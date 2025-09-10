Money Expo 2025 Rayon เงินสะพัด 4.3 พันล.

งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 Money Expo 2025 Rayong จัดโดย “วารสารการเงินธนาคาร” วันที่ 5-7 กันยายน 2568 ยอดธุรกรรมออฟไลน์และออนไลน์ 3 วัน รวมกว่า 4,300 ล้านบาท สินเชื่อบ้าน ยอดกู้กว่า 1,250 ล้านบาท ลงทุนซื้อประกัน รวมทุนประกันกว่า 1,120 ล้านบาท ประชาชนฝากเงิน/ซื้อสลากออมทรัพย์ กว่า 1,010 ล้านบาท
นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วม งานมหกรรมการเงิน Money Expo เปิดเผยว่า งานมหกรรมการเงินระยอง ครั้งที่ 7 Money Expo 2025 Rayong ที่ วารสารการเงินธนาคาร จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Resilient Wealth การสร้างความมั่งคั่งทางการเงินแบบยืดหยุ่นเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ระยอง มียอดธุรกรรมในแบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมกว่า 4,300 ล้านบาท จากผู้สมัครใช้บริการการเงินและการลงทุน กว่า 5,100 ราย
นางสาวภาคนีกล่าวว่า ปีนี้ สินเชื่อบ้านและรีไฟแนนซ์บ้าน มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 1 รวมวงเงินกู้กว่า 1,250 ล้านบาท โดยภายในงานมีโปรโมชั่นไฮไลต์ สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี 3 เดือนแรก พร้อมรับสิทธิพิเศษ ฟรีค่าสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งประชาชนที่ยื่นขอกู้จะได้รับผลอนุมัติเบื้องต้นในงาน
ตามด้วย ประกันชีวิต/ประกันภัยและแบงก์แอสชัวรันส์ มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 2 รวมทุนประกันกว่า 1,120 ล้านบาท โดยแบบประกันยอดฮิตในงาน คือแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้นและระยะปานกลาง จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 4 ปี รับความคุ้มครองสูงสุด 25 ปี และประกันบำนาญที่รับเงินคืนปีละ 10-20% (IRR 3.01%) ตั้งแต่อายุ 61 ปี ส่วนประกันวินาศภัย คือประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) จ่ายเบี้ย 5,900 บาท ให้วงเงินคุ้มครองสูงสุด 3 ล้านบาท
อันดับ 3 เงินฝากและสลากออมทรัพย์ รวมวงเงินกว่า 1,010 ล้านบาท โดยมีประชาชนมาฝากเงินพร้อมรับโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษในงาน และซื้อสลากออมทรัพย์ที่ได้ลุ้นรางวัลมูลค่าสูงสุด 30 ล้านบาท รวมทั้งได้รับของที่ระลึกที่ธนาคารจัดมามอบให้เป็นพิเศษแก่ผู้ใช้บริการภายในงาน
สินเชื่อเอสเอ็มอี มียอดธุรกรรมสูงเป็นอันดับ 4 รวมวงเงินกู้กว่า 300 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมาขอยื่นกู้เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเสริมสภาพคล่อง พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารนำมาเสนอในงาน พร้อมให้วงเงินกู้สูงสุดถึง 100 ล้านบาท และอันดับ 5 บัตรเครดิต มีผู้สมัครกว่า 1,150 ราย รวมวงเงินกู้กว่า 220 ล้านบาท
นางสาวภาคนีกล่าวว่า อีกหนึ่งบริการที่ได้รับความนิยมจากประชาชนผู้เข้าชมงานคือ บริการรวมหนี้เสียของ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท (SAM) โดยเป็นการรวมหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคลไม่มีหลักประกัน เพื่อให้กลับมาแก้ไขหนี้และชำระหนี้ได้ตามเดิม โดยคิดดอกเบี้ยผ่อนปรน 3-5% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และเมื่อผ่อนจบก็จะยกดอกเบี้ยค้างชำระเดิมให้ด้วย และมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีที่กรมบังคับคดี ร่วมกับสถาบันการเงิน มามอบข้อเสนอพิเศษให้ลูกหนี้ในงาน พร้อมให้คำปรึกษาทางกฎหมายอีกด้วย
สำหรับการจัดงานมหกรรมการเงินในภูมิภาคครั้งต่อไป คือ งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 12 Money Expo 2025 Udonthani วันที่ 3-5 ตุลาคม 2568 ณ ชั้น 1 ลานโปรโมชั่น ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร