LH Bank จับมือ ไทยไพบูลย์ประกันภัย ออกเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต B You Care คุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท

LH Bank จับมือ ไทยไพบูลย์ประกันภัย ออกเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต B You Care พร้อมรับความคุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมงทั่วโลก สูงสุด 20 เท่าของเงินฝาก วงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท
นายพีรพัฒน์ เกษบุญชู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้ารายย่อย ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank เปิดเผยว่า ธนาคารเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าและส่งเสริมการสร้างหลักประกันด้านการเงินที่มั่นคงให้ชีวิต ล่าสุด LH Bank ร่วมกับบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ “เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต B You Care” ที่ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม เพราะเป็นการออมเงินพร้อมรับความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง สูงสุด 20 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี 1 วันก่อนเกิดอุบัติเหตุ หรือรับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 20 ล้านบาท โดยธนาคารเป็นผู้ดูแลค่าเบี้ยประกันภัยให้กับลูกค้า ซึ่งธนาคารตั้งใจส่งมอบผลิตภัณฑ์นี้เพื่อเป็นอีกทางเลือกในการดูแลครอบครัว เพิ่มความอุ่นใจให้กับคนที่คุณรักในวันที่คุณอยู่ไกล หากเกิดเหตุไม่คาดคิด
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต B You Care เหมาะสำหรับผู้ฝากเงินบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15-70 ปี ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน พร้อมรับดอกเบี้ยรายเดือน อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี เปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You หรือที่ LH Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ (สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะเริ่มต้นเมื่อผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ 1 วัน) รับประกันภัยโดย บริษัทไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้า ที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2568 และมียอดเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท บนแอปพลิเคชัน LHB You สำเร็จ (ณ วันที่เปิดบัญชีเท่านั้น) รับเงินคืน (Cash back) จำนวน 200 บาท สามารถกดรับได้ที่เมนู “สิทธิพิเศษ” ผ่านแอปพลิเคชัน LHB You
นางชัชฎา มาลากุล ณ อยุธยา ประธานคณะอำนวยการบริหาร บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของไทยไพบูลย์ประกันภัยในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน และเพิ่มโอกาสให้คนไทยเข้าถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจด้านประกันภัยมากกว่า 96 ปี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต B You Care จึงเป็นอีกนวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่ที่ผสานการออมเงิน เข้ากับความคุ้มครองอุบัติเหตุ เพื่อมอบความอุ่นใจให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยสามารถรับความคุ้มครองสูงสุด 20 เท่าของยอดเงินฝาก และไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน อีกตัวช่วยบริหารความเสี่ยงแบบไม่ต้องเพิ่มภาระค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
- สิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุจะเริ่มต้นเมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวัน ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันที่เกิดอุบัติเหตุ 1 วัน
- เงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
- ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก และ/หรือรายละเอียดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน ทั้งนี้จะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมผ่านเว็บไซต์ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) www.lhbank.co.th และ LHB You Application
- ลูกค้าที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.lhbank.co.th หรือ สอบถามที่ LH Bank ทุกสาขาหรือ LH Bank Call Center โทร. 1327
- รับประกันภัยโดย บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงแค่นายหน้าประกันวินาศภัย เท่านั้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นทั่วไปให้เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุกลุ่มของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้สมัครควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์ประกันภัย และผลิตภัณฑ์เงินฝากก่อนตัดสินใจสมัครทุกครั้ง ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้า กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1525