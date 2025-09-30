"ทิศชวน นาวาวราทร” นักลงทุนผู้ไม่ก้มหัวคนโกง / สุนันท์ ศรีจันทรา

นายทิศชวน นาวาวราทร นักลงทุนรายใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นมายาวนานหลายสิบปี แม้ชื่อเสียงไม่โด่งดัง หรือเป็นที่รู้จักเหมือนนักลงทุนรายใหญ่คนอื่นๆ แต่เป็นนักลงทุนที่ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน ต้องหวาดหวั่น โดยเฉพาะผู้บริหารจดทะเบียนพวกขี้โกง ปล้นนักลงทุนรายย่อย
เพราะนายทิศชวนเป็นนักลงทุนที่กัดไม่ปล่อย ฟ้องร้องดำเนินคดิเอาผิดโยไม่ไว้หน้าใคร ไม่ย่อท้อต่อการต่อสู้ แม้จะต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวก็ตาม
ผู้บริหารจดทะเบียนคนใดหรือกลุ่มใดที่มีพฤติกรรมฉ้อฉล ไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงินออกจากบริษัทจดทะเบียน ปล้นผู้ถือหุ้นรายย่อย จนบริษัทล่มสลาย นายทิศชวน จะตามจองเวรจนถึงที่สุด ไล่ฟ้องดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ในทุกความผิดที่มีหลักฐานการดำเนินคดี
แม้จะต้องเสียเวลา ต้องเสียเงินจ้างทนาย และต้องทนแบกรับแรงกดดันรอบด้านจากการจองเวรผู้บริหารจดทะเบียนขี้โกงก็ตาม
ในตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีนักลงทุนรายย่อยเกือบ4 ล้านคน ถ้ามีนักลงทุนอย่างนายทิศชวนเพียง1% หรือประมาณ40,000คน สถิติอาชญากรรมในตลาดหุ้นคงลดฮวบ และบรรดาอาชญากรในคราบผู้บริหารจดทะเบียนคงถูกกวาดล้างออกไปจำนวนมาก
แต่เสียดาย นักลงทุนที่ไม่ยอมก้มหัว รับชะตากรรมจากการถูกโกง และยืดหยัดสู้ยิบตา เพื่อลากคอผู้บริหารจดทะเบียนเข้าคุก เช่นเดียวกับนายทิศชวน มีน้อยมากหรือแทบหาไม่ได้
นายทิศชวนลงทุนในหุ้นหลายตัว เสียหายไปก็เยอะ รวมทั้งความเสียหายจากหุ้น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ IEC ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 โดยนายทิศชวนอยู่ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก โดยมีนายโกมล จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับ 1
แต่ความเสียหายที่หนักสุดคือ การลงทุนในหุ้น บริษัท โพลาริส แคปปิตัล จำกัด (มหาชน) หรือ POLAR ซึ่งถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2568 ทิ้งความย่อยยับให้นักลงทุนเกือบ 10,000 ราย รวมทั้งนายทิศชวนที่ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่ง และถ้ารวมกลุ่มนายทิศชวน ถือหุ้นรวมกันในสัดส่วนเกือบ 50% ของทุนจดทะเบียน
POLAR เป็นอีกหนึ่งหุ้นในมหากาพย์แห่งการโกง ธุรกรรมไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงิน ปล้นผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำกันเป็นขบวนการอย่างเป็นล่ำเป็นสัน โดย ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ไม่อาจให้การปกป้องคุ้มครองผู้ลงทุนได้ และการกล่าวโทษผู้บริหารบริษัท ฯ หลายคดีถูกตัดตอน โดยการใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของอัยการ ทำให้กรรมการบริษัทฯหลายคนหลุดรอดลอยนวล
แต่อดีตผู้บริหาร อดีตกรรมการ ผู้อยู่เบื้องหลังการบงการปล้นผู้ถือหุ้น POLAR และผู้เกี่ยวข้องที่ร่วมขบวนกาปล้น อย่าเพิ่งกระหยิ่มยิ้มย่อง ตราบที่ยังไม่ได้ใช้เวรกรรมที่ก่อขึ้น
เพราะนายทิศชวนไม่ยอมให้อาชญากรที่ปล้นใน POLAR ลอยนวล โดยได้ยื่นฟ้อง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการรับค่ามัดจำค่าซื้อที่ดินย่านถนนรัชดาภิเษก จำนวน 350 ล้านบาท
จากราคาที่ดินที่ POLAR จะซื้อในราคารวมประมาณ 500 ล้านบาท แต่ต่อมายกเลิกข้อตกลงการซื้อที่ดิน แต่เงินค่ามัดจำที่จ่ายไป 350 ล้านบาท กลับไม่ได้รับคืน
การจ่ายค่ามัดจำซื้อที่ดิน หรือซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตาม โดยจ่ายค่ามัดจำสูงเกินปกติอย่างผิดสังเกตของบริษัทจดทะเบียน เป็นช่องทางของการถ่ายเทเงินของผู้บริหารหน้าขี้โกง ซึ่งเกิดขึ้นกับบริษัทจดทะเบียนหลายสิบแห่ง แต่ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ ยังไม่มีมาตรการป้องกันหรือปราบปรามให้เด็ดขาด
ทุกวันนี้ยังมีบริษัทจดทะเบียนนับสิบแห่ง ซื้อสินทรัพย์ โดยจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าสูง ๆ ต่อมายกเลิกการซื้อ แต่เงินค่ามัดไม่ได้คืน และไม่รู้ว่า มีการจ่ายคืนเข้ากระเป๋าผู้บริหารคนใด
เงินค่ามัดจำล่วงหน้า 350 ล้านบาทของ POLAR สาธารณชนคงคิคว่า คดีปิดฉากไปแล้ว ตามเงินคืนไม้ได้ แต่นายทิศชวนไม่ยอมให้อาชญากรที่ปล้นเงินก้อนนี้ลอยนวล และยื่นฟ้องผู้เกี่ยวข้อง โดยคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในขั้นศาล
ยังมีคดีที่นายทิศชวนกำลังรวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน เพื่อฟ้องดำเนินคดีอาญากับอดีตผู้บริหารและกรรมการ POLAR ร่วมทั้งผู้ร่วมขบวนการผ่องถ่ายเงินจาก POLAR อีกหลายคดี รวมทั้งนักกฎหมายบางคนด้วย
หุ้น POLAR ถูกฝังกลบจากสาระบบตลาดหุ้นไปแล้ว เหลือเพียงซากเดนที่เป็นหลักฐานของการถูกปล้น และนักลงทุนส่วนใหญ่ทำใจยอมรับชะตากรรมแห่งความสูญเสียไปแล้ว
แต่ “ทิศชวน นาวาวราทร” ผู้ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้กับคนโกง ไม่อาจยอมรับชะตากรรมจากการถูกกระทำได้ และกำลังเดินหน้าตามล่าผู้บริหาร POLAR ที่ร่วมกันโกงจนถึงที่สุด
กลุ่มคนที่สุมหัว ร่วมกันปล้นประชานผู้ถือหุ้น POLAR ไม่สมควรจะมีชีวิตอย่างเสวยสุข จากอาชญากรรมที่ก่อไว้