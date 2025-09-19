ASPS-KSS เปิดโผหุ้น รับพรบ.งบปี 69 วงเงิน 3.7 ล้านลบ.

เอเซียพลัส -กรุงศรีฯ เปิดโผ 21 หุ้นเด่น รับอานิสงส์ หลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบฯ รายจ่าย 2569 วงเงิน 3.7 ล้านลบ. เริ่มเบิกจ่าย 1 ต.ค.68 เป็นต้นไป หนุนหุ้นกลุ่มใช้จ่ายภาครัฐ -การบริโภคภาคครัวเรือน โครงการเมกะโปรเจ็ก และหุ้นท่องเที่ยว รับอานิสงส์ อาทิ หุ้น SCC-TASCO-CPF-TU-STECON-CK-MINT-CENTEL
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเชีย พลัส เปิดเผยว่า การโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาท เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่ผ่านมา โดยสามารถเบิกได้ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ทำให้ความกังวลการเกิดงบประมาณล่าช้าหายไป เนื่องด้วยข้อมูลในอดีตบ่งชี้ว่าช่วงที่เกิดงบประมาณล่าช้ามักกดดัน GDP GROWTH ส่วนการลงทุนภาครัฐฯให้ติดลบราว -5% ถึง -20% และส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างและธนาคารพาณิชย์เนื่องจากโครงการต่างๆอาจล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายเงินทำได้ยากขึ้น
อย่างไรก็ตามการที่ พ.ร.บ.งบประมาณ 2569 อนุมัติแล้ว ตั้งแต่ 1 ต.ค. 68 ทำให้ความเสี่ยงที่จะเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้านั้นลดลง และมีเม็ดเงินสามาครถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดังนโยบายที่ ครม. ตั้งเป้าไว้ส่วนหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์ คือ
-การใช้จ่ายภาครัฐ (G) : SCC, SCCC, STECON, CK, TASCO
- การบริโภคภาคครัวเรือน (C) : CPF, TU, CPALL, HMPRO, CBG, MTC, SAWAD, TIDLOR, BAM
บล. กรุงศรี ชู 7 หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ - ท่องเที่ยว
ด้านบทวิเคราะห์ บล.กรุงศรี ระบุกระแสลงทุนโครงการภาครัฐฯในส่วน Mega Projects น่าจะกลับมาอยู่ในกระแส หลัง รัฐบาลใหม่นำโดยคุณอนุทินมีแผนเร่งผลักดัน นำโดย Landbridge วงเงินลงทุน 9.9 แสนล้านบาท รถไฟทางคู่ 3 เส้นทางรวม 1.2 ล้านล้านบาท และทางพิเศษภูเก็ต ระยะที่ 1 และ 2 วงเงินราว 6.2-6.3 หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ประเมินจิตวิทยาบวกต่อหุ้นรับเหมา อาทิ STECON, CK และกลุ่มก่อสร้าง อาทิ SCC, PYLON รวมถึงหุ้นท่องเที่ยวที่มีโรงแรมภาคใต้สูงๆ อาทิ SHR, MINT, CENTEL