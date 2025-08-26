หุ้นปิดเช้าลบ 2.97 จุดพักตัวไร้ปัจจัยใหม่โยกเก็บกลุ่มสื่อสารรอลุ้นผลคดีคลิปเสียงนายกฯ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,259.70 จุด ลดลง 2.97 จุด (-0.24%) มูลค่าซื้อขายราว 24,419 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพักตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,262.93 จุด และต่ำสุด 1,253.18 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้พักฐานเข้าสู่ภาวะขาดปัจจัยใหม่ หลังวานขึ้นมากว่า 9 จุดตอบรับถ้อยแถลงนายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว ทำให้วันนี้เริ่มพักตัวระหว่างรอติดตามประเด็นการเมืองวันศุกร์นี้ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยปมคลิปเสียง น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศนชะลอลงทุนรอลุ้นผลประกอบการ NVDIA
อย่างไรก็ตาม เช้านี้หุ้นกลุ่มสื่อสาร อาทิ ADVANC TRUE เด้งขึ้นสวนตลาดคาดว่านักลงทุนเลือกลงทุนหุ้น Defensive จากแนวโน้มเศรษฐกิจครึ่งปีหลังอาจยังไม่ดีนัก ขณะที่กลุ่มสื่อสารมีการแข่งขันน้อยลง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งในกรอบระหว่างรอความชัดเจนปัจจัยการเมือง ขณะที่การปรับพอร์ต MSCI ไม่มีผลต่อดัชนีมากนัก เพราะน่าจะมีการปรับน้ำหนักไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 2,953.49 ล้านบาท ปิดที่ 301.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,873.72 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท ลดลง 1.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,163.74 ล้านบาท ปิดที่ 12.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,114.36 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท ลดลง 0.25 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 909.30 ล้านบาท ปิดที่ 24.40 บาท เพิ่มขึ้น 0.30 บาท