สูงสุด 70% ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านมือสอง หรือทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 50% สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ 0% ต่อปี คงที่ 2 ปีแรก ธนาคารกรุงเทพ บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย สินทรัพย์ทำเลดี ราคาเด่น ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.35-5.46% ต่อปี
โปรโมชั่นสินเชื่อส่วนบุคคล : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สินเชื่อบุคคล สมัครตามเงื่อนไข รับฟรีของกำนัลมากมาย ธนาคารออมสิน สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.59% ต่อปี (6 เดือนแรก) วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท
โปรโมชั่นเงินฝาก / สลากออมทรัพย์ : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส.ชุดขวัญถุง / ชุดถุงเงิน / ชุดมังกรหยก / สลากดิจิทัล ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 590,000 บาท รับกระปุกออมทรัพย์ คุณ ME โชค รุ่นรวยเหลือแจก ฝากตั้งแต่ 590,000 บาทขึ้นไป รับกระเป๋าอเนกประสงค์ รุ่น Work Hard Play Harder, ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาท รับ Art Toy ชุด Agri Animal (ทุย นกเอี้ยง ผึ้ง มด ลิง ด้วง) 1 จุ่ม, เงินฝากทองชมพูนุช ฝากเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท รับ Art Toy ชุดน้องมังแมว จำนวน 1 จุ่ม ฝากตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป รับ Art Toy ชุดน้องมังแมว 1 set (คุณ ME ตังค์/คุณ ME โชค/คุณ ME ทอง/คุณ ME กึ๋น), ฝากเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ในบัญชีออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์ทวีโชค คงยอด 6 เดือน รับกระเป๋า
The Way We Are ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดนาคราช 2 ผลตอบแทนหน้าสลาก 0.50% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล ต่อหมวด, สลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดพิมานมาศ ปี 2568 ผลตอบแทนหน้าสลาก 1.00% ต่อปี (เมื่อฝากครบกำหนด) ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล (เสี่ยงหมวด) ธนาคารออมสิน ฝากสลากออมสิน ทั้งแบบใบ หรือดิจิทัล ยอดฝากตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป จนถึง 5,000,000 บาท รับของสมนาคุณตามเงื่อนไขที่กำหนด
โปรโมชั่นประกัน : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดต่อวัน รับฟรี Krungsri Gift Card มูลค่า 40,000 บาท วันละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% / ซัมซุง 888 รับเงินคืน 8% ทุกปี คุ้มครองสูงสุด 1,616% (เฉพาะประกันแบบ 10 ปี ขึ้นไป) รับของสมนาคุณ กระเป๋าเดินทาง / ทองคำแท่ง / iPhone16 Pro max / Samsung Galaxy S25 ตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือน (ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท) บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมัครและชำระเบี้ย (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) รับ ทองคำแท่ง / iPad Air M3 (11-inch) 128 GB / Gift Voucher
โปรโมชั่นสินเชื่อเอสเอ็มอี : ธนาคารออมสิน สินเชื่อ GSB D-VERs สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท กู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สมัครสินเชื่อกรุงศรี SME เพื่อลูกค้าธุรกิจรายย่อย พร้อมยื่นเอกสารครบถ้วนภายในงาน เฉพาะ 10 ท่านแรก รับของสมนาคุณ บัตรของขวัญโลตัส, สินเชื่อ SME Quick Loan อัตราดอกเบี้ย เงินฝากค้ำประกัน +2% วงเงินกู้ 200,000–15,000,000 บาท, สินเชื่อตามใจคุณ (SME Flexi) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวไม่เกิน อัตราดอกเบี้ย MRR +0.50% วงเงินเบิกเกินบัญชี และตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน อัตราดอกเบี้ย MRR +1.00% วงเงินกู้ 50,000–15,000,000 บาท,
สินเชื่อเติมพลังเกินร้อย อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว และวงเงินเบิกเกินบัญชี ไม่เกิน อัตราดอกเบี้ย MRR +3.0% วงเงินกู้ 300,000–10,000,000 บาท หลักประกันเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ที่ดิน อาคาร หรือบสย.ค้ำประกัน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร ระยะที่ 2 วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท กู้ได้ตั้งแต่ 3-100 ล้านบาทต่อราย (บุคคลธรรมดาไม่เกิน 50 ล้านบาท) ดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปีแรก บุคคล MRR–0.5 นิติบุคคล/สหกรณ์ MLR-0.5 และปีที่ 3-10 ใช้ MOR/MLR ตามลำดับ
โปรโมชั่นสินเชื่อรถยนต์ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กรุงศรี ออโต้ คาร์ฟอร์แคช / รถบ้าน / คาร์ฟอร์แคช มอเตอร์ไซค์ รับของสมนาคุณ บัตรของขวัญโลตัส กระเป๋าเดินทาง
โปรโมชั่นแฟรนไชส์ / การลงทุน : บริษัท คลีนเชน จำกัด แฟรนไชส์สะดวกซัก จองในงานรับส่วนลด 400,000 บาท พร้อมเปิดร้านใน 2 เดือน บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / ฝากเงินเข้าบัญชี / ซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ผ่านบัญชีประเภทใดก็ได้บน Liberator หรือกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ Liberator รับฟรีของกำนัลมากมาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด