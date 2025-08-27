MONEY EXPO 2025 RAYONG 5-7 ก.ย.นี้

งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2025 RAYONG แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล. รวมดีลเด็ด คัดโปรปัง เอาใจพี่น้องชาวระยองและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน NPA ทำเลเด่น ลดสูงสุด 70% เงินหมุนเวียนธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท รวมหนี้ไว้ที่เดียว ดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ผ่อนนาน 10 ปี ประกันสุดคุ้ม วันที่ 5-7 กันยายน 2568 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จังหวัดระยอง
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคาร จะจัด งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 MONEY EXPO 2025 RAYONG ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง จังหวัดระยอง ภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง รวมถึงพื้นที่ภาคตะวันออก ได้เข้าถึงบริการทางการเงิน การลงทุน และประกันภัยที่มีความหลากหลาย ทันสมัย และตรงตามความต้องการอย่างทั่วถึง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อและเงินทุนในเงื่อนไขที่เหมาะสม ขยายช่องทางการออมและการลงทุนที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล รวมถึงสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของภูมิภาคให้เติบโตต่อเนื่องและยั่งยืน
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ผู้เข้าชมงานจะได้เลือกใช้บริการจากธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานแบบครบครัน ทั้งสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อเอสเอ็มอี เงินฝาก สลากออมทรัพย์ กองทุน ประกัน พร้อมแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษที่มีเฉพาะในงานนี้เท่านั้น อาทิ สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน (ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี) ทรัพย์ NPA ทำเลเด่น ลดราคาพิเศษทั่วประเทศ สูงสุด 70% กู้เงินหมุนเวียนเพื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูงสุด 100 ล้านบาท สลากออมทรัพย์ ลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือน สินเชื่อรวมหนี้ไว้ที่เดียว แก้หนี้เสีย ดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ผ่อนนาน 10 ปี ซื้อประกัน รับเงินคืน 8% ทุกปี ลุ้นทองคำแท่ง, iPhone16 Pro max, Samsung Galaxy S25 (เมื่อชำระเบี้ยตามเงื่อนไขที่กำหนด) จองอสังหาริมทรัพย์ภายในงาน แถมทองคำ หนัก 1 บาท พร้อมรับของแถมอีกกว่า 20 รายการ #กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ภายในงานยังจัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้แก่ประชาชนและนักลงทุนผู้เข้าชมงาน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินและตลาดทุน ณ เวทีกลาง ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้
วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2568
เวลา 14.00-14.40 น.
หัวข้อ ลงทุนให้มันส์ ครบทุกเครื่องมือ : Stock • Futures • Options
วิทยากรโดย
จรณเวท ศักดิ์ศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 8 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
และ Special Guests
วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2568
เวลา 14.00-14.40 น.
หัวข้อ “สแกนหุ้นด้วย MT5 ภายใน 1 นาที” จากแก๊ง 4 ซ่า พาซิ่ง
วิทยากรโดย
ธวัชชัย ทองดี กรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 8 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
เอกภาวิน สุนทราภิชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายตราสารทุน 8 บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
จิระเดช คูหากาญจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ท็อปเทรดเดอร์ จำกัด
และ Special Guests
วันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2568
เวลา 14.00-14.40 น.
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครทำธุรกรรมภายในงาน แบบ Offline และบนแพลตฟอร์ม Online ได้ที่ www.MoneyExpoOnline.com ซึ่งผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารใด ก็สามารถสมัครทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มได้ทันที รวมทั้งยังสามารถเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารได้ เพื่อประกอบการตัดสินใจให้ง่ายขึ้น
แคมเปญโปรโมชั่นเด่น
ในงาน MONEY EXPO 2025 RAYONG
ธนาคารกรุงเทพ : สินเชื่อบ้านบัวหลวง สินเชื่อรีไฟแนนซ์ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อซื้อทรัพย์สินพร้อมขายของธนาคาร สำหรับการอยู่อาศัย ฟรี ค่าสำรวจและประเมินหลักประกัน ขั้นต่ำ 3,000 บาท/แปลง (ไม่รวม VAT) ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.35-5.46% ต่อปี สินเชื่อบัวหลวงพูนผล บ้านแลกเงิน สินเชื่ออเนกประสงค์ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท ระยะเวลากู้สูงสุด 30 ปี ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 5.63-6.92% ต่อปี บัวหลวงทรัพย์สินพร้อมขาย สินทรัพย์ทำเลดี ราคาเด่น ดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาอยู่ระหว่าง 4.35-5.46% ต่อปี ประกัน สมัครบริการประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัย ที่ร่วมรายการ และชำระเบี้ยประกันปีแรกภายในงาน รับบัตรของขวัญ สตาร์บัคส์ มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท สมัครบริการรับชำระเงินด้วย QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น Bangkok Bank Merchant Pro / ลงทุนในกองทุนรวม RMF-Thai ESG ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ กับ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง (BLS) และใช้บัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ เพื่อเป็นบัญชีรับ-จ่ายค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติ (ATS) / เปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Savings หรือบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าดิจิทัล พร้อมสมัครโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ / บัตรเดบิต สมัครตามเงื่อนไข รับฟรี ของสมนาคุณมากมาย
ธนาคารออมสิน : สินเชื่อเคหะ Refinance สำหรับผู้มีรายได้ประจำ / ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ 20,000 บาท / เดือนขึ้นไป กรณีทำประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อ วงเงินกู้ 1.5 ล้านบาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 0% 3 เดือนแรก กู้เพิ่มเติม (Re-Plus) ดอกเบี้ย 4.49% นาน 3 ปี NPA ลดราคาพิเศษทั่วประเทศ สูงสุด 70% สินเชื่อ GSB บ้านแลกเงิน สินเชื่อส่วนบุคคล ดอกเบี้ยเริ่มต้น 3.59% ต่อปี (6 เดือนแรก) วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท สลากออมสิน ทั้งแบบใบ หรือ ดิจิทัล ยอดฝากตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จนถึง 5,000,000 บาท รับของสมนาคุณตามเงื่อนไขที่กำหนด สินเชื่อ GSB D-VERs สินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท กู้ระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี กู้ระยะยาวไม่เกิน 10 ปี
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา : สินเชื่อบ้านกรุงศรี ดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกัน 50% ดอกเบี้ยปีแรกลดลง 0.25% ต่อปี ประกัน สมัครและชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตสูงสุดต่อวัน รับฟรี Krungsri Gift Card มูลค่า 40,000 บาท วันละ 1 รางวัล รวม 3 รางวัล สินเชื่อบุคคล / สินเชื่อ SME / สินเชื่อยานยนต์ / ประกันชีวิต / ประกันภัย / หลักทรัพย์ / กองทุน / บัตรเครดิต / ดิจิทัลแบงค์กิ้ง สมัครตามเงื่อนไข รับฟรีของกำนัลมากมาย
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) : สมัครและชำระเบี้ย (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) รับ ทองคำแท่ง / iPad Air M3 (11-inch) 128 GB / Gift Voucher มูลค่าตั้งแต่ 1,500 - 13,000 บาท
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ซัมซุงบำนาญ IRR 3.01% / ซัมซุง 888 รับเงินคืน 8% ทุกปี คุ้มครองสูงสุด 1,616% (เฉพาะประกันแบบ 10 ปี ขึ้นไป) รับของสมนาคุณ กระเป๋าเดินทาง / ทองคำแท่ง / iPhone16 Pro max / Samsung Galaxy S25 ตามเงื่อนไขที่กำหนด โปรโมชั่นบัตรเครดิต ผ่อน 0% สูงสุด 3-6 เดือน ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 300,000 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ลิเบอเรเตอร์ จำกัด : เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ / ฝากเงินเข้าบัญชี / ซื้อหุ้นหรือหลักทรัพย์ผ่านบัญชีประเภทใดก็ได้บน Liberator / หรือกดติดตามช่องทางโซเชียลมีเดียของ Liberator รับฟรีของกำนัลมากมาย ตามเงื่อนไขที่กำหนด
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) : เปิดบัญชีผ่าน Pi Financial (หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ และกองทุนรวม ครบ 3 บัญชีสำเร็จ) รับ บัตร Starbucks มูลค่า 100 บาท / คอร์สเรียนออนไลน์ 2 คอร์ส (กลุ่มปิดเฉพาะลูกค้า Pi A8) / สัมมนาต่อเนื่องจาก Pi A8 พร้อมรับ e-Book เทรดหุ้นด้วย MT5 และเริ่มเทรดครั้งแรก ด้วยบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์ ภายใน 31 ต.ค 68 รับหนังสือคลื่นกลยุทธ์
บริษัท เอสที พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด : จองอสังหาริมทรัพย์ภายในงาน รับ ทองคำ หนัก 1 บาท พร้อมรับของแถมอีกกว่า 20 รายการ เช่น ฟรี ค่าจดจำนอง / ค่าส่วนกลาง 1 ปี / บิวท์อินห้องรับแขก-ห้องครัว-ห้องนอนใหญ่ เป็นต้น
กรมบังคับคดี : เชิญชวนลูกหนี้หลังศาลมีคำพิพากษาแล้ว ไม่ว่าจะเป็น หนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้บัตรเครดิต หนี้เช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ หนี้ SMEs และหนี้อื่นๆ เข้าร่วมไกล่เกลี่ย โดยจะพบกับข้อเสนอพิเศษ อาทิ ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย ลดเบี้ยปรับ ลดจำนวนเงินผ่อนชำระหนี้ งดยึดทรัพย์ งดขายทอดตลาด ลูกหนี้ไม่ถูกบังคับคดี
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด : สินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ยพิเศษ เฉพาะลูกค้า SAM จากธนาคารชั้นนำที่ร่วมรายการ ทรัพย์สินรอการขาย (NPA) “ฟรี! ค่าโอนคนละครึ่ง” ไม่เกิน 1% สำหรับทรัพย์ที่มีราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท / “ฟรี! โอนไม่อั้น” ไม่เกิน 2% สำหรับทรัพย์ที่มีราคามากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป **โปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะในงาน ซื้อทรัพย์ที่มีราคาประกาศขาย ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป รับ Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท คลินิกแก้หนี้ by SAM แก้ไขหนี้เสียบัตรจบในที่เดียว (One Stop Service) ไม่ว่าจะเป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน เพื่อให้กลับมาแก้ไข และชำระหนี้ได้ตามเดิม ดอกเบี้ยต่ำ 3-5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี เลือกแผนผ่อนชำระได้ตามความสามารถ ผ่อนจบยกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมให้