หุ้นดี ๆ มีไม่เกิน 400 บริษัท / สุนันท์ ศรีจันทรา

2-3 สัปดาห์ก่อน เคยพูดไว้ในรายการหุ้นที่จัดอยู่เป็นประจำว่า หุ้นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จำนวน 634 บริษัท และหุ้นในตลาด MAI อีก 225 บริษัท รวมเป็นทั้งหมด 859 บริษัท ถ้าคัดกรองคุณภาพกันจริง ๆ จะมีหุ้นที่พอลงทุนได้เหลือไม่เกิน 400 บริษัท
ที่เหลืออีกกว่า 500 บริษัท เป็นหุ้นขยะ หุ้นเน่า หุ้นอันตราย หุ้นมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ ซึ่งหากนักลงทุนหลงเข้าไปแตะ อาจเสียใจไปตลอดชีวิต
หลังจากพูดถึงหุ้นตัวร้ายที่มีในตลาดหุ้นเกินกว่าครึ่ง นักลงทุนหลายรายสอบถามเข้ามา “จริงหรือที่มีหุ้นอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้” เพียงแค่ประมาณ 400 บริษัทเท่านั้น
วันนี้จึงขออธิบาย การแบ่งแยก หุ้นในเกณฑ์ใช้ได้กับบรรดาเหล่าหุ้นตัวร้าย เพื่อให้นักลงทุนพิจารณากันว่า จริงหรือที่หุ้นตัวร้ายมีเกินกว่าครึ่งในตลาดหุ้น
หุ้นที่อยู่ในเกณฑ์ดีหรือพอลงทุนกันได้ หมายถึงหุ้นที่ยึดหลักธรรมภิบาล การบริหารงานเป็นไปอย่างมืออาชีพ ผลประกอบการมั่นคง ไม่มีการทุจริต ฉ้อฉล ไม่มีการผ่องถ่ายไซฟ่อนเงิน ไม่มีการปั่นราคาหุ้น ไม่แต่งบัญชีตบตาประชาชน ไม่มีการใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบนักลงทุน
ส่วนหุ้นประเภทขยะ หุ้นเน่า ๆ หุ้นอันตราย และมีพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ หมายถึงผู้ที่ผู้บริหารบริษัท ฯ ขี้โกง ไร้ธรรมาภิบาล สร้างธุรกรรมผ่องถ่ายเงิน ปล้นผู้ถือหุ้นรายย่อย มีการปั่นราคาหุ้น มีการใช้ข้อมูลภายในเอาเปรียบนักลงทุน ขณะที่ผลประกอบการบริษัท ฯขาดทุนต่อเนื่อง และถูกตลาดหลักทรัพย์ใช้มาตรการกำกับราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ตั้งแต่ก่อตั้งตลาดหุ้นเมื่อปี 2518 มีหุ้นที่ถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษ ในความผิดปั่นหุ้น ความผิดการใช้ข้อมูลภายในหรืออินไซเดอร์แล้วนับร้อยบริษัท ฯ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ถูกตะเพิดพ้นตลาดหุ้น
หุ้นที่มีธุรกรรมอันต้องสงสัยว่าไม่โปร่งใส โดยการนำเงินไปลงทุนซื้อทรัพย์สินในราคาสูง หรือการขายทรัพย์สินบริษัทฯในราคาต่ำเกินจริง และการจ่ายค่ามัดจำในวงเงินจำนวนมาก แต่สุดท้ายไม่ได้เงินค่ามัดจำคืน รวมทั้งการนำไปปล่อยกู้กรรมการบริษัท บริษัทลูกหรือบุคคลภายใน และไม่ได้รับชำระเงินกู้คืน ซึ่งผู้บริหารบริษัทใช้เป็นช่องทางการผ่องถ่ายเงิน
แต่หุ้นที่ส่อพฤติกรรม ฉ้อโกงผู้ถือหุ้นรายย่อย โดยทำธุรกรรมผ่องถ่ายเงินออก แทบทั้งหมดจำนวนนับร้อยบริษัทยังคละเคล้าอยู่ในตลาดหุ้น
หุ้นที่มีผู้บริหารบริษัท ฯ ขี้โม้ ขายฝัน สร้างข่าวดี ๆ คุยเฟื่องถึงแนวโน้มอันสดใสของบริษัท โอ้อวดผลประกอบการที่จะเติบโตก้าวกระโดดอย่างเกินจริง เพื่อปั่นราคาหุ้น แต่สุดท้ายผลประกอบการย่ำแย่ หุ้นตกอยู่ในสภาพตายซาก หุ้นประเภทนี้มีจำนวนอยู่นับร้อยบริษัทเหมือนกัน
และยังมีหุ้นอีกนับร้อยบริษัทที่ใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ หรือวอร์แร้นต์ เป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจการซื้อหุ้นเพิ่มทุน และกระตุ้นราคาหุ้น โดยมีการออกวอร์แร้นต์แจกฟรีไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น แต่สุดท้าย วอร์แร้นต์มีค่าเป็นศูนย์ เพราะไม่มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาหุ้นบนกระดานต่ำกว่าราคาแปลงสภาพวอร์แร้นต์
หุ้นที่ปั๊มวอร์แรนต์ออกมาปั่นราคาหุ้น มีอยู่จำนวนนับร้อยบริษัท โดยยังไม่นับรวมหุ้นที่มีปัญหางบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีไม่รับรองงบการเงิน ไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน หรือมีข้อสังเกตในหมายเหตุงบการเงิน และไม่ยอมส่งงบการเงินให้ตลาดหลักทรัพย์
และยังมีหุ้นอีกนับสิบบริษัทที่ถูกพักการซื้อขาย อยู่ในข่ายถูกเพิกถอน เพราะมีปัญหาฐานะการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกตะเพิดออกจากตลาดหุ้น
และยังมีหุ้นบริษัทจดทะเบียนใหม่ ซึ่งเข้ามาซื้อขายแล้ว ราคาทรุดฮวบต่ำกว่าจอง เพราะตั้งราคาเสนอขายหุ้นสูงเกินไป เอาเปรียบนักลงทุนตั้งแต่แรก ซึ่งมีจำนวนอีกนับร้อยบริษัท
ปัจจุบันหุ้นใหม่นับร้อยบริษัท แปลงร่างเป็นหุ้นเน่า ๆ โดยผลประกอบการบริษัททรุด ราคาหุ้นร่วงลงไปกองกับพื้น ขาดสภาพคล่องการซื้อขาย ไร้คนเหลียวแล
ถ้าแยกหุ้นเน่า ๆ จำนวนหลายร้อยตัวเหล่านี้ออกไป ในตลาดหุ้นจะเหลือหุ้นที่พอจะลงทุนกันได้ อาจไม่เกิน 400 บริษัทเท่านั้น
คำถามคือ หุ้นเน่า ๆ และเข้ามาสร้างความเสียหายให้นักลงทุนนับล้านคน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ปล่อยให้หลุดรอดเข้ามาในตลาดหุ้นได้อย่างไร
แต่การหาคำตอบที่สำคัญกว่าคือ จะกวาดล้าง ขับไล่หุ้นเน่าๆ หุ้นไร้ธรรมาภิบาล และเป็นภัยต่อประชาชนผู้ลงทุน ออกจากตลาดหุ้นได้อย่างไร