หุ้นแกว่งตัว ขาดปัจจัยใหม่ ราคาน้ำมันยังปรับลงกดดันกลุ่มพลังงาน

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เปิดเผยถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้ คาดดัชนีแกว่งออกข้างในกรอบ โดยภาพรวมเริ่มขาดปัจจัยหนุน สำหรับประเด็นต่างประเทศสถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงมีอยู่แม้ไม่ได้มีผลกระทบเชิงลบโดยตรงต่อตลาดหุ้นไทย แต่ในระยะสั้นทำให้ขาดแรงขับเคลื่อนใหม่ เนื่องจากไม่สามารถเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรในคืนนี้จะถูกเลื่อนออกไป หากยังอยู่ในสถานการณ์ชัตดาวน์
นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่เมื่อคืนนี้ยังปรับลงต่อราว 2% จากความกังวลกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน(โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือโอเปกพลัส จะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมัน ซึ่งจะกดดันหุ้นกลุ่มน้ำมันต่อได้ อย่างไรก็ตามคาดความชัดเจนจะมากขึ้นหลังการประชุม กลุ่มโอเปกพลัส
สำหรับปัจจัยในประเทศระยะสั้นคาดได้แรงหนุนจากความคืบหน้าการลงทุนภาครัฐ ซึ่งเมื่อวานนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้นำร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ซึ่งจะเปิดรับฟังคำพิจารณ์ก่อน โดยประเด็นดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโครงการต่าง ๆ ภาครัฐที่มีความคืบหน้า หนุนหุ้นที่เกี่ยวข้อง อาทิ CK STECON ทั้งนี้กลุ่มดังกล่าวมี Market Cap ที่เล็ก ส่งผลให้ภาพรวมของวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวแกว่งพักตัว
โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด