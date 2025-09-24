หุ้นปิดบวก 5.21 จุด ลุ้น ครม.นัดพิเศษเคาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหนุนกลุ่ม Domestic Play

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดวันนี้ 1,278.41 จุด เพิ่มขึ้น 5.21 จุด (+0.41%) มูลค่าซื้อขาย 38,563.93 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งตัวลงก่อนที่จะรีบาวด์กลับมาเคลื่อนไหวแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,282.19 จุด และสูงสุด 1,268.49 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 303 หลักทรัพย์ ลดลง 170 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 177 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้แกว่งไซด์เวย์อัพ โดยตลาดมีความคาดหวังว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดพิเศษในช่วงค่ำวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นการถวายสัตย์ปฏิญาณ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
หุ้นที่หนุนดัชนีในวันนี้จะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ (Domestic Play) ที่หลังจากพักตัวไปในช่วงก่อนหน้าวันนี้ก็มีแรงซื้อกลับเข้ามา และมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสารที่ช่วยหนุนดัชนี แม้ว่าจะยังไม่มีปัจจัยใหม่อื่นๆ เข้ามาหนุนก็ตาม ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้เคลื่อนไหวบวกและลบสลับกัน
แนวโน้มตลาดวันพรุ่งนี้คาดแกว่งตัวในกรอบ จับตาผลการประชุมครม.นัดพิเศษในวันนี้ พร้อมให้แนวต้าน 1,285 จุด แนวรับ 1,265 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,392.03 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ลดลง 3.00 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,118.00 ล้านบาท ปิดที่ 292.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,740.01 ล้านบาท ปิดที่ 163.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
GULF มูลค่าการซื้อขาย 1,698.10 ล้านบาท ปิดที่ 43.25 บาท ลดลง 0.25 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,638.74 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง