ASPS เปิดโผหุ้นรับอานิสงส์ เงินไหลจากตราสารหนี้ไทย-เทศ

บล.เอเซียพลัส เปิดโผ 16 หุ้น 4 กลุ่ม บาทอ่อน - น้ำมัน - High yield และอิงตลาดจีน รับประโยชน์จากเม็ดเงินไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยและโลก หลัง Bond Yield ร่วง ชี้หุ้นไทยยังมีแนวโน้มเดินหน้าต่อ
บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เอเซียพลัส จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ตอบรับแรงขับเคลื่อนจากวัฏจักรดอกเบี้ยขาลงไปค่อนข้างเยอะ โดย Bond yield 10 ปี ปรับลดลงจาก 4.33% เหลือ 4.03% (ช่วง 1 เดือน -30BPS.) ขณะที่ภาวะปัจจุบันนักลงทุนอาจมีการขายทำกำไร Bond บ้างแล้ว ทำให้ Bond yield ชะลอการปรับตัวลง และอาจขยับขึ้น
โดยข้อมูลในอดีต ณ ก.ย. 2567 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เคยลดดอกเบี้ย 1 ครั้ง ที่ระดับ 0.5% แต่ Bond yield กลับสวนทางปรับตัวขึ้น เนื่องจากตอบรับความคาดหวังการลดดอกเบี้ยไปก่อนหน้านั้นแล้ว
ดังนั้น Dollay Index และค่าเงินบาทมีโอกาสผันผวนลดลง คือDollar ชะลออ่อนค่า และค่าเงินบาทชะลอแข็งค่าได้ช่วงสั้น ขณะที่นักลงทุนไทยเริ่มขายทำกำไร Bond ไทยเช่นกัน ทั้งจากหลบความผันผวนในอีดต และยังเห็นนโยบายการคลังเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยช่วง 1 สัปดาห์ Bond yield 10ปี ปรับขึ้นจาก 1.40% สู่ระดับ 1.49% ซึ่งมองว่าหุ้นไทย ยังมีแนวโน้มเดินหน้าต่อรับ Flow ไหลออกจากตลาดตราสารหนี้ไทยและโลก แนะนำ 4 กลุ่มดังนี้
1.เก็งกำไรหุ้นอาจได้ประโยชน์บาทอ่อน ประกอบด้วย AOT , CENTEL , ERW , ITC , TU , BDMS , BCH
2.เก็งกำไรหุ้นน้ำมัน ประกอบด้วย PTTEP , BCP
3.หุ้น High yield ประกอบด้วย AP , SPALI , LH , DIF , ICHI
4.หุ้นอิงจีน ประกอบด้วย SCGP , TKN