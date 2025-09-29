NEX เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน VI พร้อมลุยประมูลรถเมล์ไฟฟ้า

บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX จัดกิจกรรม Company Visit ให้กับคณะนักลงทุน VI เพื่อนำเสนอศักยภาพและทิศทางอนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial EVs) ที่กำลังได้รับความสนใจในตลาดทุนไทย
ผู้บริหารชี้แจงความพร้อมประมูลรถเมล์ไฟฟ้า ทั้งนายธนพัชร์ สุขสุธรรมวงศ์ CEO และนายเอกพล สกุลพลไพศาล CFO บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NEX พร้อมด้วย นายฉัตรพล ศรีประทุม CEO ของบริษัทแม่ EA ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามของนักลงทุน
สำหรับประเด็นการประมูล TOR รถเมล์ไฟฟ้าที่นักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยได้รับการชี้แจงว่ากระบวนการทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับผลการรับฟังความคิดเห็น (Hearing) และการดำเนินการประมูลตาม TOR ที่ภาครัฐกำหนด
โดย NEX ยืนยันความพร้อมในทุกมิติ ได้แก่ บุคลากรและเทคโนโลยี, กำลังการผลิตผ่านโรงงาน Absolute Assembly (AAB) รองรับการประกอบรถโดยสารไฟฟ้าได้มากกว่า 9,000 คัน/ปี
สำหรับ นักลงทุนเยี่ยมชมศูนย์บริการ NEX Autopro ซึ่งเป็นศูนย์กลาง Service & Maintenance สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยชื่นชมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการหลังการขายที่ครอบคลุม
นายธนพัชร์ กล่าวว่า “NEX ไม่เป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ แต่เราคือผู้ให้บริการ Total Green Logistics Solutions ครบวงจร ด้วยศูนย์บริการ NEX Autopro และการสนับสนุนจาก EA ทำให้เราพร้อมยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมการขนส่งไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน”