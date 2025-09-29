หุ้นปิดเช้าบวก 4.10 จุดตามภูมิภาครับบอนด์ยีลด์ย่อ-ดอลลาร์อ่อน เก็งกำไรอัดงบ "คนละครึ่ง" เพิ่ม

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,282.84 จุด เพิ่มขึ้น 4.10 จุด (+0.32%) มูลค่าซื้อขายราว 17,371.02 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยดีดขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังจากตัวเลข PCE สหรัฐไม่ได้สูงกว่าคาด ส่งผลให้บอนด์ยีลต์ย่อตัว-ดอลลาร์อ่อนค่า ขณะเดียวกัน ปัจจัยในประเทศคาดหวังมาตรการคนละครึ่งเพิ่มงบขึ้นเป็น 6 หมื่นล้านบาท หนุนแรงเก็งกำไร แนวโน้มช่วงบ่ายคาดยืนบวกได้ต่อ ให้แนวต้านแรก 1,290 จุด ถัดไป 1,300 จุด และแนวรับที่ 1,280 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,282.84 จุด เพิ่มขึ้น 4.10 จุด (+0.32%) มูลค่าซื้อขายราว 17,371.02 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้าดัชนีขึ้นมาเคลื่อนไหวในแดนบวกตลอดช่วงเช้า โดยทำระดับสูงสุด 1,289.77 จุด และต่ำสุด 1,281.10 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ปรับขึ้นตามตลาดหุ้นภูมิภาค หลังจากตัวเลข PCE สหรัฐไม่ได้สูงกว่าคาด ส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (บอนด์ยีลด์) ย่อตัว และเงินดอลลาร์อ่อนค่า
ขณะที่ปัจจัยในประเทศ คาดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งมีงบประมาณมากขึ้นจากเดิม 2.5 หมื่นล้านบาท เป็น 6 หมื่นล้านบาท หนุนแรงเก็งกำไรเพิ่มขึ้น
แนวโน้มในช่วงบ่าย คาดตลาดยืนบวกได้ในช่วงราว 5-10 จุด โดยหาก SET ยืนเหนือ 1,280 จุดได้ มีแนวโน้มตลาดหุ้นยังไปต่อได้ พร้อมให้แนวต้านแรก 1,290 จุด ถัดไป 1,300 จุด และ แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,247.79 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,039.39 ล้านบาท ปิดที่ 168.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 972.01 ล้านบาท ปิดที่ 159.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 922.52 ล้านบาท ปิดที่ 10.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 710.99 ล้านบาท ปิดที่ 127.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท