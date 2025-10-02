หุ้นแกว่งไซด์เวย์อัพจากตัวเลขจ้างงานต่ำคาดหนุนเฟดลดดอกเบี้ยต่อ-บอนด์ยีลด์ย่อ

นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์อัพ โดยที่มีปัจจัยหนุนตลาดหุ้นจากตัวเลขการจ้างงานเอกชนสหรัฐเดือนก.ย.ที่เมื่อคืนนี้รายงานออกมาต่ำกว่าคาด ทำให้เป็นแรงหนุนต่อโอกาสความคาดหวังในการที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าลดดอกเบี้ยต่อได้ และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond yield) สหรัฐย่อตัวลงมา
อย่างไรก็ตามอาจจะยังมีแรงกดดันเข้ามาในหุ้นกลุ่มพลังงานจากราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลงต่อเนื่อง และยังรอติดตามการประชุมของกลุ่มโอเปกพลัสในช่วงปลายสัปดาห์นี้เกี่ยวกับแนวโน้มของกำลังการผลิตน้ำมัน ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียเช้านี้เปิดมาแกว่งตัวขึ้น
โดยให้แนวต้าน 1,280-1,285 จุด แนวรับ 1,260-1,265 จุด