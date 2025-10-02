หุ้นปิดเช้าบวก 15.63 จุด เด้งตตามตลาดหุ้นเอเชียตอบรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐต่ำคาด-บอนด์ยีลด์ย่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,290.66 จุด เพิ่มขึ้น 15.63 จุด (+1.23%) มูลค่าซื้อขายราว 20,441 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นมาแกว่งในแดนบวก ทำระดับสูงสุด 1,292.62 จุด และต่ำสุด 1,282.95 จุด
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าปรับขึ้นมาในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียที่ดีดตัวตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ ปัจจัยหนุนจาก ADP รายงานตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐเดือนก.ย.ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาด ทำให้ตลาดคาดหวังโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ปรับลดดอกเบี้ยต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) 10 ปีของสหรัฐย่อตัวลง เป็นปัจจัยหนุนตลาดหุ้น
ตลาดหุ้นบ้านเรามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้นขนาดใหญ่ นำโดย DELTA รวมถึงหุ้นในกลุ่มสื่อสารและกลุ่มแบงก์ โดยคาดว่ายังมีโอกาสที่เห็นแรงซื้อจากต่างชาติกลับเข้ามาต่อเนื่องหนุนดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้น
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดลาดจะเคลื่อนไหวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,783.78 ล้านบาท ปิดที่ 171.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,562.35 ล้านบาท ปิดที่ 11.10 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,062.81 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
ADNAC มูลค่าการซื้อขาย 871.41 ล้านบาท ปิดที่ 294.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 653.99 ล้านบาท ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท