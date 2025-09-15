เปิดยุทธการล่าโจรปล้นหุ้น “CV” / สุนันท์ ศรีจันทรา

การตรวจสอบธุรกรรมอันต้องสงสัย เข้าข่ายการไซฟ่อน ผ่องถ่ายเงินออกจาก บริษัท โคลเวอร์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CV สร้างความเสียหายให้นักลงทุนจำนวนกว่า 10,000 ราย กำลังถูกขยายผลในวงกว้าง หลังกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาด สภาผู้แทนราษฏร เชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อมาให้ข้อมูล เพื่อค้นหาเบื้องหลังความหายนะของบริษัทจดทะเบียนแห่งนี้
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพผู้สอบบัญชี ส่งตัวแทนมาร่วมชี้แจงหมด เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา
แต่บริษัทผู้สอบบัญชี CV สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และ CV ไม่ได้ส่งใครมาให้ข้อมูลกรรมาธิการฯ
ต้นตอของธุรกรรมอ้นต้องสงสัยไม่โปร่งใส เข้าข่ายการทุจริต ปล้นเงินประชาชนผู้ลงทุนจำนวนกว่า 1 หมื่นชีวิตคือ CV ซึ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 หรือ 4 ปีที่ผ่านมา หลังนำหุ้นเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรกในราคาหุ้นละ 3.90 บาท จากราคาพาร์เพียง 50 สตางค์
ความไม่ชอบมาพากลของหุ้น CV เริ่มออกลาย ตั้งแต่ปีแรกที่เข้าจดทะเบียน โดยผลประกอบการปี 2565 ทรุดฮวบ จากกำไรสุทธิ 147.47 ล้านบาท ในปี 2564 ลดเหลือกำไรสุทธิ 23.28 ล้านบาท ก่อนที่จะขาดทุนหนักต่อเนื่อง โดยปี 2566 ขาดทุนสุทธิ 560.10 ล้านบาท และงวด 9 เดือนแรกปี 2567 ขาดทุนสุทธิ 595.34 ล้านบาท
ส่วนงบการเงินรวมปี 2567 บริษัทฯยังไม่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ เช่นเดียวกับงบการเงินงวด 6 เดือนแรกปี 2568 จนตลาดหลักทรัพย์ ฯ สั่งขึ้นเครื่องหมาย SP พักการซื้อขายตั้งวันที่ 3 มีนาคม 2568 โดยราคาหุ้นปิดครั้งสุดท้าย เหลือเพียง 3 สตางค์
งบการเงินของ CV ที่แตกต่างราวฟ้ากับดิน เพราะก่อนเข้าตลาดหุ้น ตัวเลขดูสวยหรู เหมือนถูกตกแต่งมาอย่างดี แต่หลังจากขายหุ้น สูบเงินประชาชนไปเรียบร้อย งบการเงินเปลี่ยนเป็นเลวร้าย ถึงขั้นขาดทุนย่อยยับ
ตลอด 4 ปีนับจากเข้าตลาดหุ้น CV สร้างความเสียหายให้นักลงทุนมาตลอด ราคาหุ้นทรุดลงต่อเนื่อง หุ้นกู้ที่นำมาสูบเงินนักลงทุน สุดท้ายก็เบี้ยว ผิดนัดชำระหนี้ มียอดค้างชำระกว่า 1,500 ล้านบาท
ท่ามกลางผลประกอบการบริษัทที่ย่ำแย่ ผิดนัดชำระหนี้ ราคาหุ้นตกต่ำ แต่ผู้บริหาร CV กลับก่อธุรกรรมที่สร้างความวอดวายศซ้ำเติมผู้ถือหุ้นอีก โดยประกาศซื้อหุ้นบริษัท Fernview Environmental Pty Ltd โดยจ่ายเงินค่ามัดจำล่วงหน้า 427 ล้านบาท และซื้อหุ้นบริษัท เวสท์เทค เอ็กซ์โพเนนเซียล จำกัด โดยจ่ายเงินค่ามัดจำล่วงหน้าไปอีกประมาณ 340 ล้านบาท
แต่ต่อมาประกาศยกเลิกการซื้อหุ้น โดยเงินค่ามัดจำรวม 2 บริษัทเกือบ 800 ล้านบาท กลับไม่ได้รับชำระคืน
ฐานะทางการเงินของ CV ง่อนแง่นเต็มที การดำเนินงานมีแนวโน้มรอดยาก ราคาหุ้นไปแล้วไปลับ ไม่มีวันกลับขึ้นมาใหม่ โดยหายนะที่เข้ามาเยือนนักลงทุน ทั้งผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวมกว่า 1 หมื่นชีวิต ไม่น่าจะเกิดจากความผิดพลาดหรือล้มเหลวในการบริหารงานที่สุจริต
เบื้องหลังอาจเกิดจากการทุจริต เพราะธุรกรรมหลายกรรมหลายวาระของ CV โดยเฉพาะ การซื้อหุ้นบริษัทอื่น โดยวางเงินค่ามัดจำจำนวนมหาศาล เกินกว่าวงเงินค่ามัดจำที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไป และไม่ได้เงินค่ามัดจำคืน ส่อถึงพฤติกรรมการไซฟ่อนเงิน ซึ่งบริษัทจดทะเบียนหลายสิบแห่ง ใช้วิธีการเดียวกันนี้ ปล้นเงินของผู้ถือหุ้น
ก.ล.ต.ยังไม่มีการกล่าวโทษผู้บริหาร CV รายใด ในความผิดทุจริต ยักยอกทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งไม่ได้หมายความว่า ในอนาคต จะไม่มีผู้บริหาร CV คนใดหลุดรอดลอยนวล ทั้งที่สร้างหายนะใหญ่หลวงกับประชาชนผู้ลงทุน
เพราะ CV เป็นอีกบริษัทจดทะเบียน ที่สร้างตำนานมหากาพย์แห่งธุรกรรมที่เข้าข่ายการปล้นเงินนักลงทุนในตลาดหุ้น
และวันนี้ ไม่ได้มีเฉพาะ ก.ล.ต.เท่านั้นที่มีภารกิจ ตามล่าอาชญากรในตลาดหุ้น เพราะกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง กำลังเป็นอีกหน่วยงานที่ร่วมสมทบ ไม่ปล่อยให้อาชญากรหุ้นลอยนวลเหมือนกัน โดยผลงานล่าสุด ได้ตามรวบแก๊งปั่นหุ้น บริษัท ฟิลเตอร์ วิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ FVC โดยไม่ต้องรอ ก.ล.ต.ตรวจสอบและกล่าวโทษ
ธุรกรรมอันต้องสงสัย เข้าข่ายไซฟ่อนเงิน โดยการจ่ายเงินค่ามัดจำเกือบ 800 ล้านบาท ซื้อหุ้น 2 บริษัท และสุดท้ายยังไม่ได้รับคืน เกิดขึ้นได้อย่างไร มีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่
นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งหุ้น CV ควรจะเป็นผู้ให้คำตอบ ซึ่งนายเศรษฐศิริไม่ได้เดินทางไปชี้แจงกรรมาธิการการเงินฯ จึงยังไม่มีคำตอบถึงธุรกรรมที่นำมาสู่หายนะของนักลงทุนในหุ้น CV
แต่สุดท้ายนายเศรษฐศิริจะต้องตอบกับใครคนใดคนหนึ่ง ในวันเวลาที่จะต้องมาถึงว่า เบื้องหลังความล่มสลายของหุ้น CV เป็นไปอย่างสุจริตหรือทุจริต
และมีผู้บริหาร CV กี่คน จะต้องร่วมรับกรรมที่ก่อไว้กับนักลงทุนกว่า 1 หมื่นชีวิต