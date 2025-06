มันนี่ เอ็กซ์โป 2025 หาดใหญ่ กระหน่ำโปรลงใต้

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 15 MONEY EXPO 2025 HATYAI ในวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2568 ณ หาดใหญ่ ฮอลล์ ชั้น 5 และลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยการจัดงานในครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภาคใต้ ได้มีโอกาสเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเป็นแรงผลักดันสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอย่างยั่งยืนนางสาวภาคนีกล่าวว่า ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการอย่างครบวงจรจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงาน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี สินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการส่งออก สินเชื่อเพื่อการนำเข้า เงินฝากทุกประเภท ประกันชีวิต/ประกันภัย/ประกันสุขภาพ พร้อมด้วยแคมเปญโปรโมชั่นพิเศษ อาทิ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน (เฉลี่ย 3 ปี ดอกเบี้ย 5.414%-5.428%) ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 70% เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ดอกเบี้ย Step up 3% ต่อปี (ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ปีที่ 4-7 ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ปีที่ 8-10 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี) สลากออมสิน (ใบสลากและดิจิทัล) ดอกเบี้ยพิเศษ 0.20 บาทต่อหน่วย ลุ้นรางวัลพิเศษ 70 ล้านบาท นาน 12 เดือน สินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ 3.00% ต่อปี นาน 3 ปี สินเชื่อธุรกิจส่งออกฮาลาล กลุ่มประเทศ OIC ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี ผ่อนนาน 10 ปี วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาท รวมหนี้ไว้ที่เดียว ดอกเบี้ยต่ำ 3-5% สูงสุด 2 ล้าน ผ่อนนาน 10 ปี ซื้อประกันในงาน รับเงินคืน 8% ทุกปี ผ่อน 0% นาน 6 เดือน ลุ้น iPhone 16 Pro Max / Samsung Galaxy S25 (เมื่อชำระเบี้ยตามเงื่อนไขของบริษัท)นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสัมมนาฟรี! ให้ความรู้ด้านการเงินแก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน ตลอดทั้ง 3 วัน โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00-14.00 น. หัวข้อ “สลาก กอช นวัตกรรมใหม่การออม” วิทยากรโดย ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณธกร เลาหพงศ์ชนะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คุณธีรนุช ทองชิว ผู้ช่วยเลขาธิการกองทุนการออมแห่งชาติ คุณทวีป วุฒิบาทุกาจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณอรศิริ รังรักษ์ศิริวร ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการออม 2วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.40-14.40 น. หัวข้อ “เสริมภูมิคุ้มกันภัยการเงิน รู้รอดปลอดภัย” วิทยากรโดย คุณทัดลาภ เผ่าเหลืองทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ เวลา 15.00-16.00 น.หัวข้อ "พลิกวิกฤต พิชิตหนี้ กับคลินิกแก้หนี้ by SAM" วิทยากรโดย คุณสุวัธนา รัศมีโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายคลินิกแก้หนี้ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัดวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.40-14.40 น. หัวข้อ “แก้หนี้อย่างเข้าใจ แก้อย่างไรให้ยั่งยืน” วิทยากรโดย คุณหทัยชนก อนันต์ทวีวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้โดยสามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่เวทีสัมมนา ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล หาดใหญ่ หรือรับชมได้ในรูปแบบไลฟ์สด ทางแฟนเพจ Money Expo และ Money & Banking Channelทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครทำธุรกรรมภายในงาน แบบ Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ได้ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้นธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% อัตราดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกันภัย สมัครและชำระเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด ในแต่ละวัน (1 ล้านบาทขึ้นไป) รับ Krungsri Gift Card มูลค่า 40,000 บาทธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้าน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าลงทะเบียนในงาน) กรณีขอสินเชื่อเพื่อรีไฟแนนซ์ที่และสินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร สำหรับการ อยู่อาศัย ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT) / สินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงินสินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี รับ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เฉพาะลูกค้าลงทะเบียนในงาน) รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อและจดจำนอง ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป รับ Magic e-Voucher by Central Group มูลค่า 2,000 บาท เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings หรือบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.829 ต่อปี เมื่อฝากเงิน 24,000 บาท นาน 12 เดือนธนาคารกรุงไทย : Krungthai NPA ลดราคาสูงสุด 57% กว่า 40 รายการ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อจ่ายเพียงครึ่งหนึ่ง เงินฝาก Krungthai NEXT Savings ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เงินฝากส่วนที่เกินกว่า 2 ล้านบาท รับดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 0 บาท ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง เงินฝากปลอดภาษี Krungthai ZERO TAX MAX ฝากนาน 24 เดือน ดอกเบี้ย 2.05% ต่อปี ฝากนาน 36 เดือน ดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี ฝากนาน 48 เดือน ดอกเบี้ย 2.10% ต่อปี สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ / สินเชื่อเพื่อการศึกษาต่างประเทศ ดอกเบี้ยพิเศษ เริ่มต้น 3.20% ต่อปี (ระหว่าง 3.20- 10.295% ต่อปี) ดอกเบี้ยอ้างอิง MRR +3.00% ต่อปี ฝากประจำ 12 เดือน ดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปีธนาคารออมสิน : เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ 10 ปี ดอกเบี้ย Step up ปีที่ 1-3 ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี ปีที่ 4-7 ดอกเบี้ย 1.90% ต่อปี ปีที่ 8-10 ดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี ทรัพย์ NPA ลดราคาพิเศษทั่วประเทศ สูงสุด 70% สินเชื่อ GSB D-VERs สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปีระยะยาวไม่เกิน 10 ปี สลากออมสิน ทั้งแบบใบหรือดิจิทัล รับกระปุกออมสิน GSB Green Power/ GSB Green Power/ GSB ร่ม Green Power / รับ กระเป๋าเดินทางพับได้ / กำไลเสริมมงคลหยกจักรพรรดิ /ปลามังกรจักรพรรดิ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี ดอกเบี้ย 0.20 บาทต่อหน่วย วงเงินฝาก 100 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาฝาก 1 ปี ลุ้นรางวัลพิเศษ 70 ล้านบาท ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท นาน 12 เดือนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) : เงินฝาก ฝากเงินตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป คงยอด 6 เดือน รับกระเป๋าพับได้ The Way We Are สลากออมทรัพย์ ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง / ชุดถุงเงิน / สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. / มังกรหยก ตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 590,000 บาท รับกระปุกออมทรัพย์ คุณ ME โชค รุ่น รวยเหลือแจก / ตั้งแต่ 590,000 ขึ้นไป รับกระเป๋าล้อลาก ขนาด 16 นิ้ว ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดหยกจักรพรรดิ ตั้งแต่ 2,000,000 บาท รับ Art Toy ชุด Agri Animal (ทุย นกเอี้ยง ผึ้ง หรือ มด) จำนวน 1 จุ่ม / ตั้งแต่ 10,000,000 บาทขึ้นไป รับ Art Toy ชุด Agri Animal (ทุย นกเอี้ยง ผึ้ง มด) จำนวน 1 Setธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) : ประกันส่งออก EXIM for Small Biz เบี้ยประกันเริ่มต้น 600 บาท วงเงินรับประกันสูงสุด 2 ล้านบาท/กรมธรรม์ คุ้มครอง 70% ของมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น ฟรีค่าเบี้ยประกัน วงเงินคุ้มครอง 300,000 บาท ประกัน Halal สบายใจ วงเงินประกันสูงสุด 2 ล้านบาท/กรมธรรม์ คุ้มครอง 70% ต่อกรมธรรม์ สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก วงเงินหมุนเวียนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี หลักประกัน วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สินเชื่อเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำ Soft Loan GSB Boost Up วงเงินสินเชื่อสูงสุด 40 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25 ต่อปี ใน 2 ปีแรก สินเชื่อ 1 SMEs อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.90% ต่อปี (Prime -1.25%) ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสูงสุด ไม่เกิน 1.25% ต่อปี สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก สำหรับนิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 4.15% ต่อปี (Prime Rate -2.00%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย บุคคลทำธุรกิจ อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 9.15% ต่อปี (Prime Rate +3.00%) วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลากู้สูงสุด 3 ปี สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 7 ปี ส่งออก Halal happy ดีต่อใจ ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25% ต่อปี วงเงินอนุมัติสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย ผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี EXIM–DITP Empower Financing เงินทุนหมุนเวียนเพื่อเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมภายใต้โครงการ SMEs Pro-active ของ DITP ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.25% ต่อปี วงเงินต่อรายสูงสุด 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 6.15% ต่อปี (Prime Rate) ผ่อนชำระนานสูงสุด 12 เดือน ไม่ใช้หลักประกันธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) : สินเชื่อ SME Green Productivity/สินเชื่อ Beyond ติดปีก SME/สินเชื่อ ปลุกพลัง SME ทั้ง 3 สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี คงที่ 3 ปี โปรแกรมยกระดับธุรกิจครบวงจร ผ่านแพลตฟอร์ม "DX by SME D Bank" ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พิเศษ! เมื่อยื่นขอสินเชื่อในงานและได้รับอนุมัติทุกวงเงิน รับประโยชน์ 2 ต่อ ต่อที่ 1 ลดค่าธรรมเนียมวิเคราะห์สินเชื่อสูงสุด 0.25 % (เฉพาะที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน) ต่อที่ 2 รับบัตรกำนัล มูลค่า 500 บาทธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย : สินเชื่อรีไฟแนนซ์ “ไอแบงก์ใกล้คุณ” อัตราดอกเบี้ย 0.22% ต่อปี (2 เดือนแรก) ปีแรก 1.99% มีบัญชีเงินรับฝากกับธนาคาร ลดอัตรากำไรลง 0.10% ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ทำ MRTA / MLTA ได้รับสิทธิ์ลดอัตรากำไรในปีแรกลงอีก 0.25% สินเชื่อผู้ประกอบการนักสู้ SMEs Boost Up วงเงินสินเชื่อสูงสุดต่อราย รวมทุกสถาบันไม่เกิน 40 ล้านบาท อัตรากำไร 2 ปีแรก ไม่เกิน 3.50% ต่อปี เงินฝาก “ออมมั่นใจ ได้คุ้มครอง” เปิดบัญชีออมทรัพย์วะดีอะฮ์ และสมัคร ibank Application รับฟรีกรมธรรม์คุุ้มครองอุบัติเหตุ รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก 30 เท่า เงินรับฝากประจำวะกาละฮ์เลือกได้ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับสูงสุด 1.60% ต่อปี (ระยะเวลาฝาก 24 เดือน)บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมัครและชำระเบี้ย รับ ทองคำแท่ง / Gift Voucher มูลค่าตั้งแต่ 1,500 -22,000 บาท (ตามเบี้ยกำหนด)บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% / ซัมซุง 888 รับเงินคืน 8% ทุกปี คุ้มครองสูงสุด 1,616% รับของสมนาคุณ กระเป๋าเดินทาง / ทองคำแท่ง / iPhone 16 Pro max / Samsung Galaxy S25 โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือน ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาทธนาคารแห่งประเทศไทย : พบกับบูธ ธปท. ภายใต้แนวคิด “วางรากฐานและสร้างโอกาสใหม่ ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันภัยการเงิน ปรึกษาปัญหาหนี้กับหมอหนี้ ธปท. และโครงการคลินิกแก้หนี้ แลกธนบัตรชำรุดร่วมกิจกรรม ลุ้นของรางวัลมากมายสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) : พบกับบูธ ก.ล.ต. ภายใต้แนวคิด “Spot the Scammers! : มิตรแฉมิจ” ชวนคุณมาร่วมรู้ทันรูปแบบกลโกง พบกับบูธ ก.ล.ต. ภายใต้แนวคิด "Spot the Scammers! : มิตรแฉมิจ" ชวนคุณมาร่วมรู้ทันรูปแบบกลโกง พร้อมเสริมเกราะป้องกันถูกหลอกลงทุน โซนข้อมูล เสริมความเข้าใจเรื่องการลงทุนแบบไม่ตกเป็นเหยื่อกลโกง ที่คุณไม่ควรพลาด! โซนให้คำปรึกษา อยากแจ้งเบาะแส หรือถ้าสงสัยว่าจะถูกหลอกให้ลงทุน รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ภายในบูธ พร้อมแนะนำช่องทางสายด่วน